«Тосно» - «Спартак»: Квинси Промес остался в запасе

Стали известны стартовые составы на матч 10-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Спартаком».
«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, Мирзов, Казаев, Роша, Полетанович, Заболотный.
Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Буйволов, Абазов, Быстров, Мухаметшин, Трошечкин, Карвальо, Марков, Труич.
«Спартак»: Ребров, Кутепов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович, Самедов, Фернандо, Пашалич, Адриано, Роша.
Запасные: Селихов, Максименко, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Щербаков, Самсонов, Попов, Бакаев, Промес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Встречу обслужит судейская бригада Владимира Сельдякова.
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