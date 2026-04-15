Ольмо: «Второй год подряд вылетаем из турнира при тех же обстоятельствах»

сегодня, 10:11
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала против «Атлетико» (2:1, 2:3 по сумме двух встреч).

Мы крайне недовольны результатом, так как рассчитывали на выход в полуфинал. Было понимание, что победу придется выгрызать, и нам ничего не отдадут просто так — скорее, наоборот, постараются отобрать. Для нашей молодой команды это тяжелый, но важный опыт. «Атлетико» навязал нам качественный прессинг, на который мы не сумели среагировать вовремя. Отдельно стоит отметить работу арбитра: судейство в моментах с неназначенным пенальти и удалением Эрика Гарсии выглядит очень спорным. В эпизоде с красной карточкой Кунде был рядом с Серлотом, так что это не был фол последней надежды. Мы второй год подряд вылетаем из турнира при похожих обстоятельствах, но общая концепция развития клуба не меняется — мы строим успешный проект и уже доказали это своей игрой.

Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 12:38
Офсайдные ловушки и в прошлом сезоне не давали большого эффекта, просто атака максимально компенсировала ошибки в обороне. Летом прошлого года, во время азиатского турне Барселоны, в первой игре Барсы с корейской командой, я насчитал 8 попыток Барсы сыграть с оф.ловушками. И получилось следующее: два раза они сработали, два раза это закончилось взятием ворот Барсы, и еще четыре раза это привело к голевейшим моментам у ворот Барселоны!!!
Флик- консерватор, не умеющий, и поэтому не любящий ничего менять в своей работе. Ну а раз так, значит болельщикам команды придется набраться терпения............................)))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:31, ред.
Кстати обе красные карточки тоже не случайно именно из-за фола на вырывающемся один на один противнике, ещё одно следствие высокой линии обороны и попытки играть в офсайдную ловушку. Так что и пропущенные голы и удаления Барселоны всё следствие одного и того же тактического решения против которого соперник давно научился играть и использовать в свою пользу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:19
Вылет из за проигранного матча на Камп Ноу
j3b5jx8cc3uh
j3b5jx8cc3uh
сегодня в 12:06
Играли хорошо, соперник оказался более опытный
la-respect0
la-respect0
сегодня в 11:46
Ты бы моменты лучше реализовал на пару с Ферраном...да и по воробьям не бил бы , тогда что-то да вышло б
Capral
Capral
сегодня в 11:02, ред.
Парень даже не понимает, как правильно он всё сказал, и как подставил своего тренера!!! Ну точно, или почти всё, как в прошлом году. Да, как только Барса попадает на команду грамотную и стратегически выстроенную- она терпит неудачу- это АКСИОМА. Флик играет в стихийный футбол, делая ударение на атаку, не желая понимать, что футбол- это идеология, а не сиюминутный всплеск эмоций. А Симеоне строит позиционно грамотный футбол. Вот и вчера, Атлетико сыграл не в автобус, а в подвижную оборону, между центром поля и своей штрафной, что вероятно, было определенным риском, но неожиданностью для соперника... А Флик получил решающий гол в своем стиле, который он не желает менять.
Точно также было и в прошлом году в игре с Интером, когда позиционный расчетливый футбол превзошел футбол романтичный, но стихийный..................................
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:00
Есть "испанский стыд", но, оказалось, что есть еще и "испанское нытье"...
112910415
112910415
сегодня в 10:46
взрослеть надо команде !
Drosmo
Drosmo
сегодня в 10:26, ред.
Вот всё хорошо и правильно говорил до слов о судействе.

"В эпизоде с красной карточкой Кунде был рядом с Серлотом, так что это не был фол последней надежды."

Зачем нести такой бред. Где Кунде был рядом с Серлотом. Во-первых, во время фола Гарсии Кунде находится как минимум на корпус дальше от ворот чем Серлот. Во-вторых, Кунде находится в метрах 7-8 от самого Серлота, и догнать норвежца с такого расстояния, когда он находится в нескольких метрах от штрафной Барсы, просто невозможно физически. Похоже Флик своим неумением проигрывать просто заразил всю команду.
Гость
