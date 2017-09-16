«Краснодар» деклассировал «Анжи»

В поединке 10-го тура РФПЛ «Краснодар» на выезде разгромил «Анжи».
Махачкала, стадион «Анжи-Арена»
«Анжи» – «Краснодар» – 1:5 (0:1)
Голы: Полуяхтов 77 - Смолов 39, Классон, Вандерсон 67, Вандерсон 71, Окриашвили 79.
«Анжи»: Будаков, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили (Гулиев 74), Армаш, Данченко, Хубулов (Липартия 60), Афонин, Прудников, Маркелов, Базелюк (Кацаев 30).
Главный тренер: Вадим Скрипченко.
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Шишкин, Петров, Подберезкин, Перейра (Окриашвили 74), Газинский (Жигулев 82), Каборе, Классон (Вандерсон 64), Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.
Предупреждение: Маркелов 88.
Судья: Евгений Турбин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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