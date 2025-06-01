Германия – Португалия. Прогноз на матч Лиги Наций (4.06.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Германия. Команда играет домашний турнир, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.87. Победа сборной Португалии оценивается по 4.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.
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04 июня 2025, 21:45
среда
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.
Форма команд
Германия сильно и уверенно провела групповой этап, набрав 14 очков. Коллектив имеет огромное преимущество у букмекеров, и любая потеря очков будет большой сенсацией. Два последних матча Германии были проведены в 1/4 Лиги Наций, и завершились победой над Италией, (2:1), и ничьёй с этой же сборной (3:3).
Португалия была лидером в своей группе, с заработанными 14 очками, она прошла в плей-офф. Команда выступает очень нестабильно в данном чемпионате. В прошлых двух играх Португалия встретилась со сборной Дании в 1/4, первый матч закончился поражением (0:1), а второй разгромной победой (5:2).
Информация для ставок
- Германия не проигрывает на протяжении восьми игр
- Португалия проиграла всего два матча из десяти
- Три из пяти встреч Германии завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Исходя из вышесказанного, рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Пари.