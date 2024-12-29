«Престон» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2024)

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29 декабря 2024, 08:41

Ставки букмекеров

Букмекеры называют хозяев фаворитами этого поединка. На победу «Миллуол»» можно поставить по коэффициенту 2.6. На успех «Шеффилд Уэнсдей» коэффициент достигает 2.9. Также достаточно вероятна ничья в этом противостоянии – коэффициент 3.1.

По мнению букмекеров, в матче будет забито немного голов. На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.2. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2.5 – 1.6.

Форма команд

«Престон» спокойно пребывает в середине турнирной таблицы и не особо рассчитывает бороться за лидерство в турнирной таблице. В активе клуба 26 очков и текущее 16 место в турнирной таблице. Команда играет на своем поле и постарается порадовать болельщиков яркой победой. В двух последних матчах «Престон» минимально обыграл «Халл» (1:0) и уступил на выезде « КПР » (1:2).

«Шеффилд Уэнсдей» уступил лишь в одном матче из пяти последних, но все еще не входит в зону плей-офф, отставая от нее на четыре пункта. Предстоящий поединок точно будет непростым для гостей, поэтому любой результат кроме поражения будет им на руку. В прошлом туре команда поделила очки с «Мидлсбро» (3:3) и обыграла «Сток Сити» (2:0).

Информация для ставок

«Шеффилд Уэнсдей» проиграл два из десяти и последних матчей

Шесть из десяти последних матчей «Престона» завершились вничью

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах между собой

Прогноз

Команды играют между собой нерезультативно, поэтому в этот раз также не стоит ждать от них голевого изобилия. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.