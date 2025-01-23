«Порту» — «Олимпиакос». Прогноз на матч Лиги Европы (23.01.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Порту». Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Брюгге» оценивается по 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.
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0 : 0
закончился 1-й тайм
сегодня, 20:45
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.
Форма команд
«Порту» очень слабо выступает в этом розыгрыше Лиги Европы и за шесть туров набрал восемь очков. Команда идет на 19 месте и на один пункт уступает «Олимпиакосу», который готов бороться за очки, чтобы остаться в зоне плей-офф. Поражение на своем стадионе может привести хозяев к вылету из топ-24. Два последних матча «Порту» завершились поражениями от «Жил Висенте» (1:3) и «Насьоналя» (0:2).
Победитель прошлогодней Лиги конференций практически не проигрывает в последнее время, а в Лиге Европы располагается на 15 месте с девятью баллами. «Олимпиакос» приложит все силы, чтобы пробиться в плей-офф, иначе для клуба это станет большим провалом. Любой результат кроме поражения станет вполне приемлемым для греческой команды. Последние два матча «Олимпиакоса» завершились победой над «Атромитосом» (2:1) и ничьей с «Панатинаикосом» (1:1).
Информация для ставок
- «Порту» проиграл уже три последних матча подряд во всех турнирах
- Пять из шести последних выездных матчей «Олимпиакоса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Порту» выиграл у «Олимпиакоса» три из пяти последних встреч при двух поражениях
Прогноз
Предполагаем, что матч будет сложным для обоих клубов и каждый из них сможет как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.9.