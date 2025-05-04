«Реал» Мадрид – «Сельта». Прогноз на матч Ла Лиги (4.05.2025)

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сегодня, 00:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Сельты» оценивается по 6.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Реал» Мадрид имеют не лучшую форму. Проигрыш в финале Кубка Испании «Барселоне» (2:3), вылет из Лиги Чемпионов от «Арсенала» с общим счётом (1:5). В Ла Лиге команда идёт на втором месте, и отстаёт от «Барселоны» на семь баллов. Последний матч «Реал» Мадрида в чемпионате Испании закончился победой над «Хетафе» (1:0)

«Сельта» имеет неплохую форму, она идёт в зоне еврокубков, и занимает седьмое место с 46 очками. Она отстаёт от лидера сезона на 33 балла. Из Кубка Испании клуб вылетел, уступив своему оппоненту, «Реал» Мадриду (2:5) в 1/8. Последний матч «Сельты» в Ла Лиге завершился победой над «Вильярреалом» (3:0).

Информация для ставок

В четырех последних домашних матчах «Реал» выиграл всего раз

Два из трех последних матчей «Сельта» проиграла

В 17 из 18 последних матчей «Сельта» забивала

Прогноз

Исходя из статистики, рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.