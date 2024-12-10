«Динамо» Загреб — «Селтик». Прогноз на матч Лиги чемпионов (10.12.2024)

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10 декабря 2024, 00:40

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Селтик», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. Поставить на «Динамо» Загреб можно по 3.05, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.1. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Динамо» Загреб за пять туров смогло набрать лишь семь очков, но имеет шансы выйти в плей-офф, если не провали оставшиеся три поединка. Коллектив располагается на 23 месте и отстает от «Селтика» на один балл. В случае победы хозяева обойдут шотландцев и укрепят свое местоположение в турнирной таблице. Два последних матча «Динамо» Загреб завершились поражением от «Хайдука» (0:1) и ничьей со «Славеном» (1:1).

«Селтик» считается домашней командой, которой достаточно тяжело набирать очки на выезде, но здесь ситуация этого требует. На данный момент коллектив располагается на 20 месте в восемью очками и рискует выпасть из топ-24, если проиграет в Загребе. Два последних поединка «Селтика» закончились победами над «Хибернианом» (3:0) и «Абердином» (1:0).

Информация для ставок

Хорватский клуб не выигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Селтик» выиграл восемь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды еще рассчитывают попасть в плей-офф, поэтому поединок будет непростым. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.