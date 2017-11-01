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«Краснодар» забил восемь мячей в ворота «Гонведа» в Юношеской лиге УЕФА

сегодня, 18:50
Краснодар (до 19)Краснодар (до 19)8 : 0Гонвед (до 19)Гонвед (до 19)Матч завершен

В матче 2-го раунда Юношеской Лиги УЕФА «Краснодар» разгромил венгерский «Гонвед» со счетом 8:0. В предыдущем матче краснодарцы разгромили «Кайрат» - 9:0.

Краснодар, стадион академии «Краснодара»

«Краснодар» (до 19) (Россия) – «Гонвед» (до 19) (Венгрия) – 8:0 (3:0)
Голы: Игнатьев 5, Игнатьев 22, Бородин 31, Сергеев 53, Сергеев 56, Игнатьев 58, Игнатьев 84, Куражов 86.

«Краснодар» (до 19): Сафонов, Голубев, Бородин, Ивашин, Насонкин (Парадин 37), Бочко, Уткин, Черников (Текучев 60), Сулейманов, Игнатьев, Сергеев (Куражов 68).
Главный тренер: Мурад Мусаев.

«Гонвед» (до 19): Берла, Шабо (Шендрей 76), Надь, Бодроги, Стойаковичи, Бано-Шабо, Чсех, Биро (Чсаба 39), Херьецки (Новак 65), Майер, Ковачс.
Главный тренер: Миклос Симон.

Предупреждения: Шабо 46, Черников 59, Майер 61, