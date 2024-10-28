«Лечче» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (29.10.2024)

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28 октября 2024, 23:24

Ставки букмекеров

«Лечче» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.13. На успех «Вероны» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Пари по 3.65, в то время как ничья стоит 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.1. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.75. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Лечче» проиграл целую серию поединков, что никак не может радовать болельщиков и руководство. Команда на данный момент идет на последнем месте с пятью баллами, и чтобы выбраться, ей придется начать набирать очки. В поединке с «Вероной» от хозяев ждут более приемлемого результата, который дал бы старт новому пути клуба в чемпионате. Два последних матча «Лечче» в чемпионате завершились поражениями от «Наполи» (0:1) и «Фиорентины» (0:6).

«Верона» не сильно далеко ушла от своего нынешнего соперника, но в своем активе имеет девять баллов, однако в последних матчах результатов не показывает. Для гостей предстоящая встреча является шансом улучшить свое положение и возможно подняться на одну-две позиции в турнирной таблице в случае осечек конкурентов. В прошлом туре «Верона» проиграла на выезде «Аталанте» (1:6), а ранее уступила «Монце» (0:3)

Информация для ставок

«Лечче» проиграл уже пять матчей подряд в чемпионате Италии

Четыре из пяти последних выездных матчей «Вероны» завершились исходом «обе забьют»

«Верона» выиграла четыре из пяти последних поединков у «Лечче»

Четыре из пяти последних матчей команда закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды в личных встречах очень мало забивают друг другу и этим можно воспользоваться в выборе ставки. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Пари.