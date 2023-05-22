«Вильярреал» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (24.05.2023)

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вчера, 18:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.5. Поставить на «Кадис» можно по 6.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Вильярреал» набрал 13 очков в последних пяти турах Ла Лиги, но шансы на четвертое место по итогам Ла Лиги все еще призрачные. «Желтая субмарина» имеет в активе 60 баллов и на пять пунктов отстает от «Реала» Сосьедад, а потом придется не только выигрывать свои встречи, но и надеяться на ошибку соперника. В прошлом туре «Вильярреал» обыграл на выезде «Жирону» (2:1), а 13 числа на своем поле разгромил «Атлетик» (5:1).

«Кадис» смог выиграть две игры в пяти последних турах и это помогает на данный момент клубу избегать зоны вылета. Тем не менее, команда набрала 38 баллов и от идущего 18-м «Вальядолида», ее отделяют всего три очка. В двух последних турах чемпионата Испании «Кадис» обыграл тот самый «Вальядолид» (2:0) и минимально уступил на выезде «Мальорке» (0:1).

Информация для ставок

«Вильярреал» выиграл семь из десяти последних матчей в чемпионате Испании

Четыре из шести последних поединков «Кадиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

«Вильярреал» обязан выигрывать на своем поле, если рассчитывает побороться за место в Лиге чемпионов. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.