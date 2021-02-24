«Вильярреал» — «Ред Булл Зальцбург». Прогноз на матч Лиги Европы (25.02.2021)

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сегодня, 03:05

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Вильярреал» сыграет с «Зальцбургом» на своем стадионе. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает хозяев фаворитами этой встречи. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.94. Поставить на «Зальцбург» можно за 3.7, а ничейный результат в основное время принесет выигрыш с коэффициентом 4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку 1.67 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.28 Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Такая ставка представлена коэффициентом 1.62.

Форма команд

«Вильярреал» последнее время стал редко побеждать во внутренних турнирах Испании, но это не помешало команде уверенно выиграть гостевой поединок с «Зальцбургом» (2:0). Клуб идет на шестом месте в Ла Лиге и не может победить на протяжении шести матчей чемпионата. В последнем туре «Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1), а немного ранее проиграл дома «Бетису» (1:2).

«Зальцбург» уверенно лидирует в чемпионате Австрии и, вероятнее всего, окажется в Лиге чемпионов на следующий сезон. Можно с уверенностью сказать, что первый матч 1/16 Лиги Европы у австрийцев не задался. Команда редко уступает на своем стадионе, но теперь придется отыгрывать два мяча в Испании. В последнем туре австрийской Бундеслиги «Зальцбург» одержал важную победу над главным конкурентом «Рапидом» (4:2).

Информация для ставок

«Зальцбург» выиграл три последних выездных матча

«Вильярреал» выиграл лишь один матч из последних пяти во всех турнирах

«Зальцбург» проиграл три последних матча «Вильярреалу»

Три из четырех последних матчей «Зальцбурга» закончились с тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Отыграть выездное поражение (0:2) – очень сложная задача. «Зальцбург» приложит все силы, чтобы сотворить чудо, но шансы на общий успех в противостоянии невелики. Рекомендуем сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 4.