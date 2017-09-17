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«Спартак» - панический «автобус»

сегодня, 15:50

Чемпион России сложил полномочия на «Петровском» - сыграли бездарно, а волевой «Тосно» Парфенова отыгрался в меньшинстве. «Соккер.ру» не понимает, что творит «Спартак»?

Полное отсутствие тактики у Карреры

Такой тактически безобразный матч в исполнении «Спартака» еще поискать. Они против «Зенита» на «Крестовском» грамотнее отработали относительно построений, чем сегодня на «Петровском» против «Тосно». Разговор об усталости помним, но ведь об участии в Лиге чемпионов Каррера и Родионов знали с весны, календарь тоже давно был на руках у спартаковцев. В конце концов, они профессиональные спортсмены.

Но стоило Массимо сделать парочку назревших ротационных замен – не было футбола. Да и без замен его не было, чего уж там. Лидер Фернандо так сильно скатился, что из одного из лучших игроков РФПЛ стал одним из самых ленивых – пользуется своим четким пасом и работает, как Глушаков – открывая зоны для соперника, не добегая. Петкович не понимает задачи и латераля, и крайнего центрального бека – жмется к центру, мешает напарникам. В атаке никакой, к чему приучил. Тигиев хотя бы бегал и боролся.

А вот если попробуете оценить игру Пашалича, то увидите кучу ошибок в центральной зоне. Гол-то забил, как и Джикия, но даже Георгий – редкий футболист «Спартака», который понимал свою задачу и выполнял установку тренера, на самом деле совершил немало ошибок в обороне, что и позволило интересным форвардам «Тосно» Маркову и Заболотному сравнять счет. Они еще в прошлом туре с «Анжи» здорово сыграли, а теперь оказалось, что «Спартак» недалеко от махачкалинцев по качеству убежал.

Что Самедов, что Промес после выхода на поле, что странный Педро Роша не могли даже пяти подряд точных передач отдать. У «Спартака» формально была схема «3-1-4-2», но на деле получается, что опорную зону вычеркиваем, работу латералей в защите – аналогично, переход в атаку – не было его. Только Роша самостоятельно пару раз за мяч зацепился, но это не тактика, а удача и большая случайность.

У «Спартака» нет ведущих игру мастеров

Роша пробил в перекладину и подарил «Спартаку» преимущество – без удаления Шахова счет легко мог быть и в пользу «Тосно», учитывая мощные дебюты двух таймов от подопечных Парфенова. Но как хозяевам на «Петровском» не хватило класса для реализации атак до того, как соперник повел, так Педро Роше не хватает класса, чтобы быть похожим на лидера «Спартака». При этом, когда он на поле левее центра, то Промес закрывается глубоко и на ограниченном участке поля. А в пас без свободных зон голландец играет привычно слабенько.

При этом Квинси – редкий лидер по натуре. Не умеет проигрывать также Джикия. А еще кто? Кутепов не ведущий центральный защитник – только Ребров дает указания и в этом опережает молчаливого Селихова. Молодой Пашалич – не организатор игры, не вожак перехода из обороны в атаку, вроде Хамшика из «Наполи». У «Спартака» накуплено людей, которые могут таскать рояль, а играть на нем некому. Оркестр с двумя грузовиками для инструментов, но с потускневшим дирижером – Каррерой, и без первых скрипок всегда будет такой, как сегодня «Спартак». 

Причем не подумайте, что в сложном матче Комбаров, Ещенко или Глушаков - сегодня ветеранов не было в основе, выручат, заиграют, попадут в ноты. Ничего подобного. Только Зе Луиш – один из самых крепких в команде по физике, в чемпионском сезоне пробовал тащить на себе атаку, когда категорически ничего не получалось. Делал он это на физике, на характере, не на мастерстве, но делал. А так «Спартак» - команда-автобус. Причем примитивный, это даже не копия «Челси» Ди Маттео, а так – играют, как получится. Победа в один мяч? Здорово. Очередная ничья на выезде? Ну, так уж получилось. Ни на что никто не влияет, плывут по течению.  

