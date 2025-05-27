«Урал» — «Ахмат». Прогноз на матч РПЛ (28.05.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ахмат». Поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Урала» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.
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2 : 1
завершен
сегодня, 17:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.
Форма команд
«Урал» показывает неплохие результаты, и вышел на четвертое место в ФНЛ, с заработанными 59 очками. От лидера сезона его отделяют десять очков. Команда выступала в Кубке России Путь регионов, где, дойдя до 1/4, проиграла «Спартаку» (0:3). Две последние игры «Урала» завершились победами над «Тюменью» (2:1), и «СКА- Хабаровском» (3:1).
«Ахмат» старался удержаться в РПЛ и набирать очки, однако этого недостаточно, для того чтобы покинуть зону вылета. Команда закончила сезон на 14 месте с 25 баллами. Команда также выступала в Кубке России Путь регионов, где, также дойдя до 1/4, проиграла «Динамо» Москва. Два последних матча «Ахмата» завершились ничьёй с «Динамо» Махачкала (1:1), и поражением от «Зенита» (0:3).
Информация для ставок
- «Урал» выиграл пять встреч из десяти
- «Ахмат» не выигрывает на протяжении семи матчей
- «Ахмат» проиграл пять последних выездных игр
Прогноз
Исходя из статистики, рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Мостбет.