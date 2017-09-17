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Парфенов: «Горжусь игроками „Тосно“. Мы проявили характер»

сегодня, 15:05
ТосноТосно2 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Наставник «Тосно» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча, в котором его игрокам удалось удивительным образом отыграть два мяча у действующего чемпиона России, оставшись в меньшинстве:

«Не буду ничего выдумывать, лишних слов не будет. Я горжусь своими игроками, они совершили маленький подвиг.

Как удалось совершить переворот при счёте 0:2? Мы подбирали игроков с характером, когда была комплектация. Проявили характер. Где-то нам повезло.

Нам 11 против 11 тяжёло играть с чемпионом, а уж когда на одного игрока меньше… Мы пошли ва-банк, нам повезло, но мы очень этого хотели".

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Все комментарии
Великолепный
сегодня в 15:27
Пора "случайному чемпиону" снимать чужую чемпионскую корону, не по сеньке шапка))
kidman4ik ответил twitt8555twitt
сегодня в 15:26
twitt8555twitt:
На 35 минуте Спартак забил гол из положения ВНЕ ИГРЫ!!! В момент навеса Тигиева в штрафную Тосно, три игрока Спартака были впереди последнего игрока Тосно!!! Они на пол метра были ближе к воротам Тосно. Арбитру надо было свистеть ОФСАЙД! Очередной косяк Сельдякова и боковых в пользу Спартака!!! Удаление может и было, но гол спартаковцы забили из ЧИСТЕЙШЕГО офсайда!!!! На 57-й минуте матча игрок Спартака в своей штрафной руками заваливает игрока Тосно, а Сельдяков не свистит!!! Пенальти в ворота Спартака 100%!!! Спартаковский защитник Илья Кутепов, при выполнении углового хозяевами поля, руками задержал соперника, вбежавшего в штрафную площадь Спартака. Два подобных пенальти уже, в этом сезоне, ставили арбитры в сторону нарушителей, а вот, в сторону Спартака Сельдяков не поставил!!! Грубейшая результативная ошибка Сельдякова в пользу Спартака! Тосно играл не хуже Спартака, но скандальное судейство Сельдякова перевернуло ход всего матча!!! На 70 минуте спартаковец сбивает Заболотного локтем в шею в своей штрафной, при опасном моменте у ворот Спартака! 100% пеналь в ворота Спартака, но Сельдяков не ставит!!! Скандал! Спартак выигрывал у Тосно, к 86-й минуте, только за счёт помощи арбитра Сельдякова и боковых! Игроки Тосно умело играли в меньшенстве и могли не только не проиграть, но и ВЫИГРАТЬ, но из-за безобразного судейства, в пользу Спартака, команда Тосно не выиграла, а сыграла В НИЧЬЮ в меньшенстве. А что было бы если команда Тосно играла бы в полном составе??? Тосно сыграла свой лучший матч в своей футбольной ИСТОРИИ, несмотря на ВОПИЮЩЕЕ скандальное судейство Сельдякова в пользу Спартака! Играя в меньшенстве, игроки Тосно сыграли ВНИЧЬЮ, но эта ничья, по игре, стоит многих побед! Это великая футбольная победа Тосно и их тренера Дмитрия Парфёнова. А Спартак, в очередной раз, доказал, что без помощи арбитров, они не умеют честно побеждать, только с помощью скандального судейства, в свою пользу! Арбитры, всеми НЕПРАВДАМИ и СКАНДАЛАМИ, помогают Спартаку, а Спартак не выигрывает!!! Спартаку надо честно играть, а не надеяться на скандальное судейство в свою пользу! Поздравляем Тосно с этим ГРАНДИОЗНЫМ футбольным УСПЕХОМ!!! МЫ ГОРДИМСЯ игроками Тосно!!! Они совершили БОЛЬШОЙ футбольный подвиг, вопреки плохому судейству арбитра Сельдякова! Все молодцы! ГЕРОИ футбольного ДНЯ!
ЧУвак сходи к врачу, у тебя похоже серьезные проблемы!! ))
twitt8555twitt
сегодня в 15:19
На 35 минуте Спартак забил гол из положения ВНЕ ИГРЫ!!!
