«Реал» и «Бавария» впечатлили зрителей ошибками. Кейн шикарно вернулся после травмы

сегодня, 00:13

Гости победили в Мадриде.

Оборона «Реала» начудила в пользу немцев

Вингер Диас забил «Реалу» до перерыва, что всегда важно в гостевом поединке. Долгожданный гол стал следствием череды ошибок футболистов испанского клуба. Опорник Тчуамени не понял, что Кейн спрячется между линиями: француз позволил форварду «Баварии» сделать передачу на Гнабри. Сержа не встречал другой центральный хавбек «сливочных» Питарч. А дальше неудачно сыграли ещё три футболиста в белой форме. Центральный защитник Рюдигер замер в полупозиции.

Антонио думал о создании искусственного офсайда, но после нескольких шагов вперед замер и не пытался выскочить на Гнабри. Правый защитник «Реала» Александер-Арнольд сыграл в своем фирменном стиле в обороне, то есть потерял позицию и пустил вингера «Баварии» Луиса Диаса себе за спину. Классический Трент. А офсайда в момент голевого паса Гнабри не было, ведь на фланге задержался ангел и демон «Реала» в первом тайме – Каррерас. Диас легко выскочил один на один с вратарем.

До этого Лунин выручил «Реал» после ошибки Пичарда – юный игрок отдал пас прямо на соперника, а вот после выхода Диаса голкипер ничего не смог поделать. «Сливочные» легко могли пропустить дважды куда раньше, ведь Кейн вывел на идеальную ударную позицию Упамекано. Центральному защитнику не хватило опыта работы вблизи чужих ворот, француз не сумел пробить по воротам. Мяч полетел в нужном направлении, но Каррерас в том эпизоде был ангелом – совершил сейв на линии ворот.

«Реал» выдержал стартовый натиск «Баварии» и серию угловых без пропущенного мяча, а Винисиус и Мбаппе огрызались. Но в игре хозяев поля не было командной скорости. Схема изредка ломалась в нужном направлении, как после прохода защитника Хёйсена с мячом к чужим воротам, но чаще Вальверде, Тчуамени и Гюлер реагировали на новые атаки «Баварии». Команда из Мюнхена тоже могла совершить меньше ошибок, особенно в плане реализации моментов, но счет матча их устраивал.

Особенно после стартовых секунд второго тайма, ведь тогда «Бавария» удвоила преимущество. Лунин недовольно кивал головой. Павлович отобрал мяч у Каррераса в центре поля, а Олисе четко выкатил мяч на Кейна. Харри пробил низом, голкипер «Реала» не отразил мяч в сторону. Защитные порядки «сливочных» треснули по кривым швам, никто не накрыл Кейна, форвард забил очередной гол в Лиге чемпионов, его 11-й в сезоне. «Баварии» повезло, что Харри восстановился после травмы.

Новой основе «Реала» не хватает опыта и единства

У «сливочных» идеальная заявка, чтобы подставлять голкипера. Кто-то из звезд не любит прессинговать, кто-то не умеет обороняться, а некоторые игроки «сырые». С таким количеством персональных технических и коллективных тактических ошибок любой голкипер «сливочных» пропустил бы сегодня несколько мячей. Потеря голкипера Куртуа сказывается из-за его авторитета в коллективе, но новая защита «Реала» допускала ошибки и против «Мальорки», не только против «Баварии».

Впрочем, немецкий соперник тоже нарывался на гол в ворота Нойера. Например, во втором тайме Упамекано не остановил мяч, но Винисиус ответил промахом – не попал по воротам. При счете 1:2 у Арбелоа оставались варианты, хотя снова «Реал» ждал или грубых ошибок соперника, или ударных действий одиночной звезды. Коварные удары Винисиуса и Мбаппе по воротам легендарного Нойера – следствие индивидуальных действий. Форварды «Реала» били на силу и на технику.

Нойер успел соскучиться по большой игре и не дремал на линии ворот. Хотя иногда Мбаппе матерился на испанском языке, ведь промахивался сам, у Мануэля в тех моментах не было шансов спасти. «Бавария» слишком узко и высоко расположила оборону, и Компани провернул двойную замену, чтобы освежить игру и вернуть команде компактность. Опасно недооценивать «Реал», а в середине второго тайма у «Баварии» появилось высокомерие – они заигрывали с пропущенным мячом.

Гол мог изменить расклад в паре. На подобном уровне важна реализация моментов, надо вспоминать не только промахи Винисиуса и Мбаппе, но и небрежность футболистов «Баварии». При счете 0:4 к семидесятой минуте немцы могли спокойно доиграть матч. Разница в два мяча была комфортной, но такой счет намного тревожнее, что доказал гол Мбаппе. Александер-Арнольд в атаке играет лучше, чем в защите, а Упамекано снова упустил Килиана. Продолжили дарить соперникам шансы.

На последних минутах включились трибуны «Сантьяго Бернабеу», а уставшие гости совершали ошибки. «Реал» умеет получать приемлемый результат при нестабильной игре. Качество футбола улучшили во втором тайме, когда физически выключились некоторые футболисты «Баварии», а замены Компани не сработали. Нойер даже тянул время во имя победы, что лишний раз подчеркивает – гости уважали соперника, невзирая на неоднозначную форму нестабильного «Реала».

Не все у немцев играют с эффективностью Кейна. Харри поддержали не все напарники, а сам форвард забил 48-й гол в сезоне. Безумная статистика на начало апреля. Кейн является претендентом на «Золотой мяч», хотя ещё повлияет чемпионат мира. У Мбаппе тоже будут шансы. Француза редко поддерживали осмысленными комбинациями, но форвард сам нервировал Нойера. Хотя Лунина его оборона огорчала не реже. «Реал» начудил, и лишь после этого включился в игру.

Хозяева могли сыграть 2:2, но не были близки к уверенной победе над «Баварией» ни в одном из измерений. Получился хаотичный и зрелищный матч для всех и болезненное зрелище для фанатов надежной обороны. «Реал» превратил катастрофу в поражение дома в один мяч, но в Мюнхене их устроит только победа. За весь сезон команда Компани уступила лишь дважды. Концовка матча воодушевила испанцев, но после размена явными ошибками выиграла «Бавария».