«Байер» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (1.11.2024)

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вчера, 21:42

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.57 в букмекерской конторе Пари. Те, кто верит в победу «Штутгарта» могут поставить за 5.3. Коэффициент на ничью составляет 4.8.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.58, в то время как низовой исход оценивается по 2.4. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.52.

Форма команд

«Байер» часто играет вничью в последнее время и это не дает команде догнать лидеров Бундеслиги. На данный момент «фармацевты» занимают третье место с 15 баллами и отстают от лидера на пять пунктов. В игре со «Штутгартом» чемпиону Германии придется постараться, чтобы набрать три очка и не отставать от «Баварии». В прошлом туре «Байер» потерял очки с «Вердером» (2:2), а в Лиге чемпионов поделил очки на выезде с «Брестом» (1:1).

«Штутгарт» после нескольких неудачных матчей начал добиваться побед и даже обыграл «Ювентус» на выезде в Лиге чемпионов. Команда идет на восьмом месте с 12 баллами и отстает от «Байера» всего на три пункта. Ничейный результат вполне устроит гостей, а победа и вовсе сможет поднять коллектив на 1-2 ступеньки выше. В прошлом туре «Штутгарт» обыграл «Хольштайн» (2:1).

Информация для ставок

Три из пяти последних матчей «Штутгарта» завершились исходом «обе забьют»

«Байер» выиграл только пять из десяти домашних матчей во всех турнирах в основное время

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, ведь отстанет от лидеров еще больше. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.57.