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Сербия — Англия — прогноз на матч чемпионата Европы (16.06.2024)

вчера, 13:30
Сербия

Ставки от БК

  • Победа Сербии — 7.55

  • Победа Англии — 1.50

  • Ничья — 4.62

  • ТБ 3.5 — 3.10

  • ТМ 3.5 — 1.32

Форма команд

Последняя игра у Сербии была товарищеской со Швецией и закончилась она со счетом 3:0. Однако в предыдущей игре сербы потерпели поражение от сборной Австрии с результатом 2:1.

У англичан всё наоборот. Последняя игра была с Исландией и закончилась со счетом 1:0. Но предыдущий матч был сыгран со сборной Боснии и Герцеговины с результатом 3:0 в пользу игроков из туманного альбиона.

Информация для ставок

  • У команд еще не было междусобойчиков.

  • Из последних пяти игр Англия выиграла один и два закончила вничью.

  • Сербия проиграла два из пяти последних матчей.

Прогноз

Сборная Англии очевидно сильнее сербов. Рекомендуем заключить пари на победу англичан в БК Pinnacle с коэффициентом 1.50.

Все комментарии
zv77mk48qtdn
zv77mk48qtdn
вчера в 15:42
Мой прогноз: матч закончится со счётом 2:1 в пользу сборной Англии.
umpt6xre94u7
umpt6xre94u7
вчера в 15:41
В предстоящем матче ожидается упорная борьба, так как обе команды имеют хорошие шансы на успех. Фаворитом считается сборная Англии, однако сербы могут преподнести сюрприз благодаря своей мотивации и настрою на победу.
shlomo
shlomo
вчера в 14:19
Англия фаворит этого матча и должны без проблем выигрывать.
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