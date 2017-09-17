Парфенов: «Горжусь игроками „Тосно“. Мы проявили характер»

Наставник «Тосно» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча, в котором его игрокам удалось удивительным образом отыграть два мяча у действующего чемпиона России, оставшись в меньшинстве:

«Не буду ничего выдумывать, лишних слов не будет. Я горжусь своими игроками, они совершили маленький подвиг.

Как удалось совершить переворот при счёте 0:2? Мы подбирали игроков с характером, когда была комплектация. Проявили характер. Где-то нам повезло.

Нам 11 против 11 тяжёло играть с чемпионом, а уж когда на одного игрока меньше… Мы пошли ва-банк, нам повезло, но мы очень этого хотели".

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