В момент навеса Тигиева в штрафную Тосно, три игрока Спартака были впереди последнего игрока Тосно!!!
Они на пол метра были ближе к воротам Тосно.
Арбитру надо было свистеть ОФСАЙД!
Очередной косяк Сельдякова и боковых в пользу Спартака!!!
Удаление может и было, но гол спартаковцы забили из ЧИСТЕЙШЕГО офсайда!!!!
На 57-й минуте матча игрок Спартака в своей штрафной руками заваливает игрока Тосно, а Сельдяков не свистит!!!
Пенальти в ворота Спартака 100%!!!
Спартаковский защитник Илья Кутепов, при выполнении углового хозяевами поля, руками задержал соперника, вбежавшего в штрафную площадь Спартака.
Два подобных пенальти уже, в этом сезоне, ставили арбитры в сторону нарушителей, а вот, в сторону Спартака Сельдяков не поставил!!!
Грубейшая результативная ошибка Сельдякова в пользу Спартака!
Тосно играл не хуже Спартака, но скандальное судейство Сельдякова перевернуло ход всего матча!!!
На 70 минуте спартаковец сбивает Заболотного локтем в шею в своей штрафной, при опасном моменте у ворот Спартака!
100% пеналь в ворота Спартака, но Сельдяков не ставит!!! Скандал!
Спартак выигрывал у Тосно, к 86-й минуте, только за счёт помощи арбитра Сельдякова и боковых!
Игроки Тосно умело играли в меньшенстве и могли не только не проиграть, но и ВЫИГРАТЬ, но из-за безобразного судейства, в пользу Спартака, команда Тосно не выиграла, а сыграла В НИЧЬЮ в меньшенстве.
А что было бы если команда Тосно играла бы в полном составе???
Тосно сыграла свой лучший матч в своей футбольной ИСТОРИИ, несмотря на ВОПИЮЩЕЕ скандальное судейство Сельдякова в пользу Спартака!
Играя в меньшенстве, игроки Тосно сыграли ВНИЧЬЮ, но эта ничья, по игре, стоит многих побед!
Это великая футбольная победа Тосно и их тренера Дмитрия Парфёнова.
А Спартак, в очередной раз, доказал, что без помощи арбитров, они не умеют честно побеждать, только с помощью скандального судейства, в свою пользу!
Арбитры, всеми НЕПРАВДАМИ и СКАНДАЛАМИ, помогают Спартаку, а Спартак не выигрывает!!!
Спартаку надо честно играть, а не надеяться на скандальное судейство в свою пользу!
Поздравляем Тосно с этим ГРАНДИОЗНЫМ футбольным УСПЕХОМ!!!
МЫ ГОРДИМСЯ игроками Тосно!!!
Они совершили БОЛЬШОЙ футбольный подвиг, вопреки плохому судейству арбитра Сельдякова!
Все молодцы! ГЕРОИ футбольного ДНЯ!
sir_Alex
сегодня в 15:18
Молодец, Дима! Накопишь багаж - давай в "Спартак"!
sir-5
сегодня в 15:18
Имеешь право.А мы гордимся "Спартаком".
Великолепный
сегодня в 15:16
В меньшинстве наказать мясных это дорогого стоит))
nikoladolgov
сегодня в 15:11
Зачем платить бездельникам из Спартака, если игроки Тосна стоят в 10 раз меньше и дают такой же результат ?
Продайте уже это недоразумение кому нибудь !
DVOK68
сегодня в 15:10
Да,так и есть.Характер это то что есть у Тосно и что потеряно у Спартака,у нынешнего состава команды.
Evgeny Moreman
сегодня в 15:10
Хорош Парфенов ,сам был боец ,и игрокам своим ,прививает бойцовские качества.
cska1948
сегодня в 15:10
Везёт тому кто везёт! Тосно с волевой игрой и заслуженным очком!
Levadia
сегодня в 15:09
Он ещё там сказал,что летом в команду подбирали игроков именно с характером!
Заметно было по сегодняшней игре.
Михаил Славнов
сегодня в 15:09
Тосно можно гордиться, такую систему беспредела трудно сломать.
valeron4321
сегодня в 15:08
Молодцы мужики. Хоть гол из оффсайда забили, но это не отменяет вашей заслуги)
Беренгар
сегодня в 15:08
Скачаю этот матч и сохраню на память) Как напоминание что никогда нельзя сдаваться)
Насмешник
сегодня в 15:06
Уж в характере вам точно не откажешь.
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