Ольмо: «Второй год подряд вылетаем из турнира при тех же обстоятельствах»

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала против «Атлетико» (2:1, 2:3 по сумме двух встреч).
Мы крайне недовольны результатом, так как рассчитывали на выход в полуфинал. Было понимание, что победу придется выгрызать, и нам ничего не отдадут просто так — скорее, наоборот, постараются отобрать. Для нашей молодой команды это тяжелый, но важный опыт. «Атлетико» навязал нам качественный прессинг, на который мы не сумели среагировать вовремя. Отдельно стоит отметить работу арбитра: судейство в моментах с неназначенным пенальти и удалением Эрика Гарсии выглядит очень спорным. В эпизоде с красной карточкой Кунде был рядом с Серлотом, так что это не был фол последней надежды. Мы второй год подряд вылетаем из турнира при похожих обстоятельствах, но общая концепция развития клуба не меняется — мы строим успешный проект и уже доказали это своей игрой.
Зачем нести такой бред. Где Кунде был рядом с Серлотом. Во-первых, во время фола Гарсии Кунде находится как минимум на корпус дальше от ворот чем Серлот. Во-вторых, Кунде находится в метрах 7-8 от самого Серлота, и догнать норвежца с такого расстояния, когда он находится в нескольких метрах от штрафной Барсы, просто невозможно физически. Похоже Флик своим неумением проигрывать просто заразил всю команду.
Флик- консерватор, не умеющий, и поэтому не любящий ничего менять в своей работе. Ну а раз так, значит болельщикам команды придется набраться терпения............................)))
