Албания – Испания. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (24.06.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этой встрече букмекеры называют испанский коллектив, поставить на победу которого, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.46. В случае победы Албании зайдет коэффициент 6.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.87.
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0 : 1
завершен
вчера, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.9 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.
Форма команд
Албания в прошлом туре смогла спасти ничейный результат с Хорватией и теперь с одним баллом в активе также имеет шансы на продолжение в плей-офф. Однако для этого им необходимо обыгрывать лидера группы Испанию, которая даже еще не пропускала на турнире. В случае победы на чемпионате Европы может свершиться большая сенсация. В первом туре сборная Албании проиграла Италии (1:2).
Сборная Испании, как и ожидалось в прогнозах, вполне спокойно проходит групповой этап и при желании может завершить его с максимальным количеством очков. Тем не менее, Албанию не стоит недооценивать, ведь команда выйдет заряженной и мотивированной, поэтому матч точно скучным не выйдет. Два последних матча Испании завершились минимальной победой над Италией (1:0) и крупным успехом с Хорватией (3:0).
Информация для ставок
- Албания выиграл две встречи из пяти последних во всех турнирах
- Сборная Испании проиграла лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Испания является большим фаворитом в этой встрече, но мы предполагаем, что феерии забитых мячей зрители не увидят. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.