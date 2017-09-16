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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
17:00 Матч завершен Ливерпуль 1:1 Бернли
17:00 Матч завершен Уотфорд 0:6 Манчестер Сити
19:30 Матч завершен Тоттенхэм 0:0 Суонси Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 8 тур
17:00 Матч завершен Халл Сити 1:1 Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 Матч завершен Бавария 4:0 Майнц
16:30 Матч завершен Вердер 1:2 Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 Матч завершен Хетафе 1:2 Барселона
21:45 сегодня Атлетико М -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
16:00 Матч завершен Кротоне 0:2 Интер
21:45 сегодня Рома -:- Верона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
16:30 Матч завершен ЦСКА 2:0 Ростов
19:00 Матч завершен Анжи 1:5 Краснодар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
11:00 Матч завершен Луч-Энергия 1:1 Зенит-2
14:00 Матч завершен Томь 1:2 Спартак-2
18:00 Матч завершен Крылья Советов 3:0 Балтика
18:00 Матч завершен Кубань 2:2 Факел
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
18:00 Матч завершен Монако 3:0 Страсбур
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18:57
«Ливерпуль» не сумел одолеть «Бёрнли»70
18:51
«Ман Сити» отправил 6 безответных мячей в ворота «Уотфорда», Агуэро сделал хет-трик74
18:20
ЦСКА одержал победу над «Ростовом»191
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«Тоттенхэм» и «Суонси» счёт не открыли5
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«Монако» крупно обыграл «Страсбур»6
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Кучук: «Результат игры меня не устраивает»29
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«Краснодар» деклассировал «Анжи»

сегодня, 20:50
АнжиАнжи1 : 5КраснодарКраснодарМатч завершен

В поединке 10-го тура РФПЛ «Краснодар» на выезде разгромил «Анжи».

Махачкала, стадион «Анжи-Арена» 

«Анжи» – «Краснодар» – 1:5 (0:1)
Голы: Полуяхтов 77 - Смолов 39, Классон, Вандерсон 67, Вандерсон 71, Окриашвили 79.

«Анжи»: Будаков, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили (Гулиев 74), Армаш, Данченко, Хубулов (Липартия 60), Афонин, Прудников, Маркелов, Базелюк (Кацаев 30).
Главный тренер: Вадим Скрипченко.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Шишкин, Петров, Подберезкин, Перейра (Окриашвили 74), Газинский (Жигулев 82), Каборе, Классон (Вандерсон 64), Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.

Предупреждение: Маркелов 88.

