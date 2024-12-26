«Челси» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2024)

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26 декабря 2024, 17:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.52. Поставить на «Фулхэм» можно по 6.3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Челси» проводит достаточно сильный сезона на данный момент и заслуженно занимает второе место в турнирной таблице. В активе «синих» 35 баллов, что на четыре пункта меньше, чем у лидера, при одной сыгранной игре больше. В поединке с «Фулхэмом» от команды ждут только набранных трех очков, которые не позволят пропустить вперед себя конкурентов и не отставать от «Ливерпуля». Два последних матча «Челси» завершились ничьей с «Эвертоном» (0:0) и разгромом в Лиге конференций «Шемрок Роверс» (5:1).

«Фулхэм» в последних матчах очень часто играет вничью и это влияет на расположение клуба в турнирной таблице. Коллектив идет на девятом месте с 25 баллами и постарается подняться выше, если сможет добиться побед в ближайших матчах. Тем не менее, в игре с «Челси» очередная ничья вновь бы устроила гостей. В прошлом матче «Фулхэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0), а ранее спас игру с «Ливерпулем» (2:2).

Информация для ставок

«Челси» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Фулхэма» завершились ничейным результатом

«Челси» выиграл три из пяти последних матчей у «Фулхэма»

Прогноз