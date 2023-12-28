«Вест Бромвич» — «Лидс». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2023)

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вчера, 15:31

Ставки букмекеров

«Лидс» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по 2.25. На успех «Вест Бромвича» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.2, в то время как ничья стоит 3.35.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.05. Коэффициент на ТМ 2.5 не сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.77. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.8.

Форма команд

«Вест Бромвич» играет малорезультативные матчи и старается как можно меньше пропускать. Тем не менее, команда на данный момент занимает пятое место с 39 баллами и отстает на шесть пунктов от нынешнего соперника. Только победа в личной встрече сейчас позволит приблизиться на расстояние до одной победы. Два последних матча «Вест Бромвича» завершились минимальной победой над «Норвичем» (1:0) и поражением от «Мидлсбро» (0:1)

«Лидс» очень хочет вернуть место в АПЛ и для этого делает все возможное. Команда удерживает четвертое место с 45 баллами и отстает на три пункта от «Саутгемптона». Чтобы не отставать от лидеров коллективу необходимо стабильно набирать очки, даже с такими непростыми соперниками, как «Вест Бромвич». В прошлом туре «Лидс» на выезде уступил «Престону» (1:2), а ранее разгромил «Ипсвич» (4:0).

Информация для ставок

«Норвич» проиграл лишь один поединок из последних восьми

Четыре последних матча «Вест Бромвича» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лидс» выиграл три из пяти матчей у «Вест Бромвича» при двух ничьих

Прогноз

«Лидс» имеет преимущество в личных встречах над «Вест Бромвичем», но в этом матче ожидается примерно равная игра. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.