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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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21:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РиекаРиека -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм
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23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб ОстерсандсОстерсандс
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря
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«Спартак» проиграл в Севилье

сегодня, 00:38
СевильяСевилья2 : 1СпартакСпартакМатч завершен

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Севилья» обыграла «Спартак».

Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»

«Севилья» (Испания) – «Спартак» (Россия) – 2:1 (1:0)
Голы: Ленгле 30, Банега 59 - Зе Луиш 78.

«Севилья»: Рико, Меркадо (Коршья 83), Кьяер, Лангле, Эскудеро, Сарабия (Хесус Навас 75), Н`Зонзи, Писарро, Банега (Крун-Дели 77), Нолито, Бен-Йеддер.
Главный тренер: Эдуардо Бериссо.

«Спартак»: Селихов, Ещенко (Петкович 80), Таски, Джикия, Комбаров, Промес, Фернандо, Пашалич (Попов 57), Глушаков, Мельгарехо (Зе Луиш 72), Адриано.
Главный тренер: Массимо Каррера.

Предупреждения: Глушаков 32, Таски 61, Джикия 86, Бен-Йеддер 90+1.

Судья: Диаш (Португалия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Великий ЦСКА Москва
сегодня в 01:44
Вчера всю страну ЦСКА порадовал.
Сегодня - спартак .
Спасибо. Все молодцы.
Влад Богатырёв ответил массакрер
сегодня в 01:44
массакрер:
а я и не топлю против спартака) но и не топлю за)выиграли-молодцы проиграли-да и хрен с ним)
массакрер
Сегодня 01:43
ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть)
а я и не топлю против спартака) но и не топлю за)выиграли-молодцы проиграли-да и хрен с ним)
-----------------------------------
Это уже хорошо.
массакрер ответил Влад Богатырёв
сегодня в 01:43
Влад Богатырёв:
массакрер Сегодня 01:40 ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть) а я тебе и не грубил вроде) просто ваша братия пишущая напрягает)и умение из облома сделать подвиг)а с адекватными я и говорю адекватно) ------------------------------------------------------------------------- Ваша, наша..... ихова))) Я не настолько молод, что бы топить в еврокубках против российских клубов.)))
а я и не топлю против спартака) но и не топлю за)выиграли-молодцы проиграли-да и хрен с ним)
Великий ЦСКА Москва ответил puperr
сегодня в 01:42
puperr:
Может еще вспомнишь, что было в Советском Союзе? Уже более десятка лет прошло, а некоторые до сих пор кичатся кубком УЕФА.
Понимаю, печалька, вам то кичиться нечем!!!
Saang ответил puperr
сегодня в 01:42
puperr:
Может еще вспомнишь, что было в Советском Союзе? Уже более десятка лет прошло, а некоторые до сих пор кичатся кубком УЕФА.
    Великий ЦСКА Москва ответил puperr
    сегодня в 01:42
    puperr:
    Тогда уж статистику ЦСКА в еврокубках по годам выступления начиная с 2000х пожалуйста представляй тоже, для наглядности, и не только единичные удачные выступления, а все вылеты и на каких стадиях, или у тебя только анти Спартаковская статистика подобрана?
    Вот она статистика -учи матчасть!
    Влад Богатырёв ответил массакрер
    сегодня в 01:42
    массакрер:
    а я тебе и не грубил вроде) просто ваша братия пишущая напрягает)и умение из облома сделать подвиг)а с адекватными я и говорю адекватно)
    массакрер
    Сегодня 01:40
    ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть)
    а я тебе и не грубил вроде) просто ваша братия пишущая напрягает)и умение из облома сделать подвиг)а с адекватными я и говорю адекватно)
    -------------------------------------------------------------------------
    Ваша, наша..... ихова)))
    Я не настолько молод, что бы топить в еврокубках против российских клубов.)))
    puperr ответил форева
    сегодня в 01:40
    форева:
    Да, кубок УЕФА - он клоунский, вот копа да соль - вот это настоящий трофей для мясной братии.)))))
    Может еще вспомнишь, что было в Советском Союзе? Уже более десятка лет прошло, а некоторые до сих пор кичатся кубком УЕФА.
    Влад Богатырёв ответил Великий ЦСКА Москва
    сегодня в 01:40
    Великий ЦСКА Москва:
    Представляешь? А это все о спартаке!!! ---------------------------------------------------------------------------------------------- спартак сезон 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 сезон 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 сезон 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 сезон 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии сезон 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 сезон 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 сезон 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик сезон 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА сезон 2003/04 Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке сезон 2002/03 Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
    Да мне последних пяти лет в ЛЧ твоего клуба хватает.
