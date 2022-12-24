«Венеция» — «Парма». Прогноз на матч Серии В (26.12.2022)

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вчера, 12:06

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок отдает небольшое преимущество «Парме» и предлагает поставить на ее победу по коэффициенту 2.55. В случае ничейного результата или успеха «Венеции» сыграют ставки по коэффициенту 3.1.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.17. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Венеция» уступила только в одном матче из пяти последних туров, однако все еще не может покинуть зону вылета. На данный момент коллектив идет на 16 месте и смог набрать 19 баллов, что на один пункт меньше, чем у ближайшего соперника. В случае победы в этой встрече, коллектив почти наверняка сможет покинуть «красную зону». В последнем туре «Венеция» уступила на выезде «Перудже» (1:2), а ранее обыграла на своем стадионе «Козенцу» (2:0).

«Парма» напротив, смогла победить только в одной игре из последних в Серии B, но остается в зоне плей-офф и очень рассчитывает навязать борьбу за повышение в классе, которое так ждут болельщики. Сейчас клуб с 26 баллами занимает шестую позицию и очень нуждается в победе, ведь в ее случае сможет подняться выше по таблице. Два последних матча «Пармы» завершились поражением от СПАЛ (0:1) и победой над «Брешией» (2:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Шесть из десяти последних матчей «Венеции» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Венеция» выиграла лишь одну встречу у «Пармы» из последних пяти

Прогноз

Обе команды выступают нестабильно и предсказать победителя в этой встрече довольно сложно. Предлагаем поверить в атакующие линии команд и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.