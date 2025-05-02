«Райо Вальекано» — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (2.05.2025)

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сегодня, 00:23

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Райо Вальекано», а коэффициент на их победу составляет 2.45. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Мостбет. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.05.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 2.05. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.77. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Райо Вальекано» является середняком Ла Лиги на данный момент занимает 11 место в турнирной таблице, опережая своего соперника всего на одну строчку. В прошлом туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1), и уступил «Атлетико» в чемпионате (3:0).

«Хетафе» занимает двенадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, он имеет 39 очков, отставая от своего оппонента на два балла. «Хетафе» вылетел из Кубка Испании ещё в 1/4 от «Атлетико» (0:5). Два прошедших матча команды завершились поражениями от «Эспаньола» (0:1), и «Реал» Мадрида (0:1).

Информация для ставок

«Райо Вальекано» имеет всего одну победу в последних пяти встречах

«Хетафе» не делил ни с кем очи на протяжении 12 матчей

За пять встреч «Райо Вальекано» было забито 15 мячей

Прогноз

У команд примерно одинаковые способности и возможности. Предлагаем сделать ставку на ничью в этой встрече по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Мостбет.