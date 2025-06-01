Германия – Португалия. Прогноз на матч Лиги Наций (4.06.2025)

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вчера, 14:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Германия. Команда играет домашний турнир, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.87. Победа сборной Португалии оценивается по 4.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

Германия сильно и уверенно провела групповой этап, набрав 14 очков. Коллектив имеет огромное преимущество у букмекеров, и любая потеря очков будет большой сенсацией. Два последних матча Германии были проведены в 1/4 Лиги Наций, и завершились победой над Италией, (2:1), и ничьёй с этой же сборной (3:3).

Португалия была лидером в своей группе, с заработанными 14 очками, она прошла в плей-офф. Команда выступает очень нестабильно в данном чемпионате. В прошлых двух играх Португалия встретилась со сборной Дании в 1/4, первый матч закончился поражением (0:1), а второй разгромной победой (5:2).

Информация для ставок

Германия не проигрывает на протяжении восьми игр

Португалия проиграла всего два матча из десяти

Три из пяти встреч Германии завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из вышесказанного, рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Пари.