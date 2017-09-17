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Матч «СКА-Хабаровска» и «Ахмата» закончился боевой ничьей

сегодня, 12:57
СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск2 : 2АхматАхматМатч завершен

В поединке 10-го тура РФПЛ «Ахмат» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью.

Хабаровск, «Стадион им. В.И. Ленина»

«СКА-Хабаровск» – «Ахмат» – 2:2 (1:0)
Голы: Савичев 13, Христов 88 — Мбенге 65, Швец 82

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов (Христов 71), Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян (Федотов 67), Карасев, Маркович (Алехандро 77).
Главный тренер: Алексей Поддубский.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Вилькер, Роши (Раванелли 64), Швец, Маэль, Садаев (Мбенге 60), Митришев, Лео (Бериша 60). 
Главный тренер: Олег Кононов.

Предупреждения: Швец 58, Корян 63, Наваловский 84, Бериша 85.

Судья: Алексей Еськов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В рамках другой встречи тура ЦСКА взял верх над «Ростовом».

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Все комментарии
ermak6848
сегодня в 13:46
Молодцы Армейцы!!!
Ничья с таким счетом 2 - 2, для новичка Премьер лиги - это Хорошо !!!
нечитайло
сегодня в 13:34
там трудно играть
severnyj84
сегодня в 13:28
За Хабаровск не стыдно.
drug01
сегодня в 13:27
Молодцы играли от души!
Александр Северный
сегодня в 13:23
Хабаровск достоин большего.
Дедуктор
сегодня в 13:22
Что за результат!? Знакомая девушка возмутилась. Говорит: Довбня загордился. Два мяча пропускать ... Непорядок.
mangо
сегодня в 13:19
не тянет Ахмат
profangar
сегодня в 13:17
Просто пипец. Каждый матч наступаем на одни и те же грабли. В матчах где должны выиграть, занимаемся под конец х....й. Позорники. Как тут кто то сказал, надо вместо Кононова поставить кого-нибудь с битой, что бы не расслаблялись . Все настроение испортили. СКА с победой, именно с победой, хоть вы своих болел порадовали.
спартак 1987
сегодня в 13:16
Забивая ахмату рукой Руслан Корян показал всем стартовую стойку СУПЕР МЕНА😁из-за детской ошибки бразильского опорника грозненцы потеряли два очка в хабаровске
Jeck Denielse
сегодня в 13:12
Хабаровск не проигрывает 6 матчей к ряду...
Такой серии не было ни у одного новичка РПФЛ...
Среди потерявших очки с хабаровчанами - крепкие Рубин,Ахмат,Спартак и Урал.......

Вот уж к кому нет вопросов по самоотдаче....так это к Хабаровску - молодцы.
Капитан Смoллетт
сегодня в 13:11
Ахмат увозит очко из хабаровска))))
альсато
сегодня в 13:09
Мы играем-как последний раз! Удачи Ахмату!
Vector ответил Спагетти
сегодня в 13:09
Спагетти:
Ахмат должен тренировать варвар, а не интеллигентный Кононов:)
Предлагаешь Винни Джонса попросить сменить сцену на скамейку?
Муравьедъ ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 13:08
Дед за ЦСКА:
Вели 1:0, проигрывали 2:1, при 2:2 в дополнительное время могли и вырвать победу, но ... Ничья.
У Ахмата веселее))) На старте серия побед, потом серия поражений... Сейчас нечейная серия!))))
Faustello
сегодня в 13:08
Терек походу домой не полетит, ну нахер
Брулин
сегодня в 13:07
Христов, пришедший в Хабаровск свободным агентом, забил с начала сезона в 2 раза больше чем купленный за 6,5 млн. Зе Луиш за год.
Муравьедъ
сегодня в 13:05
Отставание не критично. Ещё даже не конец первого круга. Всё плотненько.
Levadia
сегодня в 13:02
Молодцы хабаровчане!!!
Отличная игра!Про концовку дак и слов нет!
P.S.Еськом насмешил своей фразой:"Чем тебе ещё помочь?"))
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:02
Вели 1:0, проигрывали 2:1, при 2:2 в дополнительное время могли и вырвать победу, но ...
Ничья.
Багров-брат
сегодня в 13:02
Хабара молодцы, бьются за каждое очко в турнирной таблицы. Так держать!...)))
Гнойный
сегодня в 13:01
Счет 2-2, выиграл СКА-Хабаровск
Спагетти
сегодня в 13:01
Ахмат должен тренировать варвар, а не интеллигентный Кононов:)
Lexx123
сегодня в 13:01
Теперь все болеем за Тосно, не подпускаем Спартак ближе к лидерам!
Муравьедъ
сегодня в 13:01
Ничья на выезде это всегда успех. Дома нужно побеждать.
mono
сегодня в 13:00
Хабаровск каждый тур просто умирает на поле ради результата , красавцы!!!
cska.78
сегодня в 13:00
Жаль СКА не победил, но еще одно очко в копилку есть!
Kaiser ---
сегодня в 12:59
Игра Терека в защите,особенно в концовках это посмещище какое-то.
dudka 98
сегодня в 12:58
достойная мужская игра, ни капли не пожалел что посмотрел этот матч
Lexx123
сегодня в 12:58
Молодцы СКА притормозили догоняющих!
Байкал-38
сегодня в 12:57
Если ростовчане мужики, то хабаровчане это бойцы!!!!!!
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