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«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз на матч Премьер-лиги (10.02.2022).

вчера, 16:55

10 февраля 2022 года состоится поединок «Вулверхэмптон — Арсенал», который пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Матч состоится на стадионе «Вулвз». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Великобритании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.703.212.27
Фонбет 3.55 3.15 2.20
Мелбет 3.64 3.28 2.28
1XBET 3.64 3.28 2.28

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Арсенал». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа хозяев поля в 3.60. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по коэффициенту 1.95.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Вулверхэмптон» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 34 балла. У команды десять побед, четыре ничьих и семь поражений. Коллектив забил 19 голов и пропустил 16 мячей. В последних матчах «волки» выглядят неплохо и очень часто набирают драгоценные баллы — победы над «Брентфордом» со счетом 1:2, а также над «Саутгемптоном» 3:1 и над «Манчестер Юнайтед» 0:1.

«Арсенал» идет на шестой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 36 пунктов. У коллектива 11 побед, три ничьих и семь поражений. Клуб забил 33 гола и пропустил 25 мячей. В последних встречах «Арсенал» выглядит не лучшим образом и часто теряет очки, особенно это касается АПЛ — ничья с «Бёрнли» со счетом 0:0, а также поражение от «Манчестер Сити» 1:2 и победа над «Норвичем» 0:5.

Информация для ставок

  • «Арсенал» не может выиграть вот уже пять игр кряду
  • «Вулверхэмптон» проиграл всего один матч из последних пяти
  • У «Арсенала» ни одного забитого мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что победит «Вулверхэмптон» или будет ничейный исход по коэффициенту 1.70. Команда в последнее время выглядит очень хорошо и наверняка будет давить до последнего.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.83 1.57 2.54 1.29 3.86
Фонбет 1.57 2.40
Мелбет 1.63 2.49
1XBET 1.63 2.49
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:27
В этом матче обе команды забьют. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:13
Возможен ничейный результат
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