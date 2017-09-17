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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
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11:00 Идет второй тайм, 55’ СКА-Хабаровск 1:0 Ахмат
13:00 сегодня Тосно -:- Спартак М
16:30 сегодня Рубин -:- Урал
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«Тосно» - «Спартак»: Квинси Промес остался в запасе

сегодня, 11:56
ТосноТосно-:-СпартакСпартак13:00 Не начался

Стали известны стартовые составы на матч 10-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Спартаком».

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, Мирзов, Казаев, Роша, Полетанович, Заболотный.

Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Буйволов, Абазов, Быстров, Мухаметшин, Трошечкин, Карвальо, Марков, Труич.

«Спартак»: Ребров, Кутепов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович, Самедов, Фернандо, Пашалич, Адриано, Роша.

Запасные: Селихов, Максименко, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Щербаков, Самсонов, Попов, Бакаев, Промес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Встречу обслужит судейская бригада Владимира Сельдякова.

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Все комментарии
вованыч 80 ответил 3ton
сегодня в 12:11
3ton:
Погорячился я , поставив победу -Спартака Тут и влететь могу 😃
Какой хоть коэффициент на победу КБ?
Spartak_Rulit
сегодня в 12:11
Состав радует. Вредители в лице Комбарова и Ещенко на замене внушает оптимизм на хороший результат. Вперед Спартак!!!!
Геннадьич
сегодня в 12:10
Что то на счет Промеса не очень понятно.
Брулин
сегодня в 12:09
Комбаров и Ещенко все-таки доигрались)
makkie ответил Vector
сегодня в 12:08
Vector:
Ещенко и Комбаров на банке... У Спартака есть шанс не пропустить...
Тигиев и Петкович пока тоже не впечатляют - так что шансы примерно те же... а может и нет)
3ton
сегодня в 12:04
Погорячился я , поставив победу -Спартака
Тут и влететь могу 😃
Vector
сегодня в 11:59
Ещенко и Комбаров на банке... У Спартака есть шанс не пропустить...
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