«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз на матч Премьер-лиги (10.02.2022).

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вчера, 16:55

10 февраля 2022 года состоится поединок «Вулверхэмптон — Арсенал», который пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Матч состоится на стадионе «Вулвз». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Великобритании.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Арсенал». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа хозяев поля в 3.60. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по коэффициенту 1.95.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Вулверхэмптон» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 34 балла. У команды десять побед, четыре ничьих и семь поражений. Коллектив забил 19 голов и пропустил 16 мячей. В последних матчах «волки» выглядят неплохо и очень часто набирают драгоценные баллы — победы над «Брентфордом» со счетом 1:2, а также над «Саутгемптоном» 3:1 и над «Манчестер Юнайтед» 0:1.

«Арсенал» идет на шестой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 36 пунктов. У коллектива 11 побед, три ничьих и семь поражений. Клуб забил 33 гола и пропустил 25 мячей. В последних встречах «Арсенал» выглядит не лучшим образом и часто теряет очки, особенно это касается АПЛ — ничья с «Бёрнли» со счетом 0:0, а также поражение от «Манчестер Сити» 1:2 и победа над «Норвичем» 0:5.

Информация для ставок

«Арсенал» не может выиграть вот уже пять игр кряду

«Вулверхэмптон» проиграл всего один матч из последних пяти

У «Арсенала» ни одного забитого мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что победит «Вулверхэмптон» или будет ничейный исход по коэффициенту 1.70. Команда в последнее время выглядит очень хорошо и наверняка будет давить до последнего.