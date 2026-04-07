Несостоявшийся тренер «Краснодара» покоряет Англию. «Лидс» оформил исторический выход в полуфинал Кубка

Немец Даниэль Фарке проделал отличную работу.

«Я не возвращался в Лидс главным образом потому, что чувство ностальгии — это то, с чем порой трудно смириться. Все, что связано с моим временем в этом клубе, я переживаю с ностальгией. Я считаю это одним из самых прекрасных воспоминаний, которые подарил мне футбол», — сказал Марсело Бьелса журналистам по возвращении на английскую землю этой весной.

Болельщики «Лидса» тоже скучают по Бьелсе. Многие думали, что после его ухода хорошие дни еще долго не настанут. Это было заметно на трибунах «Уэмбли» во время товарищеского матча Англии против Уругвая: по всему стадиону кучковались группы болельщиков «Лидса» с плакатами в честь легендарного тренера, скандируя его имя.

Даниэль Фарке повторил достижение Бьелсы, добившись повышения в классе – взяв первое место в Чемпионшипе со второй попытки. Немец в январе 2022 года подписал контракт с «Краснодаром», но по политическим причинам уехал из России уже в марте. После чего отправился в гладбахскую «Боруссию», провел там сезон. Занял третье место, после чего уехал в Лидс. Таким образом, в клубе он на данный момент провел три сезона. Два в Чемпионшипе, нынешний – в АПЛ . Фарке пока справляется со всеми поставленными перед ним задачами. Цель там одна – не вылететь, пока 4 очка от красной зоны. Там очень упорная борьба, покруче, чем за золото. Сами посмотрите:

«Вулверхэмптон» и «Бернли» уже без шансов, остается место для еще одного неудачника. И это будет кто-то из четверки: «Лидс», «Ноттингем Форест», «Вест Хэм» или «Тоттенхэм». Заруба пойдет до последнего тура.

Вот календарь «Лидса» в оставшихся матчах сезона:

МЮ (выезд), «Вулверхэмтон» (дома), «Борнмут» (выезд), «Бернли» (дома), «Тоттенхэм» (выезд), «Брайтон» (дома). И вот на последний поединок отдельно хочется обратить внимание: с «Вест Хэмом» на выезде. Это может быть решающий матч за сохранение прописки в АПЛ .



Но есть нюанс. «Лидс» вышел в полуфинал Кубка Англии. Обыграли очень уж вялый «Вест Хэм» по пенальти. Теперь в полуфинале ждет «Челси» в Лондоне. Вторая пара – «Манчестер Сити» дома примет «Саутгемптон». Конечно, все ждут финал между бандой Гвардиолы и подопечными сеньора Росеньора. Но это всего один матч.



Нельзя, наверное, говорить, что Фарке унаследовал какую-то посредственную команду, которая обжилась в Чемпионшипе и не хотела ничего менять. Фраза «спящий гигант» всегда казалась особенно уместной в отношении «Лидса» в последнее время. В 2018 году приехал Бьелса, который в первом же сезоне был в шаге от выхода в АПЛ , но доделал работу до конца в следующем сезоне. Команда вернулась в высший дивизион впервые за 16 лет, поэтому Марсело так почитаем в городе.

По сравнению с этим масштаб задачи, стоявшей перед Фарке, был не таким огромным. После вылета клуба из Премьер-Лиги в 2023 году предстояло навести порядок. А беспорядок был. Что тут скажешь, если Фарке заменил на тренерском мостике Сэма Аллардайса, который всегда берется за работу, на которую многие просто не пойдут. Возвращение на прежний уровень было далеко не гарантировано, конечно. Чемпионшип – очень сложный турнир, но Фарке досталась гораздо более легкая задача, чем Бьелсе. Стабильные владельцы, относительно здоровое финансовое положение, некоторые игроки, которые своим уровнем переросли Чемпионшип. «Лидс» сделал правильный выбор.



Да, Бьелсу любят в городе, но Фарке может вывести клуб в финал Кубка, что станет настоящим праздником для фанатов. Ходили слухи, что владельцы «Лидса» хотели найти более именитого тренера для АПЛ , но побоялись гнева болельщиков. Якобы боссы думали, что Фарке слишком хорош для Чемпионшипа, но недостаточно хорош для Премьер-лиги. Ну и куда идти? Лиги между этими дивизионами не существует. Еще в ноябре казалось, что Фарке и правда может уйти, но все быстро изменилось. Тренер перешел на схему с тремя защитниками, это дало результат, теперь осталось провести 7-9 матчей в сезоне, каждый из них будет финалом.

Для «Лидса» сохранение места в лиге будет значить очень многое, ведь это большие деньги. А если выйдут еще в финал Кубка, то вообще красота! В решающих матчах любого из Кубков страны «Лидса» не было уже очень давно. В полуфинал Кубка Англии они не попадали с 1987 года. Уже почти 40 лет людям, которые родились в сезон последнего такого сезона. И вот остался один шаг – матч в Лондоне с «Челси».

Да, «Лидсу» повезло с жеребьевкой. Три команды из Чемпионшипа и ротированный состав «Вест Хэма», который берег силы на АПЛ . Но кто об этом будет вспоминать, если сыграют в финале? Да и «Арсенал» ведь вылетел не от команды АПЛ . В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» вышел в финал на «Уэмбли», обыграв «Стокпорт Каунти», «Донкастер Роверс», «Миллуолл» и «Фулхэм». Но кто это помнит? Помнят лишь факт, что лондонцы взяли трофей.