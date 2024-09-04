Сербия – Испания. Прогноз на матч Лиги наций (5.09.2022)

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04 сентября 2024, 22:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются испанцы Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа сборной Сербии оценивается по 5.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.03.

Форма команд

Сербия в очередной раз неудачно выступила на крупном турнире и сейчас вновь будет обретать психологическое равновесие в Лиге Наций. Сборная вышла в дивизион А, что гарантирует интересные поединки на протяжении всего розыгрыша. В матче с Испанией хозяева постараются не пропустить быстро и искать моменты у ворот соперника. Два последних матча Сербии завершились ничьими с Данией (0:0) и Словенией (0:0)

Испания заслуженно выиграла ЧЕ 2024, ведь привезла молодую и талантливую команду, подкрепленную несколькими опытными футболистами. Тем не менее, празднования закончились и теперь нужны новые победы, которые команда собирается добывать. В полуфинале Евро 2024 сборная Испании с трудом выиграла у Франции (2:1), а в финале вырвала победу у команды Англии (2:1).

Информация для ставок

Три последних матча Сербии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Сборная Испании выиграла девять матчей подряд во всех турнирах

В единственной встрече более 10 лет назад между сборными сильнее оказалась Испания (2:0).

Прогноз

Матч обещает быть сложным для обеих сборных, и мы предполагаем, что Испания не сможет набрать три полноценных очка. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 3.95.