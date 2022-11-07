«Вольфсбург» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (08.11.2022)

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вчера, 13:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Боруссия» Д. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Вольфсбурга» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Вольфсбург» идет без поражений уже несколько туров подряд, что дает ему возможность подняться из низов турнирной таблицы и цепляться за ее середину. На данный момент коллектив занимает 11 место с 17 очками и любые набранные очки в предстоящей встрече с «Боруссией Д» будут расценены как положительный результат. Два последних матча «Вольсфбурга» завершились крупными победами над «Майнцом» (3:0) и «Бохумом» (4:0).

«Желто-черные» также побеждают в последних матчах и остаются в борьбе за золотые медали Бундеслиги. Перед стартом очередного тура «Боруссия» Д смогла набрать 25 баллов, что позволяет ей занимать четвертое место с отставанием от «Баварии» на три очка. В прошлом туре коллектив без проблем обыграл на своем поле «Бохум» (3:0), а в Лиге Чемпионов разошелся миром с «Копенгагеном» (1:1).

Информация для ставок

«Боруссия» Д забивала в девяти из десяти последних выездных поединках

«Боруссия» Д выиграла пять последних встреч у «Вольфсбурга»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

·«Вольфсбург» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

«Вольфсбургу» тяжело играть против «Боруссии» Д и в последних встречах с ней, команда не достигала успеха. Предлагаем и в этот раз взять победу гостей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.