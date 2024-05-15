«Севилья» — «Кадис». Прогноз на матч Ла Лиги (15.05.2024)

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вчера, 12:31

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. Поставить на «Кадис» можно по 4.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.82. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Севилья» смогла отдалиться от зоны вылета и комфортно себя чувствует на 12 месте с 41 баллом, хотя в целом еще один сезон можно считать провальным. Команда не будет играть в еврокубках в следующем году и попробует побороться за высокие места в Ла Лиге, если руководство позволит тренерскому штабу качественно усилить состав. В двух последних поединках «Севилья» проиграла на выезде «Вильярреалу» (2:3) и обыграла на своем поле «Гранаду» (3:0).

«Кадис» находится в очень сложном положении и рискует покинуть элитный дивизион по завершению сезона. В активе клуба лишь 29 баллов и 18 место в таблице, а отставание от ближайшего конкурента составляет пять пунктов, что за три оставшихся тура отыграть будет очень сложно. В прошлом туре «Кадис» смог на своем поле переиграть «Хетафе» (1:0), а ранее крупно проиграл мадридскому «Реалу» (0:3).

Информация для ставок

«Кадис» выиграл лишь три матча из десяти последних

«Севилья» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Севилья» выиграла у «Кадиса» три из пяти последних встреч при двух ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Кадису» больше нужны очки, поэтому гости будут рисковать и должный найти свой гол. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.