    Ты главное продолжай сохранять о Спартаке хронологию. Может будешь потом вспоминать, что когда-то у Спартака была вот такая чёрная полоса.
    Хотя, ты уже вспоминаешь, значит белая полоса у Спартака рядом.)))
    kingoffam
    сегодня в 01:40
    Если бы не бездарная игра в Мариборе всё сейчас выглядело по-другому.А так нужно в оставшихся играх брать 6 очков.А в Севилье могла проиграть любая наша команда.Да и не только наша.
    массакрер ответил Влад Богатырёв
    сегодня в 01:40
    Влад Богатырёв:
    массакрер Сегодня 01:29 ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть) не ваши ли чудики мясные нам поражения желают в ле?) и орут про ноунеймов) как будто сами барсу с баварией рвут а не отскакивают от ливера и гоняют ничейки с марибором?) мы в группе 5 матчей из 6 недавно выиграли а вы че?) вам не стыдно играли достойно)а по факту шиш получили)кстати русенборг с которым мы завтра гоняем в лч поиграл поболее вашего думаю))) --------------------------------------------------------------------------------------- А, так ты с берегов Невы..... Вот ты пишешь - "не ваши ли чудики...." Ты написал мне, я написал тебе. Ты мне каких-то чудиков приплетаешь. Или я каким-то образом оклеветал твой Зенит??? Я отвечаю за свои слова, а не за кого-то другого, и предъявляю человеку за его базар, а не за базар каких-то чудиков. Почувствуй разницу.
    а я тебе и не грубил вроде) просто ваша братия пишущая напрягает)и умение из облома сделать подвиг)а с адекватными я и говорю адекватно)
    oFANATo
    сегодня в 01:39
    Проигрыш - это фигня ! Главное - впервые за множество лет у красно-белых появился реальный шанс побарахтаться еще и в ЛЕ ! Хотя эти отчаянные парни легко могут слить Марибору . Ну, подождем - увидим !
    Saang ответил Великий ЦСКА Москва
    сегодня в 01:37
    Великий ЦСКА Москва:
    Без Кукуяна Севилью не обыграть!
    Толще чем Адвокаат после сборной России.
    Влад Богатырёв ответил массакрер
    сегодня в 01:37
    массакрер:
    не ваши ли чудики мясные нам поражения желают в ле?) и орут про ноунеймов) как будто сами барсу с баварией рвут а не отскакивают от ливера и гоняют ничейки с марибором?) мы в группе 5 матчей из 6 недавно выиграли а вы че?) вам не стыдно играли достойно)а по факту шиш получили)кстати русенборг с которым мы завтра гоняем в лч поиграл поболее вашего думаю)))
    массакрер
    Сегодня 01:29
    ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть)
    не ваши ли чудики мясные нам поражения желают в ле?) и орут про ноунеймов) как будто сами барсу с баварией рвут а не отскакивают от ливера и гоняют ничейки с марибором?) мы в группе 5 матчей из 6 недавно выиграли а вы че?) вам не стыдно играли достойно)а по факту шиш получили)кстати русенборг с которым мы завтра гоняем в лч поиграл поболее вашего думаю)))
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    А, так ты с берегов Невы.....
    Вот ты пишешь - "не ваши ли чудики...."
    Ты написал мне, я написал тебе. Ты мне каких-то чудиков приплетаешь. Или я каким-то образом оклеветал твой Зенит???
    Я отвечаю за свои слова, а не за кого-то другого, и предъявляю человеку за его базар, а не за базар каких-то чудиков.
    Почувствуй разницу.
    форева ответил puperr
    сегодня в 01:37
    puperr:
    Согласен, Васина, Березуцких и Акинфеева более чем достаточно в России, чтобы знатные клоунские представления устраивать
    Да, кубок УЕФА - он клоунский, вот копа да соль - вот это настоящий трофей для мясной братии.)))))
    puperr ответил Великий ЦСКА Москва
    сегодня в 01:37
    Великий ЦСКА Москва:
    Представляешь? А это все о спартаке!!! ---------------------------------------------------------------------------------------------- спартак сезон 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 сезон 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 сезон 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 сезон 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии сезон 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 сезон 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 сезон 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик сезон 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА сезон 2003/04 Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке сезон 2002/03 Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
    Тогда уж статистику ЦСКА в еврокубках по годам выступления начиная с 2000х пожалуйста представляй тоже, для наглядности, и не только единичные удачные выступления, а все вылеты и на каких стадиях, или у тебя только анти Спартаковская статистика подобрана?
    cska1948 ответил Шуnя771
    сегодня в 01:36
    Шуnя771:
    Так играть первые 77 минут Нельзя!
    Олег, раз нельзя, значит нельзя! Вот и не играл. Всё как ты хотел.
    Ruslan Volkov ответил Великий ЦСКА Москва
    сегодня в 01:36
    Да ладно и твой цска чудеса проводит,вечно пррпускаете,в каждой игре,а что пишите то это было прошло,живи уже настоящим
    массакрер ответил Дима Головашич
    сегодня в 01:36
    Дима Головашич:
