Сербия — Англия — прогноз на матч чемпионата Европы (16.06.2024)

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вчера, 13:30

Ставки от БК

Форма команд

Последняя игра у Сербии была товарищеской со Швецией и закончилась она со счетом 3:0. Однако в предыдущей игре сербы потерпели поражение от сборной Австрии с результатом 2:1.

У англичан всё наоборот. Последняя игра была с Исландией и закончилась со счетом 1:0. Но предыдущий матч был сыгран со сборной Боснии и Герцеговины с результатом 3:0 в пользу игроков из туманного альбиона.

Информация для ставок

У команд еще не было междусобойчиков.

Из последних пяти игр Англия выиграла один и два закончила вничью.

Сербия проиграла два из пяти последних матчей.

Прогноз

Сборная Англии очевидно сильнее сербов. Рекомендуем заключить пари на победу англичан в БК Pinnacle с коэффициентом 1.50.