Судья: Евгений Турбин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
ATG
сегодня в 21:23
С победой БЫКИ!!!Ждём питерских бакланов у нас на Юге -_-
сканер ответил gorets004
сегодня в 21:23
gorets004:
Анжи вышел на игру уже проигравшим,это было написано на их лицах.
недонастрой!
сканер ответил Oleg1956
сегодня в 21:23
Oleg1956:
Конечно знал что проиграем но не с таким счетом. Больше всех мне жаль болельщиков не заслужили такого позора. Я бы не стал ругать Скрипченко просто надо нам болельщикам Анжи понять что играет с игроками которые есть а они ниже классом из всех без исключения команд РПЛ. Не хочу выглядеть пессимистом но мы наверное не вылезем из этой ямы. Все равно буду ждать следующих игр.
всё будет нормально Олег!всего треть сезона пройдено.будут у Анжи победы и взлёты.не вешать нос.Сейчас Скрипу подзатыльников надают и он в след. игре команду подготовит!))
gorets004
сегодня в 21:22
Анжи вышел на игру уже проигравшим,это было написано на их лицах.
сканер ответил Анатолий Шевченко
сегодня в 21:19
Анатолий Шевченко:
Удачи Анжи со Спартаком.
Спасибо!с Рубином мы 6:0 попали,затем обыграли Уфу.может нам нужно проигрывать крупно,чтоб потом побеждать?)))
ЭJlvIS
сегодня в 21:18
Краснодару и Амкар следовало бы так же разгромить
вoлгoдoн
сегодня в 21:18
Немного радости для всех
holms918
сегодня в 21:16
Вот это "Краснодар" выдал, с победой.
Анатолий Шевченко ответил сканер
сегодня в 21:16
сканер:
защита конечно у нас пешеходная,позор!но вина полностью лежит на тренере!надо было в центре плотно встречать и не отдавать центр поля,а Анжи с самого начала отдал инициатив,включив автобус с более класной командой,плюс замены не в тему сделанны.ладно надо готовиться к Спартаку,там игра будет совершенно иной,хотя ни чем не легче,удачи Анжи!
Удачи Анжи со Спартаком.
Timur132
сегодня в 21:16
    вoлгoдoн
    сегодня в 21:15
    Магницкий круче Керимова. Керимов вроде строил и пропал..
    сканер ответил спартак 1987
    сегодня в 21:15
    спартак 1987:
    Хочется спросить у болельщиков анжи,вас точно Григорян не устраивал?вам срочно нужно убирать Скрипченко(не понятно зачем его вообще приглашали),по мне ситуацию в клубе может исправить Валера Карпин,в рфпл анжи точно поможет остаться по итогам чемпионата.Вандерсон сегодня оба красавца забил, от него всё залетало,жаль в белграде ему не везло.краснодар явный претендент на первую тройку,Шалимов похоже сегодня не физрук🤣любят у нас в стране штампы вешать на тренеров и игроков
    А чем Григорян был лучше Скрипа?Скрип больше очков принёс за меньшее количество матчей.ещё не вечер не спеши.Анжи ещё разыграется.
    CSKA Rek ответил nautilus163
    сегодня в 21:14
    nautilus163:
    Что то как то, даже не прилично! Лучше бы на игру не явились, чтоб так не позориться! Хотя бы "баранку", 3:0 присудили, и то почетнее!
    хотели быть похожими на спартак
    Oleg1956
    сегодня в 21:14
    Конечно знал что проиграем но не с таким счетом. Больше всех мне жаль
    болельщиков не заслужили такого позора. Я бы не стал ругать Скрипченко
    просто надо нам болельщикам Анжи понять что играет с игроками которые
    есть а они ниже классом из всех без исключения команд РПЛ.
    Не хочу выглядеть пессимистом но мы наверное не вылезем из этой ямы.
    Все равно буду ждать следующих игр.
    Aman-Visar Azadi-Masyr
    сегодня в 21:14
    когда увидел капитана сегодня тетрашивили незнаю чей он сын что его так пихает в основу этот человек не футболист и даже не любитель ну его ставить в основу позор позор скрипченко надо отправлять откуда он пришел вместе с кадиевым !!!
    OLS
    сегодня в 21:13
    Теперь "новое" слово будут постоянно мусолить
    Анатолий Шевченко ответил Михалыч 75
    сегодня в 21:13
    Михалыч 75:
    Нормально так назабивали , вратарь это чудо какое-то
    Да он даже не прыгал за мячем
    Байкал Иркутск ответил Анатолий Шевченко
    сегодня в 21:13
    Анатолий Шевченко:
    Согласен. Но если бы реализация в 1 тайме была хорошей, во втором перестали бы играть.
    Всё может быть. Но с другой стороны Анжи это не уровень РФПЛ, так, что можно и покуражится. И скорее всего будут ещё и более разгромные поражения!
    The Bilderberg group
    сегодня в 21:12
    скоро похоже снова в ФНЛ Анжи уедит
    сканер ответил nautilus163
    сегодня в 21:12
    nautilus163:
    Что то как то, даже не прилично! Лучше бы на игру не явились, чтоб так не позориться! Хотя бы "баранку", 3:0 присудили, и то почетнее!
      Aman-Visar Azadi-Masyr
      сегодня в 21:12
      кроме позора я не могу называть игру моей Команды позор всем начиная тренера заканчивая уголовный власти лице президента клуба и пседо футболистов ((( такой Анжи не нужен Дагестану и ничего позорит Дагестан!!
      спартак 1987
      сегодня в 21:12
      Хочется спросить у болельщиков анжи,вас точно Григорян не устраивал?вам срочно нужно убирать Скрипченко(не понятно зачем его вообще приглашали),по мне ситуацию в клубе может исправить Валера Карпин,в рфпл анжи точно поможет остаться по итогам чемпионата.Вандерсон сегодня оба красавца забил, от него всё залетало,жаль в белграде ему не везло.краснодар явный претендент на первую тройку,Шалимов похоже сегодня не физрук🤣любят у нас в стране штампы вешать на тренеров и игроков
      time out
      сегодня в 21:11
      У Анжи свет в конце тоннеля, который ведет в ФНЛ.
      сканер
      сегодня в 21:11
      защита конечно у нас пешеходная,позор!но вина полностью лежит на тренере!надо было в центре плотно встречать и не отдавать центр поля,а Анжи с самого начала отдал инициатив,включив автобус с более класной командой,плюс замены не в тему сделанны.ладно надо готовиться к Спартаку,там игра будет совершенно иной,хотя ни чем не легче,удачи Анжи!
      вoлгoдoн
      сегодня в 21:09
      Жаль Факел в пердиве. Ностальгия)
      Анатолий Шевченко ответил Байкал Иркутск
      сегодня в 21:08
      Байкал Иркутск:
      Тут не идёт речь больше, меньше, тут идёт разговор про реализацию моментов. В первом тайме у Краснодара была очень плохая реализация!
      Согласен. Но если бы реализация в 1 тайме была хорошей, во втором перестали бы играть.
      nautilus163
      сегодня в 21:08
      Что то как то, даже не прилично! Лучше бы на игру не явились, чтоб так не позориться! Хотя бы "баранку", 3:0 присудили, и то почетнее!
      minai
      сегодня в 21:07
      Охренеть. Быки прям психи какие-то. (В хорошем смысле).
      David Villa7 ответил D.vil
      сегодня в 21:05
      D.vil:
      Пусть пока играет, но за это время подыскать достойную замену;)
      По Анжи не стоит судить , уж очень слабая команда у них в этом сезоне
      Faustello
      сегодня в 21:05
      Справедливости ради играли опять стрёмно, если бы на Ваня-2 такого счёта не было бы.
      А так, это скорее Анжи так сыграл нежели ли чем мы.
      Ждём птиц из Питера )))
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