«Марсель» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (4.10.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. Выбрать успех гостей можно по 12.2, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 6.4
|
1 : 1
завершен
вчера, 21:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.82, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.98.
Форма команд
«Марсель» проиграл в прошлом туре Лиги 1, но остается в борьбе за лидерство в Лиге 1. Сейчас команда идет третьей с 13 баллами и отстает от «Монако» и «ПСЖ» на три пункта. В предстоящей встрече с аутсайдером чемпионата Франции болельщики ждут от команды исключительно победы. В прошлом туре «Марсель» уступил на выезде «Страсбуру» (0:1) и выиграл на выезде у «Лиона» (3:2).
«Анже» не может выиграть уже несколько поединков подряд и закономерно идет на последнем месте в турнирной Лиге 1 с двумя баллами в активе. Коллективу нужно что-то менять в игре, но шансов на выезде с «Марселем» даже на ничью практически нет. В прошлом туре чемпионате Франции «Анже» проиграл на своем поле «Реймсу» (1:3), а ранее сыграл вничью с «Нантом» (1:1).
Информация для ставок
- «Анже» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Марсель» проиграл только одну встречу из десяти последних на своем поле
- «Марсель» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Анже» при одной ничьей
Прогноз
«Марсель» является большим фаворитом и наверняка одержит крупную победу над аутсайдером. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-2) по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.