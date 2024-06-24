Албания – Испания. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (24.06.2024)

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вчера, 18:40

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют испанский коллектив, поставить на победу которого, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.46. В случае победы Албании зайдет коэффициент 6.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.87.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Албания в прошлом туре смогла спасти ничейный результат с Хорватией и теперь с одним баллом в активе также имеет шансы на продолжение в плей-офф. Однако для этого им необходимо обыгрывать лидера группы Испанию, которая даже еще не пропускала на турнире. В случае победы на чемпионате Европы может свершиться большая сенсация. В первом туре сборная Албании проиграла Италии (1:2).

Сборная Испании, как и ожидалось в прогнозах, вполне спокойно проходит групповой этап и при желании может завершить его с максимальным количеством очков. Тем не менее, Албанию не стоит недооценивать, ведь команда выйдет заряженной и мотивированной, поэтому матч точно скучным не выйдет. Два последних матча Испании завершились минимальной победой над Италией (1:0) и крупным успехом с Хорватией (3:0).

Информация для ставок

Албания выиграл две встречи из пяти последних во всех турнирах

Сборная Испании проиграла лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Испания является большим фаворитом в этой встрече, но мы предполагаем, что феерии забитых мячей зрители не увидят. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.