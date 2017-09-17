«СКА-Хабаровск» и «Ахмат» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 10-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Ахматом».
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Вилькер, Роши, Швец, Маэль, Садаев, Митришев, Лео.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом матче тура «Краснодар» одержал разгромную выездную победу над «Анжи».
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