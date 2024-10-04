«Марсель» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (4.10.2024)

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вчера, 20:30

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. Выбрать успех гостей можно по 12.2, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 6.4

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.82, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Марсель» проиграл в прошлом туре Лиги 1, но остается в борьбе за лидерство в Лиге 1. Сейчас команда идет третьей с 13 баллами и отстает от «Монако» и « ПСЖ » на три пункта. В предстоящей встрече с аутсайдером чемпионата Франции болельщики ждут от команды исключительно победы. В прошлом туре «Марсель» уступил на выезде «Страсбуру» (0:1) и выиграл на выезде у «Лиона» (3:2).

«Анже» не может выиграть уже несколько поединков подряд и закономерно идет на последнем месте в турнирной Лиге 1 с двумя баллами в активе. Коллективу нужно что-то менять в игре, но шансов на выезде с «Марселем» даже на ничью практически нет. В прошлом туре чемпионате Франции «Анже» проиграл на своем поле «Реймсу» (1:3), а ранее сыграл вничью с «Нантом» (1:1).

Информация для ставок

«Анже» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Марсель» проиграл только одну встречу из десяти последних на своем поле

«Марсель» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Анже» при одной ничьей

Прогноз

«Марсель» является большим фаворитом и наверняка одержит крупную победу над аутсайдером. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-2) по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.