Никудышнее поведение спартаковцев

Самедов увидел, что соперник упал, остановился и устроил «выговор» оппоненту. Александр вообще в курсе, что он не тренер «Тосно» и не ходячий детектор боли? Хамское поведение вингера привело также к грубому фолу и желтой карточке после того, как Фернандо и Пашалич в очередной раз ошиблись в опорной зоне, а Александр неумело их подстраховал. Что делал Самедов, получая карточку? Апеллировал к арбитру.

Промеса легонько придержали в штрафной, не нарушая правила – не было броска, а Квинси нагло упал, выпрашивая пенальти. Луис Адриано ускорился пару раз за игру и трусцой перемещался. Пашалич забил гол – хороший удар, много бегал, но при этом его травоядное поведение при отборах – у высокого парня 0 побед на втором этаже, 0 отборов, 0 перехватов, помогло «Тосно» чувствовать свободу и организовывать контратаки. И кстати, когда травму получил Тигиев – человек, который хорошо включался, хотя по-прежнему остается «всадником без головы», то есть его игре не хватает вектора, к нему подходили игроки «Тосно».

Спартаковцам было как-то наплевать на напарника, которому не везет и он часто попадает в лазарет. А ведь в этот раз может быть травма колена! Странная команда у Карреры. И тренера подставляет стабильно – вспомните цирк в матче против «Локомотива», когда тоже потеряли победу, и друг за друга горой не становятся. Можно ведь вспомнить и замену Промеса в Мариборе по теме единства – ни один полевой игрок «Спартака» не разобрался в эпизоде и не догадался подсказать тренерскому штабу, что травмы нет. Им настолько плевать друг на друга, или просто «поймали звезду» и ведут себя нагло, как Глушаков, Комбаров и Самедов?

Полное отсутствие чемпионской игры

Конечно, важно набирать очки даже при ужасной игре. «Спартак» именно благодаря такой философии и стал чемпионом. Но теперь-то они – золотые медалисты. И в таком статусе ездили в Тулу в конце прошлого сезона, попадали на пять мячей против «Зенита», не могли запихнуть гол «СКА-Хабаровску», позволили «Тосно» в меньшинстве давить и отыграться. Чемпионат России, если повезет с удалением у соперника, позволяет собирать с горем пополам победы, ничьи, даже медленно подниматься в таблице.

Но в Лиге чемпионов Клопп и Бериссо не простят. Насмотрятся на футбол такого качества и разорвут «красно-белых». Чемпион России ведь пока не выиграл ни одного выездного матча в РФПЛ в новом сезоне. Команда «Спартак» не соответствует высокому званию и даже хорошо, что эти футболисты лишь раз в шестнадцать лет берут «золото». У Карреры банда с невероятным количеством глупых ошибок, а схема, на которую сейчас перешли – скучный «автобус». Сегодня повезло, что панический «автобус» оказался везучим – на самом деле «Тосно» потерял победу.

Но всегда так не будет. Ведь по-хорошему «Спартак» в новом сезоне на чемпионском уровне не провел ни одного матча, и даже «Краснодар» обыграли, отдав сопернику мяч. Сегодня «Спартак» полностью заслужил поражение. Поскольку так в футбол чемпион России права играть не имеет. Нравится вам это команда, не нравится – не важно. Надо оценивать объективно. А объективно новичок из ФНЛ в меньшинстве отыгрался с 0:2, а первый гол, который позволил «Спартаку» развить успех, забил их центральный защитник – редкий чемпион с характером, пускай как оборонец – не элитный.

Но где был Промес, якобы готовый к вызову на уровне лидера АПЛ? Где были все остальные? Дело тут не в усталости, «Спартак» сыграл двенадцать матчей и только если соперник сам сдавался или грубо ошибался – что-то получалось. Во всех остальных случаях была паника, ошибки в защите, слабая реализация, плохие атаки. Весь набор провального меню. Да, клуб «Спартак» - действующий чемпион. Если вы за него болеете – поддерживаете текущего золотого медалиста. А футболисты Карреры, даже если принимали участие в прошлом сезоне – больше не чемпионы. И они сами с собой это сделали, не критики виноваты, не календарь, не усталость и даже не всегда соперники.

