«Витория» — «Криусима». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (08.07.2024)

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07 июля 2024, 14:28

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Криусимы», зайдет коэффициент 3.5. Ничью можно выбрать за 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Витория» выглядит в последних поединках очень невыразительно, ведь шесть очков за пять туров нельзя считать хорошим результатом. Перед стартом очередного тура команда располагается на 16 месте с 12 баллами и не находится в зоне вылета только за счет преимущества в дополнительных характеристиках над «Коринтиансом». Два последних поединка «Витории» завершились поражением от того же «Коринтианса» (2:3) и неудачей с «Атлетико Паранаэнсе» (0:1).

«Ботафого» практически не замечает своих соперников и за 15 туров набрал 39 баллов из 45 возможных, что только подтверждает потрясающую форму хозяев. Коллектив опережает ближайшего соперника на 12 баллов и не собирается терять свой отрыв, надеясь на очередную победу в игре с «Сантосом». В прошлом туре Серии А «Ботафого» обыграл «Брагантино» (4:2), а ранее в Южноамериканском кубке с тем же счетом выиграл у «Патронато» (2:0).

Информация для ставок

«Витория» проиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Криусима» выиграл только три поединка из десяти последних

Обе команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах между собой

Четыре последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что большого количества мячей от команд не стоит ждать, на что дополнительно указывает статистика личных встреч. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей за 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.