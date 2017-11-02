​Испанский синдром. «Спартак» поздно включился

«Спартак» не позволил «Севилье» завоевать легкую победу, но поражение есть поражение. «Соккер.ру» предлагает оценить футболистов Карреры, где не все были, как Зе Луиш.

Изначальная тактика не сработала

Сами виноваты, ведь в футбол начали играть слишком поздно, хотя соперник с первых минут был таким же, как после перерыва. Тактически у Карреры не было особых вариантов, но в нюансах ошибся. Возвращение трех защитников лишало бы третьего человека в центре поля, это было исключено. Против тройки Писарро – Нзонзи – Банега нужны были Глушаков, Фернандо и третий хавбек. Им стал Пашалич.

Ставка не сыграла, как и в случае с выбором Мельгарехо с первых минут. «Севилья», невзирая на индивидуальные проблемы соперника, после первого забитого мяча отошла к своим воротам. Хозяева не смогли нарастить процент владения мячом, они не давили постоянно и не взвинчивали скорости. Поэтому у Карреры была возможность перестроиться со схемы «4-2-3-1», которая не сработала.

«Севилья» была готова именно к такой игре «Спартака», им стало сложнее, только когда гости пошли вперед. Но поскольку «красно-белые» потратили слишком много времени, чтобы прийти в себя и осмелеть, а за испанцев в центре обороны не играл никакой бывший спартаковец, вроде Парехи или Сухи – некому было помочь забить второй и третий голы российской команды. И создать волевой камбэк по примеру ЦСКА. Такой матч, каких не видала испанская земля в исполнении «Спартака».

«Спартак» зря позволил «Севилье» контролировать игру

30% игрового времени «Спартак» работал с мячом в первые тридцать минут матча. Пропустили москвичи именно на этой минуте. В итоге сторговались на 43% владения, то есть «Спартак» получил заметно больше времени с мячом после перерыва. Надо было раньше включаться…

1 неточный пас отдал Н’Зонзи за первую половину матча, процент точности был на уровне 98% - феноменально слабо спартаковцы выстроили работу против рослого лидера центра поля «Севильи». А вот если бы лучше прикрывали Стивена, то могли реже видеть опасные подходы соперника.

Ведь у француза в «Севилье» роль клея – соединяет центр поля и атаку. Старается работать от штрафной до штрафной. И когда удается, то демонстрирует впечатляющую культуру паса. Против «Спартака» Стивен 91% передач в итоге отправил в ноги напарникам. 9% брака – очень низкий процент.

1 удар в створ нанесли две команды за первую треть матча до забитого мяча. «Спартак» не попадал по чужим воротам вовсе, пока не случился штрафной от Фернандо и красивый удар, отраженный Рико.

2 ударов хватило «Севилье» до перерыва, чтобы выйти вперед, и поскольку за сорок пять минут было всего пять попыток со стороны испанцев (одна каждые 9 минут в среднем), то вывод напрашивается – шла игра без ворот.

12:12 – окончательный счет матча по ударам, которые демонстрируют, что «Спартак» все-таки дошел до чужих владений. Жаль лишь, что точность подвела – лишь три удара были точными против пяти у хозяев поля. Вот так и разница в счете формируется. Кто лучше попадает – выигрывает.

86% передач «Севильи» до перерыва были точными, тогда как «Спартак» терял мяч при каждой четвертой передаче. Именно этот дикий брак позволил испанцам за счет давления расшатать оборону «красно-белых», пусть забить сумел только молодой французский защитник Ленгле, у атакующей группы хозяев мало что получалось.

После перерыва «красно-белые» не стали дорожить мячом, и хотя «Севилья» снизила обороты, в целом по матчу было понятно, кто чаще вел игру – испанцы. Хотя в концовке матча они рисковали пропустить гол после банального навеса или прострела. Но такое не могло случиться, если у Карреры справа выходит Петкович вместо Ещенко, а слева играет Комбаров.

Антигерой матча. Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Снова удачно сыграл на линии своих ворот – это плюс. Но сколько у футболиста Комбарова минусов… Дмитрий говорит, что его не интересует мнение дилетантов? Но проблема этого игрока в том, что даже дилетантам все понятно в его случае. Комбаров был бы хорош в тульском «Арсенале», где играет его брат-близнец. А на уровне Лиги чемпионов он тот, кто потеряет позицию.

Потом выполнит пустой навес, даст себя обыграть, поскольку защищается, как в 1986-м году было модно – приседает и пятится. В игре, где провалили попытки принести пользу Пашалич и Мельгарехо, не сумели сыграть сильно Адриано и Промес, все-таки выделяется именно Комбаров. Умел бы он защищаться, был бы оборонцем по природе своей – пропущенных голов у «Спатака» стало намного меньше.

Герой поединка. Эвер Банега («Севилья»)

Отдал голевой пас до перерыва, когда у «Севильи» было мало моментов, поскольку «Спартак» плотно оборонялся. А после перерыва, хотя у испанцев снова не было комбинаций, и даже линия мяча поднялась чуть выше, дальше от ворот Селихова, именно аргентинец удачно обыграл Комбарова и правильным обводящим ударом удвоил преимущество хозяев поля. Эвер сыграл куда лучше, чем Промес, Мельгарехо или вышедший на замену Попов. И успешнее в атаке, чем Глушаков.

У «Спартака» остались шансы на плей-офф?

Поражение в Севилье обидное, но по делу, поскольку с первых минут «красно-белые» пытались сыграть на ничью, отбиться, окопавшись у штрафной. А такой футбол без контратак – как в первом матче, чреват последствиями. Испанцы были лучше до перерыва, у них вторая победа на групповом этапе, а у «Спартака» - второе поражение. Теперь судьба второго же места в группе во многом завязана на результаты матчей нынешних соперников против «Ливерпуля» и «Марибора».

Нужно переиграть словенцев, необходимо брать очки против «Ливерпуля» на выезде каким-то чудом. Тогда как от английских «красных» нужно дождаться победы над «Севильей», хотя конкуренты «Спартака» могут еще раз подписать мир. Тогда московским «красно-белым» придется сыграть против «Ливерпуля» в гостях успешнее, чем «Севилья» сыграет в декабре против «Марибора». Сегодня все зависело от «Спартака», но возможность отобрать два очка и получить первую в истории российского клуба ничью в Испании не использовали.

Юбилейное десятое поражение в четырнадцати встречах скорее выводит на место в Лиге Европы, чем позволяет говорить о борьбе за плей-офф Лиги чемпионов. Благодаря «Ливерпулю», который своей победой сохранил отрыв «Спартака» от «Марибора», задача-минимум может решиться в предпоследнем туре. Но дальше надо сражаться так, как после выхода Зе Луиша, который пытался, но не стал спартаковском Дзагоевым из базельского представления. Поздно «Спартак» начал играть в футбол в Севилье, мог сравнять, забив из ничего, но такой результат был бы несправедлив по отношению к «Севилье».

Ведь тамошний Дзагоев был с первых минут на поле и зовут его Эвер Банега. Испанцы не намного лучше, как команда – по уровню формы так точно, поэтому обидно, что «Спартак» не сыграл грамотнее в защите и не смог зацепиться хотя бы за ничью 1:1. Если бы с первых минут работали смелее, выше и контратаковал лучше – вполне могли рассчитывать на мировую. А поражение ухудшает шансы, хотя не хоронит их. Всякие чудеса случаются, но чтобы заслужить красивую развязку в свою пользу, «Спартак» должен внимательнее обороняться и острее атаковать в оставшихся матчах.