«Галатасарай» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Лиги Европы (7.11.2024)

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07 ноября 2024, 07:46

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Галатасарая» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.25. Ничейный результат котируется по 4, а победа «шпор» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.95.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.07. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.77. Ставка на «обе забьют» составляет 1.43.

Форма команд

«Галатасарай» показал неплохие результаты в первых трех турах и смог набрать семь очков, однако все равно уступает на два пункта нынешнему сопернику. Турецкий клуб идет на пятом месте, и чтобы после встрече подняться выше, а не опуститься вниз, ему нужна победа, которая гарантированно позволит обойти лондонцев на один балл. Два последних матча «Галатасарая» завершились победами над «Бешикташем» (2:1) и «Эльфсборгом» в Лиге Европы (4:3).

«Тоттенхэм» имел проблемы в некоторых поединках Лиги Европы, но все равно выходил из них победителем. Команда показала максимальный результат в девять баллов за три тура и теперь постарается не допустить ошибок в сложнейшем матче в Турции, хотя даже ничейный результат будет считаться вполне приемлемым. В прошлом туре АПЛ «Тоттенхэм» разгромил за второй тайм «Астон Виллу» (4:1), а ранее одолел «Манчестер Сити» в кубке английской лиги (2:1).

Информация для ставок

«Галатасарай» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах при двух ничьих

«Тоттенхэм» проиграл три из десяти последних матчей на выезде при шести победах

Восемь из десяти последних домашних матчей турецкого клуба закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Галатасарай» выступает уверенно на своем поле, но и соперник в этот раз очень серьезный. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.