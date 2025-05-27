«Урал» — «Ахмат». Прогноз на матч РПЛ (28.05.2025)

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вчера, 14:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ахмат». Поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Урала» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.

Форма команд

«Урал» показывает неплохие результаты, и вышел на четвертое место в ФНЛ , с заработанными 59 очками. От лидера сезона его отделяют десять очков. Команда выступала в Кубке России Путь регионов, где, дойдя до 1/4, проиграла «Спартаку» (0:3). Две последние игры «Урала» завершились победами над «Тюменью» (2:1), и « СКА - Хабаровском» (3:1).

«Ахмат» старался удержаться в РПЛ и набирать очки, однако этого недостаточно, для того чтобы покинуть зону вылета. Команда закончила сезон на 14 месте с 25 баллами. Команда также выступала в Кубке России Путь регионов, где, также дойдя до 1/4, проиграла «Динамо» Москва. Два последних матча «Ахмата» завершились ничьёй с «Динамо» Махачкала (1:1), и поражением от «Зенита» (0:3).

Информация для ставок

«Урал» выиграл пять встреч из десяти

«Ахмат» не выигрывает на протяжении семи матчей

«Ахмат» проиграл пять последних выездных игр

Прогноз

Исходя из статистики, рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Мостбет.