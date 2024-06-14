Сербия — Англия — прогноз на матч чемпионата Европы (16.06.2024)

Ставки от БК
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Победа Сербии — 7.55- : -завтра, 22:00
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Победа Англии — 1.50
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Ничья — 4.62
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ТБ 3.5 — 3.10
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ТМ 3.5 — 1.32
Форма команд
Последняя игра у Сербии была товарищеской со Швецией и закончилась она со счетом 3:0. Однако в предыдущей игре сербы потерпели поражение от сборной Австрии с результатом 2:1.
У англичан всё наоборот. Последняя игра была с Исландией и закончилась со счетом 1:0. Но предыдущий матч был сыгран со сборной Боснии и Герцеговины с результатом 3:0 в пользу игроков из туманного альбиона.
Информация для ставок
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У команд еще не было междусобойчиков.
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Из последних пяти игр Англия выиграла один и два закончила вничью.
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Сербия проиграла два из пяти последних матчей.
Прогноз
Сборная Англии очевидно сильнее сербов. Рекомендуем заключить пари на победу англичан в БК Pinnacle с коэффициентом 1.50.