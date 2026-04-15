«Реймс» сообщил о нападении вооружённых болельщиков на базу клуба

1776238254

сегодня, 10:30

Французский «Реймс» сообщил о нападении агрессивной группы болельщиков на тренировочный центр клуба. Инцидент произошел ночью после гостевой ничьей с «Лавалем» (2:2).

Группа лиц в масках, имевшая при себе самодельное оружие, незаконно проникла на территорию тренировочного центра с целью агрессивного воздействия на игроков и персонал. Для пресечения противоправных действий на место были вызваны силы правопорядка.

В руководстве «Реймса» заявили, что клуб намерен добиваться уголовного преследования участников нападения, чтобы предотвратить возможную трагедию и обеспечить безопасность своих сотрудников.

На данный момент команда занимает пятую строчку в турнирной таблице Лиги 2.