«Зюлте-Варегем» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (15.01.2022)

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вчера, 11:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Зюлте-Варегем». Поставить на выездную победу команды можно по коэффициенту 2.23. Победа «Остенде» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.07. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.45.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» не может похвастаться удачным стартом в новом сезоне, но в последних двух турах коллектив набрал шесть очков и прервал неприятную серию из поражений, которая длилась несколько матчей. Клуб занимает последнее 16 место, которое не находится в зоне вылета и набрал 23 очка, что на четыре балла больше, чем у ближайшего оппонента. Последние две игры в высшей лиге Бельгии «Зюлте-Варегем» выиграл у «Стандарда» (1:0) и «Мехелена» (3:2).

«Остенде» имеет такое же количество очков, как и у нынешнего соперника и выступает крайне нестабильно. Чтобы улучшить результаты, клубу срочно нужны усиления, а также усердная работа над слабыми местами, одним из которых линия обороны. Коллектив пропустил 43 мяча, что является вторым снизу результатом. В прошлом туре «Остенде» крупно проиграл «Генку» (0:4), а ранее оказался сильнее «Беерсхот-Вилрийка» (2:0).

Информация для ставок

Семьи из восьми последних матчей «Остенде» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Зюлте-Варегем» выиграл только три матча из последних десяти на своем стадионе

«Остенде» проиграл два последних выездных поединка с «Зюлте-Варегемом»

Семь из десяти последних личных встреч команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды постараются сыграть аккуратно и без риска, чтобы гарантировать себе очки. Предполагаем, что в этой встрече болельщики не увидят много забитых мячей. Сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Фонбет.