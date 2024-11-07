Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Галатасарай» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Лиги Европы (7.11.2024)

07 ноября 2024, 07:46
Галатасарай (Стамбул)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Галатасарая» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.25. Ничейный результат котируется по 4, а победа «шпор» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.95.

Лига Европы 2024/2025
Галатасарай
Тоттенхэм
НичьяПроигрышПроигрышНичьяНичья
3 : 2
завершен
07 ноября 2024, 20:45
четверг
ВыигрышВыигрышВыигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pari 2.12 4.05 3.15

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.07. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.77. Ставка на «обе забьют» составляет 1.43.

Форма команд

«Галатасарай» показал неплохие результаты в первых трех турах и смог набрать семь очков, однако все равно уступает на два пункта нынешнему сопернику. Турецкий клуб идет на пятом месте, и чтобы после встрече подняться выше, а не опуститься вниз, ему нужна победа, которая гарантированно позволит обойти лондонцев на один балл. Два последних матча «Галатасарая» завершились победами над «Бешикташем» (2:1) и «Эльфсборгом» в Лиге Европы (4:3).

«Тоттенхэм» имел проблемы в некоторых поединках Лиги Европы, но все равно выходил из них победителем. Команда показала максимальный результат в девять баллов за три тура и теперь постарается не допустить ошибок в сложнейшем матче в Турции, хотя даже ничейный результат будет считаться вполне приемлемым. В прошлом туре АПЛ «Тоттенхэм» разгромил за второй тайм «Астон Виллу» (4:1), а ранее одолел «Манчестер Сити» в кубке английской лиги (2:1).

Информация для ставок

  • «Галатасарай» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах при двух ничьих
  • «Тоттенхэм» проиграл три из десяти последних матчей на выезде при шести победах
  • Восемь из десяти последних домашних матчей турецкого клуба закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Галатасарай» выступает уверенно на своем поле, но и соперник в этот раз очень серьезный. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
07 ноября 2024 в 10:20
Здесь возможна "перестрелка" - ТБ(4).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 