    У ЦСКА одна из самых донных групп. С Базелем, играющим на уровне Тульского Арсенала, и никчёмной Бенфикой, которая даже огрызнуться толком не может. Есть МЮ, но, извините меня, это единственная приличная команда в группе.
    про базель могу поспорить он был дном очень давно уже много лет играет очень неплохо...мю и так ясно а бенфика хоть и играет сейчас хреново команда с именем... а у спартака явное дно-марибор дак и его обыграть не смогли...
    Saang ответил Великий ЦСКА Москва
    сегодня в 01:36
    Великий ЦСКА Москва:
    И они все равно будут на МНОГО меньше спартаковских - представляешь?
    Пруфы или нафиг?)
    Вся Россия позорится в ЛЧ\ЛЕ каждый год, свыкнись уже что вы ничем не лучше других)
    Великий ЦСКА Москва ответил Saang
    сегодня в 01:35
    Saang:
    Если вспоминать все косяки ЦСКА в еврокубках - никакого сообщения не хватит.
    И они все равно будут на МНОГО меньше спартаковских - представляешь?
    Saang ответил Великий ЦСКА Москва
    сегодня в 01:34
    Великий ЦСКА Москва:
    Представляешь? А это все о спартаке!!! ---------------------------------------------------------------------------------------------- спартак сезон 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 сезон 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 сезон 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 сезон 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии сезон 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 сезон 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 сезон 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик сезон 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА сезон 2003/04 Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке сезон 2002/03 Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
    Если вспоминать все косяки ЦСКА в еврокубках - никакого сообщения не хватит.
    Великий ЦСКА Москва ответил Saang
    сегодня в 01:34
    Saang:
    Толсто. Толще чем Слуцкий.
    Без Кукуяна Севилью не обыграть!
    puperr ответил форева
    сегодня в 01:34
    форева:
    Это у вас очередное ноу-хау, вместе с Камбаровым между кэпом и вратарём перед началом матча?))) Лучше бы в футбол играли а шоуменов в стране без вас девать некуда.)))
    Согласен, Васина, Березуцких и Акинфеева более чем достаточно в России, чтобы знатные клоунские представления устраивать
    cska1948 ответил Saang
    сегодня в 01:34
    Saang:
    Если приплюсовать не данный пенальти то счет 2:2...
    Так пенальти ещё забить надо! Да и не за что было ставить пенальти в ворота Севильи. Вон, говорят, что на повторе видно, что Глушаков не плечом в мяч сыграл, а рукой, когда гол забивали и что дальше?
    Ruslan Volkov
    сегодня в 01:34
    Второй гол глупый сами себе привезли,кто что пусть говорит но спартак все равно в еврокубках весной хоть ЛЧ хоть это лига европы и знаете ребята пендаль был,но все равно надо было пораньше играть так как в концовке
    Saang ответил Leha-ha50
    сегодня в 01:34
    Leha-ha50:
    Удачи с Марибором и Ливером!!! - это искренне.
    Пасяб - и вам того же, но в чемпионате - в ЛЕ пока проблем у вас нет, удача нужнее на внутренней арене))
    Великий ЦСКА Москва ответил Влад Богатырёв
    сегодня в 01:33
    Влад Богатырёв:
    массакрер Сегодня 01:24 ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть) не пиши глупости про шансы) их кстати у цска поболее будет чем у вас) я переживаю за все наши клубы в европе раньше и за вас но уже лет 17 как перестал вы бесполезны там были есть и будете.... ----------------------------------------------------------------------- У ЦСКА шансов больше??? Ну уж не смеши. А про безполезность Спртака в еврокубках за последние 17 лет 2011/12 - 1/4 финала Лиги Европы 2010/11 - 3-е место гр.этапе Лиги чемпионов 2010/11 - 3-е место гр. этапа Лиги чемпионов 2006/07 Это по-твоему 17 лет??? Ты, по-ходу слышал звон, да не знаешь где он.
    Представляешь? А это все о спартаке!!!
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    спартак
    сезон 2016/17
    не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
    сезон 2013/14
    не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
    сезон 2012/13
    занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
    сезон 2011/12
    не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
    сезон 2010/11
    уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
    сезон 2008/09
    не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
    сезон 2007/08
    не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
    сезон 2006/07
    вылетел от Сельты в кубке УЕФА
    сезон 2003/04
    Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
    сезон 2002/03
    Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
    Saang ответил Великий ЦСКА Москва
    сегодня в 01:33
    Великий ЦСКА Москва:
    Очередное подтверждение того, что спартак без ангажированного арбитра нулевая командочка
    Толсто. Толще чем Слуцкий.
    Великий ЦСКА Москва
    сегодня в 01:32
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