У «Тосно» было больше чемпионского достоинства, чем у Самедова, Петковича, Фернандо, Промеса или Адриано. Скорее всего, такая команда «Спартак» показательно опозорит РФПЛ в Лиге чемпионов, хотя у них было все, чтобы после непростого старта сезона взяться за ум и медленно набирать форму. Но если не за что взяться – поздравляем «Тосно» с камбэком, они его заслужили!

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Все комментарии
kingoffam
сегодня в 16:58
    зигзаг
    сегодня в 16:46
    Чемпионы они липовые потому что.
    Александр Северный ответил d_fincher
    сегодня в 16:44
    d_fincher:
    Ну и конечно же Горин тут как тут. Порадоваться решил. А Спартак просто матч провалил, но на деле-то никакой трагедии нет - вместо 3-х очков взяли 1. В этом сезоне Тосно молодцы. И не только со Спартаком. Куда сильнее волнует отношение игроков к клубу. Отношение руководителей к клубу. Создается впечатление, что мы Лестер-середняк, и свершили чудо в прошлом сезоне, на эмоциях, а теперь все возвращается на круги своя, а Спартак - на 5-6-е место, с героическими усилиями. Печально. Зенит хоть русскими деньгами завалит игроков, они нет-нет, да и выиграют что-то. У ЦСКА Гинер есть, очень хорошо всех держащий, всех и каждого. А в Спартаке, увы... мы середняки, ребят, не надо делать вид, что нет. Я раньше тоже писал про то ,что мы чемпионы, но чемпионы по факту, а не по игре. Нам повезло с чемпионством, давайте это признаем. Пока игроки плюют нам в лицо, а менеджеры ПЕРЕД ЛЧ проваливают трансферную кампанию - не о чем говорить.
      Александр Северный
      сегодня в 16:43
      Спартак - панический стоп-кран.
      d_fincher
      сегодня в 16:35
      Ну и конечно же Горин тут как тут. Порадоваться решил.

      А Спартак просто матч провалил, но на деле-то никакой трагедии нет - вместо 3-х очков взяли 1. В этом сезоне Тосно молодцы. И не только со Спартаком.

      Куда сильнее волнует отношение игроков к клубу. Отношение руководителей к клубу. Создается впечатление, что мы Лестер-середняк, и свершили чудо в прошлом сезоне, на эмоциях, а теперь все возвращается на круги своя, а Спартак - на 5-6-е место, с героическими усилиями. Печально.

      Зенит хоть русскими деньгами завалит игроков, они нет-нет, да и выиграют что-то. У ЦСКА Гинер есть, очень хорошо всех держащий, всех и каждого. А в Спартаке, увы... мы середняки, ребят, не надо делать вид, что нет. Я раньше тоже писал про то ,что мы чемпионы, но чемпионы по факту, а не по игре. Нам повезло с чемпионством, давайте это признаем. Пока игроки плюют нам в лицо, а менеджеры ПЕРЕД ЛЧ проваливают трансферную кампанию - не о чем говорить.
      dargo
      сегодня в 16:30
      Хватит упрекать и разбирать по косточкам игру народной команды - они безвольные и слабохарактерные игроки кроме Промеса и Джикии, а лучше похвалить игроков Тосно, которые в меньшинстве проявили характер и спасли игру. Тосно и в предыдущих играх не уступал соперникам по игре, им просто пока не хватает опыта и немного везения, а так по уровню игры они заслуживают место в десятке первых команд нашего чемпионата. Поздравляю всех болельщиков Тосно и желаю успехов в дальнейшем!!
      ФК_БОГОТОЛ
      сегодня в 16:27
        Великий ЦСКА Москва
        сегодня в 16:15
        mahb9ik
        сегодня в 16:14
        лол мне показалось там написали печененский автобус))))
        КАМЮ
        сегодня в 15:59
        Теперь у них по плану слив в КРоссии - чтобы не уставать
        Colonist
        сегодня в 15:57
        Статья правильная!
        oFANATo
        сегодня в 15:56
        Это же надо было так опозориться!
        Великолепный
        сегодня в 15:55
        Пора "случайному чемпиону" снимать чужую чемпионскую корону, не по сеньке шапка))
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