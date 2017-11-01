«Краснодар» забил восемь мячей в ворота «Гонведа» в Юношеской лиге УЕФА

В матче 2-го раунда Юношеской Лиги УЕФА «Краснодар» разгромил венгерский «Гонвед» со счетом 8:0. В предыдущем матче краснодарцы разгромили «Кайрат» - 9:0.
Краснодар, стадион академии «Краснодара»
«Краснодар» (до 19) (Россия) – «Гонвед» (до 19) (Венгрия) – 8:0 (3:0)
Голы: Игнатьев 5, Игнатьев 22, Бородин 31, Сергеев 53, Сергеев 56, Игнатьев 58, Игнатьев 84, Куражов 86.
«Краснодар» (до 19): Сафонов, Голубев, Бородин, Ивашин, Насонкин (Парадин 37), Бочко, Уткин, Черников (Текучев 60), Сулейманов, Игнатьев, Сергеев (Куражов 68).
Главный тренер: Мурад Мусаев.
«Гонвед» (до 19): Берла, Шабо (Шендрей 76), Надь, Бодроги, Стойаковичи, Бано-Шабо, Чсех, Биро (Чсаба 39), Херьецки (Новак 65), Майер, Ковачс.
Главный тренер: Миклос Симон.
Предупреждения: Шабо 46, Черников 59, Майер 61, Надь 66, Новак 75, Чсаба 82.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Нормально они так отгружают голов своим сверстникам)))
Нормально они так отгружают голов своим сверстникам)))