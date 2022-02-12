«Вест Бромвич» — «Блэкберн Роверс». Прогноз на матч Чемпионшипа (14.02.2022)

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вчера, 16:56

14 февраля 2022 года состоится поединок «Вест Бромвич — Блэкберн Роверс». Игра пройдет в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Матч пройдет на домашней арене «Вест Бромвича». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа «Блэкберна» в 4.90. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 2.00.

Форма команд

«Вест Бромвич» идет в нынешнем сезоне на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 45 баллов.У коллектива 12 побед, девять ничьи и девять поражений. Клуб забил 34 гола и пропустил 26 мячей. В последних встречах «Вест Бромвич» выглядит не лучшим образом и регулярно теряет очки даже в матчах против не самых сильных команд — поражения от «Шеффилда» со счетом 2:0, а также от «Миллуолла» 2:0 и от «Престона» 0:2.

«Блэкберн» идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 53 балла. У коллектива 15 побед, восемь ничьих и восемь поражений. Клуб забил 45 голов и пропустил 33 мяча. В последних матчах «Роверс» откровенно сдал и не может похвастаться хорошими результатами — поражения от «Ноттингем Форест» со счетом 0:2 и от «Суонси» 1:0, а также ничья с «Лутон Тауном» 0:0.

Информация для ставок

«Блэкберн» не побеждает три игры кряду

«Вест Бромвич» проиграл три поединка подряд

У «Блэкберн Роверс» ни одного забитого мяча за три последних матча

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что тотал голов будет меньше двух по коэффициенту 2.25. Дело в том, что оба клуба играют в очень плохой футбол и крайне редко отличаются забитыми мячами, особенно это касается последних матчей с участием команд.