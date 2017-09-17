«Тосно» в меньшинстве отыграл два мяча у «Спартака»

В поединке 10-го тура РФПЛ «Спартак» не смог удержать победу над «Тосно», имея численное преимущество.
Санкт-Петербург, стадион «Петровский»
«Тосно» – «Спартак» – 2:2 (0:1)
Голы: Марков 86, Заболотный 90 — Джикия 35, Пашалич 64.
«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко (Буйволов 33), Мирзов (Труйич 61), Казаев, Роша, Полетанович (Марков 83), Заболотный.
Главный тренер: Дмитрий Парфенов.
«Спартак»: Ребров, Кутепов, Джикия, Тигиев (Комбаров 59), Таски (Промес 38), Петкович, Самедов, Фернандо, Пашалич, Адриано, Роша (Попов 75).
Главный тренер: Массимо Каррера.
Предупреждения: Адриано 18, Самедов 66, Промес 69, Петкович 77.
Удаление: Шахов 29.
Судья: Владимир Сельдяков.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другом матче дня «СКА-Хабаровск» расписал мировую с «Ахматом».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте