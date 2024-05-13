«Реал» Мадрид – «Алавес». Прогноз на матч Ла Лиги (14.05.2024)

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вчера, 14:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа «Алавеса» оценивается по 12.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.95. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

«Реал» Мадрид досрочно выиграл чемпионат Испании и теперь доигрывает оставшиеся туры, параллельно готовясь к финалу Лиги чемпионов. «Сливочные» провели отличный сезон, и победа в еврокубке может стать отличным его завершением. В Ла Лиге на данный момент «королевский клуб» на данный момент имеет в активе 90 баллов и на целых 15 пунктов опережает «Жирону». В прошлом туре чемпионата «Реал» разгромил «Гранаду» (4:0), а ранее в Лиге чемпионов на последних минутах вырвал победу у «Баварии» (2:1).

«Алавес» может быть доволен собой, ведь на данный момент располагается на 11 месте с 42 баллами и даже нет намеков на борьбу за выживание. Команда провела отличный сезон, а ее болельщики заслужили без нервов досматривать чемпионат Испании. Если гостям удастся зацепиться хотя бы за ничью в Мадриде, это уже будет отличным результатом. Два последних матча «Алавеса» завершились ничьей с «Жироной» (2:2) и выездной победой над «Валенсией» (1:0).

Информация для ставок

«Реал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах в основное время

«Алавес» уступил в пяти из десяти последних выездных матчах

«Реал» выиграл восемь из десяти последних встреч с «Алавесом» при двух поражениях

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Реал» Мадрид играет на своем поле и даже часть резервных игроков сможет создать проблемы «Алавесу». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в первом тайме по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.