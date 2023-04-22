«Урал» — «Ростов». Прогноз на матч РПЛ. (15.04.2023)

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сегодня, 15:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Ростова» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.17. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Урал» проиграл уже четыре матча подряд в чемпионате и находится не в лучшей форме. Команда из Екатеринбурга опустилась на 11 место с 25 баллами, но отрыв от зоны вылета составляет шесть пунктов. В домашней игре с «Ростовом» хозяевам очень важно набрать очки и вернуть уверенность в своих силах. В прошлой игре в рамках кубка России «Урал» сыграл вничью с ЦСКА (1:1), а ранее уступил в чемпионате тем же «армейцам» (1:2).

«Ростов» идет на втором месте в чемпионате России, но реальных шансов навязать борьбу «Зениту» у команды мало. Коллектив имеет в своем активе 46 баллов и опережает «Спартак» на один пункт. В предстоящей встрече с «Уралом» только победа поможет коллективу удержаться на своей позиции. В прошлом туре чемпионата России подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с «Зенитом» на своем поле (0:0), а ранее поделил очки с «Оренбургом» (2:2).

Информация для ставок

«Урал» проиграл в четырех из шести последних встречах

«Ростов» одержал пять побед в десяти последних выездных поединках

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Урал» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Ростовом» при одной ничьей

Прогноз

«Урал» имеет хорошую статистику с «Ростовом» в личных встречах и имеют хорошие шансы на победу, несмотря на последние результаты. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.