«Спартак» проиграл в Севилье

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Севилья» обыграла «Спартак».
Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»
«Севилья» (Испания) – «Спартак» (Россия) – 2:1 (1:0)
Голы: Ленгле 30, Банега 59 - Зе Луиш 78.
«Севилья»: Рико, Меркадо (Коршья 83), Кьяер, Лангле, Эскудеро, Сарабия (Хесус Навас 75), Н`Зонзи, Писарро, Банега (Крун-Дели 77), Нолито, Бен-Йеддер.
Главный тренер: Эдуардо Бериссо.
«Спартак»: Селихов, Ещенко (Петкович 80), Таски, Джикия, Комбаров, Промес, Фернандо, Пашалич (Попов 57), Глушаков, Мельгарехо (Зе Луиш 72), Адриано.
Главный тренер: Массимо Каррера.
Предупреждения: Глушаков 32, Таски 61, Джикия 86, Бен-Йеддер 90+1.
Судья: Диаш (Португалия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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Первый тайм очень нервничали, ничего не получалось. Напряжение спало только тогда, когда нечего стало терять. Лигочемпионский опыт - очень важен для будущих матчей. А Севилья... эти все нырки, жалобы, лежание на газоне... что в основном ЛЧ, что в юношеской - испанцы есть испанцы. Недостойно. А за наш Спартак не стыдно, это главное.
Обидно другое - завтра Зенитка опять обыграет слабачков-ноунеймов, о которых никто не слышал, и будет орать, что он лучшая команда в Европе, как и в прошлые разы. А претензия вот в чем: глупо тратить на лигочемпионский состав деньги, если второй год играешь в Лиге Европы. Так они еще туда болельщиков бесплатно проводят, туши свет в общем. Когда уже избавимся от этого Газпром-проекта?
Первый тайм очень нервничали, ничего не получалось. Напряжение спало только тогда, когда нечего стало терять. Лигочемпионский опыт - очень важен для будущих матчей. А Севилья... эти все нырки, жалобы, лежание на газоне... что в основном ЛЧ, что в юношеской - испанцы есть испанцы. Недостойно. А за наш Спартак не стыдно, это главное.
Обидно другое - завтра Зенитка опять обыграет слабачков-ноунеймов, о которых никто не слышал, и будет орать, что он лучшая команда в Европе, как и в прошлые разы. А претензия вот в чем: глупо тратить на лигочемпионский состав деньги, если второй год играешь в Лиге Европы. Так они еще туда болельщиков бесплатно проводят, туши свет в общем. Когда уже избавимся от этого Газпром-проекта?