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«Тосно» в меньшинстве отыграл два мяча у «Спартака»

сегодня, 14:51
ТосноТосно2 : 2СпартакСпартакМатч завершен

В поединке 10-го тура РФПЛ «Спартак» не смог удержать победу над «Тосно», имея численное преимущество.

Санкт-Петербург, стадион «Петровский»

«Тосно» – «Спартак» – 2:2 (0:1)
Голы:  Марков 86, Заболотный 90 — Джикия 35, Пашалич 64.

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко (Буйволов 33), Мирзов (Труйич 61), Казаев, Роша, Полетанович (Марков 83), Заболотный.
Главный тренер: Дмитрий Парфенов.

«Спартак»: Ребров, Кутепов, Джикия, Тигиев (Комбаров 59), Таски (Промес 38), Петкович, Самедов, Фернандо, Пашалич, Адриано, Роша (Попов 75). 
Главный тренер: Массимо Каррера.

Предупреждения: Адриано 18, Самедов 66, Промес 69, Петкович 77.

Удаление: Шахов 29.

Судья: Владимир Сельдяков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче дня «СКА-Хабаровск» расписал мировую с «Ахматом».

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Все комментарии
RussianHorse ответил OLS
сегодня в 15:26
OLS:
А мы тебя потеряли!! Весь праздник просмотрел
Да так, дела)
Жаль, что выключил и уехал на 70 минуте, спартак вернулся))
Великолепный
сегодня в 15:26
А ведь это был Тосно в меньшинстве, что же будет с Ливерпулем и Севильей???
FROLL 001
сегодня в 15:26
Мне все больше и больше нравится Спартак. Возвратился старый добрый Карпинский Спартак. Каррера верим! :)
ARMENIAN
сегодня в 15:26
я в восторге от Тосно!
nw7
сегодня в 15:26
Некоторые тут бояться, что же сделают со Спартаком Ливерпуль и Севилья... Будь я болелой Спартака, я бы больше испугался, что сделали Марибор и Тосно.
Nikola45 ответил альсато
сегодня в 15:26
альсато:
Мужики, а. что правда: Спартак к сезону в бассейне готовился? ( Кто краше нырнет)
Глушаков утверждал что в бане! Даже фото выставил ))
Sully
сегодня в 15:25
Как назвал их в прошлом году Каррера, "Mutko Warriors", в этом году уже "FNL Warriors"
самуил кац ответил Тибетус Тибатитус
сегодня в 15:25
Тибетус Тибатитус:
Чемпионство Спартака откладываеся на пару недель
" ... на пару десятков лет" ! Вы ведь это хотели сказать ?
Nikola45 ответил Паровозов
сегодня в 15:25
Паровозов:
Страшно представить что может сделать со спартаком Ливерпуль.
Не долго осталось! Посмеемся ))
DNK74_02
сегодня в 15:25
Ушел после 0:1. Думал, что будет игра в одни ворота, но нет! Тосно - красавцы!!! А Спартак жаль, ведь ему с такой игрой ещё в ЛЧ играть, представляя Россию..
альсато
сегодня в 15:24
Мужики, а. что правда: Спартак к сезону в бассейне готовился? ( Кто краше нырнет)
Тибетус Тибатитус
сегодня в 15:24
Чемпионство Спартака откладываеся на пару недель
Alex-96
сегодня в 15:24
Парфенов поимел макаронника, ха-ха.
Гавроша
сегодня в 15:24
Тосно с ничьей!!!
jest
сегодня в 15:24
Эта команда не только народная, но и веселая. ))
Nikola45 ответил Байкал Иркутск
сегодня в 15:23
Байкал Иркутск:
Нет омуль мы сами съедим, а хвосты ему дадим доедать!
Леща! И не более! У нас многие с удовольствием ему леща бы дали )) Пососать! Хвост ))
кот сибиряк
сегодня в 15:23
Спасибо Спартаку он опять в одного сделал для всей страны не забываемый уикенд.
DEIVID ответил Nikola45
сегодня в 15:23
Nikola45:
Обойдется! Я сам съем! )) Ему и пива хватит ))
    Alexashka
    сегодня в 15:23
      pereletnii
      сегодня в 15:23
        sten312 ответил SpM_
        сегодня в 15:22
        SpM_:
        +100 Как я уже сказал, Карера никак не может понять, что нужно забивать, забивать и еще раз забивать.
        Так они и забили....Правда на игру.
        Паровозов
        сегодня в 15:22
        Страшно представить что может сделать со спартаком Ливерпуль.
        Nikola45 ответил Байкал Иркутск
        сегодня в 15:22
        Байкал Иркутск:
        Так так уж и быть омулька хвостик ему привезу!!!
        Рыбу на него переводить! Леща ему )))
        Байкал Иркутск ответил Nikola45
        сегодня в 15:22
        Nikola45:
        Обойдется! Я сам съем! )) Ему и пива хватит ))
        Нет омуль мы сами съедим, а хвосты ему дадим доедать!
        OLS ответил RussianHorse
        сегодня в 15:22
        RussianHorse:
        АХАХАха, я на 70 минуте уехал - вернулся, а тут такое)😂😂😂
        А мы тебя потеряли!! Весь праздник просмотрел
        Великолепный
        сегодня в 15:22
        Багаж Аленичева закончился!

        физрук во всей красе))
        kingoffam ответил Alex Rosi
        сегодня в 15:22
        Alex Rosi:
        Где же все эти глоришки: Зе Луиш, Казанский и прочие???
        Ну скажи мне.Что ты хотел сказать?
        SpM_ ответил abrek123
        сегодня в 15:22
        abrek123:
        Одно хочу спросить у спартакавцев Адриано хоть забивает когда нибудь ? Просто заметил теряя меч он просто стоит и тогда опасные атаки идут ладно тосно не ахти соперник но более классные могут воспользоваться такой безхребетной игрой адриано..
        весь матч ждал, когда же Карера заменит его.
        Одна из причин провальной игры в этом сезоне это Адриану.
        Nikola45 ответил Байкал Иркутск
        сегодня в 15:21
        Байкал Иркутск:
        Так так уж и быть омулька хвостик ему привезу!!!
        Обойдется! Я сам съем! )) Ему и пива хватит ))
        Байкал Иркутск ответил Snake Plissken
        сегодня в 15:21
        Snake Plissken:
        Сразу видно, что Спартак играл с командой уровня Марибора
        Не оскорбляй Тосно!!!!
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