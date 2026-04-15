Ольмо: «Второй год подряд вылетаем из турнира при тех же обстоятельствах»

Полузащитник «Барселоны» прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала против «Атлетико» (2:1, 2:3 по сумме двух встреч).

Мы крайне недовольны результатом, так как рассчитывали на выход в полуфинал. Было понимание, что победу придется выгрызать, и нам ничего не отдадут просто так — скорее, наоборот, постараются отобрать. Для нашей молодой команды это тяжелый, но важный опыт. «Атлетико» навязал нам качественный прессинг, на который мы не сумели среагировать вовремя. Отдельно стоит отметить работу арбитра: судейство в моментах с неназначенным пенальти и удалением Эрика Гарсии выглядит очень спорным. В эпизоде с красной карточкой Кунде был рядом с Серлотом, так что это не был фол последней надежды. Мы второй год подряд вылетаем из турнира при похожих обстоятельствах, но общая концепция развития клуба не меняется — мы строим успешный проект и уже доказали это своей игрой.