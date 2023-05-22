«Вильярреал» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (24.05.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.5. Поставить на «Кадис» можно по 6.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.
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завтра, 20:30
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.
Форма команд
«Вильярреал» набрал 13 очков в последних пяти турах Ла Лиги, но шансы на четвертое место по итогам Ла Лиги все еще призрачные. «Желтая субмарина» имеет в активе 60 баллов и на пять пунктов отстает от «Реала» Сосьедад, а потом придется не только выигрывать свои встречи, но и надеяться на ошибку соперника. В прошлом туре «Вильярреал» обыграл на выезде «Жирону» (2:1), а 13 числа на своем поле разгромил «Атлетик» (5:1).
«Кадис» смог выиграть две игры в пяти последних турах и это помогает на данный момент клубу избегать зоны вылета. Тем не менее, команда набрала 38 баллов и от идущего 18-м «Вальядолида», ее отделяют всего три очка. В двух последних турах чемпионата Испании «Кадис» обыграл тот самый «Вальядолид» (2:0) и минимально уступил на выезде «Мальорке» (0:1).
Информация для ставок
- «Вильярреал» выиграл семь из десяти последних матчей в чемпионате Испании
- Четыре из шести последних поединков «Кадиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
Прогноз
«Вильярреал» обязан выигрывать на своем поле, если рассчитывает побороться за место в Лиге чемпионов. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.