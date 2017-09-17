Парфенов: «Горжусь игроками „Тосно“. Мы проявили характер»

Наставник «Тосно» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча, в котором его игрокам удалось удивительным образом отыграть два мяча у действующего чемпиона России, оставшись в меньшинстве:
«Не буду ничего выдумывать, лишних слов не будет. Я горжусь своими игроками, они совершили маленький подвиг.
Как удалось совершить переворот при счёте 0:2? Мы подбирали игроков с характером, когда была комплектация. Проявили характер. Где-то нам повезло.
Нам 11 против 11 тяжёло играть с чемпионом, а уж когда на одного игрока меньше… Мы пошли ва-банк, нам повезло, но мы очень этого хотели".
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В момент навеса Тигиева в штрафную Тосно, три игрока Спартака были впереди последнего игрока Тосно!!!
Они на пол метра были ближе к воротам Тосно.
Арбитру надо было свистеть ОФСАЙД!
Очередной косяк Сельдякова и боковых в пользу Спартака!!!
Удаление может и было, но гол спартаковцы забили из ЧИСТЕЙШЕГО офсайда!!!!
На 57-й минуте матча игрок Спартака в своей штрафной руками заваливает игрока Тосно, а Сельдяков не свистит!!!
Пенальти в ворота Спартака 100%!!!
Спартаковский защитник Илья Кутепов, при выполнении углового хозяевами поля, руками задержал соперника, вбежавшего в штрафную площадь Спартака.
Два подобных пенальти уже, в этом сезоне, ставили арбитры в сторону нарушителей, а вот, в сторону Спартака Сельдяков не поставил!!!
Грубейшая результативная ошибка Сельдякова в пользу Спартака!
Тосно играл не хуже Спартака, но скандальное судейство Сельдякова перевернуло ход всего матча!!!
На 70 минуте спартаковец сбивает Заболотного локтем в шею в своей штрафной, при опасном моменте у ворот Спартака!
100% пеналь в ворота Спартака, но Сельдяков не ставит!!! Скандал!
Спартак выигрывал у Тосно, к 86-й минуте, только за счёт помощи арбитра Сельдякова и боковых!
Игроки Тосно умело играли в меньшенстве и могли не только не проиграть, но и ВЫИГРАТЬ, но из-за безобразного судейства, в пользу Спартака, команда Тосно не выиграла, а сыграла В НИЧЬЮ в меньшенстве.
А что было бы если команда Тосно играла бы в полном составе???
Тосно сыграла свой лучший матч в своей футбольной ИСТОРИИ, несмотря на ВОПИЮЩЕЕ скандальное судейство Сельдякова в пользу Спартака!
Играя в меньшенстве, игроки Тосно сыграли ВНИЧЬЮ, но эта ничья, по игре, стоит многих побед!
Это великая футбольная победа Тосно и их тренера Дмитрия Парфёнова.
А Спартак, в очередной раз, доказал, что без помощи арбитров, они не умеют честно побеждать, только с помощью скандального судейства, в свою пользу!
Арбитры, всеми НЕПРАВДАМИ и СКАНДАЛАМИ, помогают Спартаку, а Спартак не выигрывает!!!
Спартаку надо честно играть, а не надеяться на скандальное судейство в свою пользу!
Поздравляем Тосно с этим ГРАНДИОЗНЫМ футбольным УСПЕХОМ!!!
МЫ ГОРДИМСЯ игроками Тосно!!!
Они совершили БОЛЬШОЙ футбольный подвиг, вопреки плохому судейству арбитра Сельдякова!
Все молодцы! ГЕРОИ футбольного ДНЯ!
В момент навеса Тигиева в штрафную Тосно, три игрока Спартака были впереди последнего игрока Тосно!!!
Они на пол метра были ближе к воротам Тосно.
Арбитру надо было свистеть ОФСАЙД!
Очередной косяк Сельдякова и боковых в пользу Спартака!!!
Удаление может и было, но гол спартаковцы забили из ЧИСТЕЙШЕГО офсайда!!!!
На 57-й минуте матча игрок Спартака в своей штрафной руками заваливает игрока Тосно, а Сельдяков не свистит!!!
Пенальти в ворота Спартака 100%!!!
Спартаковский защитник Илья Кутепов, при выполнении углового хозяевами поля, руками задержал соперника, вбежавшего в штрафную площадь Спартака.
Два подобных пенальти уже, в этом сезоне, ставили арбитры в сторону нарушителей, а вот, в сторону Спартака Сельдяков не поставил!!!
Грубейшая результативная ошибка Сельдякова в пользу Спартака!
Тосно играл не хуже Спартака, но скандальное судейство Сельдякова перевернуло ход всего матча!!!
На 70 минуте спартаковец сбивает Заболотного локтем в шею в своей штрафной, при опасном моменте у ворот Спартака!
100% пеналь в ворота Спартака, но Сельдяков не ставит!!! Скандал!
Спартак выигрывал у Тосно, к 86-й минуте, только за счёт помощи арбитра Сельдякова и боковых!
Игроки Тосно умело играли в меньшенстве и могли не только не проиграть, но и ВЫИГРАТЬ, но из-за безобразного судейства, в пользу Спартака, команда Тосно не выиграла, а сыграла В НИЧЬЮ в меньшенстве.
А что было бы если команда Тосно играла бы в полном составе???
Тосно сыграла свой лучший матч в своей футбольной ИСТОРИИ, несмотря на ВОПИЮЩЕЕ скандальное судейство Сельдякова в пользу Спартака!
Играя в меньшенстве, игроки Тосно сыграли ВНИЧЬЮ, но эта ничья, по игре, стоит многих побед!
Это великая футбольная победа Тосно и их тренера Дмитрия Парфёнова.
А Спартак, в очередной раз, доказал, что без помощи арбитров, они не умеют честно побеждать, только с помощью скандального судейства, в свою пользу!
Арбитры, всеми НЕПРАВДАМИ и СКАНДАЛАМИ, помогают Спартаку, а Спартак не выигрывает!!!
Спартаку надо честно играть, а не надеяться на скандальное судейство в свою пользу!
Поздравляем Тосно с этим ГРАНДИОЗНЫМ футбольным УСПЕХОМ!!!
МЫ ГОРДИМСЯ игроками Тосно!!!
Они совершили БОЛЬШОЙ футбольный подвиг, вопреки плохому судейству арбитра Сельдякова!
Все молодцы! ГЕРОИ футбольного ДНЯ!
Продайте уже это недоразумение кому нибудь !
Продайте уже это недоразумение кому нибудь !
Заметно было по сегодняшней игре.
Заметно было по сегодняшней игре.