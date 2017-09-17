Матч «СКА-Хабаровска» и «Ахмата» закончился боевой ничьей

В поединке 10-го тура РФПЛ «Ахмат» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью.
Хабаровск, «Стадион им. В.И. Ленина»
«СКА-Хабаровск» – «Ахмат» – 2:2 (1:0)
Голы: Савичев 13, Христов 88 — Мбенге 65, Швец 82
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов (Христов 71), Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян (Федотов 67), Карасев, Маркович (Алехандро 77).
Главный тренер: Алексей Поддубский.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Вилькер, Роши (Раванелли 64), Швец, Маэль, Садаев (Мбенге 60), Митришев, Лео (Бериша 60).
Главный тренер: Олег Кононов.
Предупреждения: Швец 58, Корян 63, Наваловский 84, Бериша 85.
Судья: Алексей Еськов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В рамках другой встречи тура ЦСКА взял верх над «Ростовом».
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