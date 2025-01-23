«Порту» — «Олимпиакос». Прогноз на матч Лиги Европы (23.01.2025)

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сегодня, 19:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Порту». Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Брюгге» оценивается по 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Порту» очень слабо выступает в этом розыгрыше Лиги Европы и за шесть туров набрал восемь очков. Команда идет на 19 месте и на один пункт уступает «Олимпиакосу», который готов бороться за очки, чтобы остаться в зоне плей-офф. Поражение на своем стадионе может привести хозяев к вылету из топ-24. Два последних матча «Порту» завершились поражениями от «Жил Висенте» (1:3) и «Насьоналя» (0:2).

Победитель прошлогодней Лиги конференций практически не проигрывает в последнее время, а в Лиге Европы располагается на 15 месте с девятью баллами. «Олимпиакос» приложит все силы, чтобы пробиться в плей-офф, иначе для клуба это станет большим провалом. Любой результат кроме поражения станет вполне приемлемым для греческой команды. Последние два матча «Олимпиакоса» завершились победой над «Атромитосом» (2:1) и ничьей с «Панатинаикосом» (1:1).

Информация для ставок

«Порту» проиграл уже три последних матча подряд во всех турнирах

Пять из шести последних выездных матчей «Олимпиакоса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Порту» выиграл у «Олимпиакоса» три из пяти последних встреч при двух поражениях

Прогноз

Предполагаем, что матч будет сложным для обоих клубов и каждый из них сможет как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.9.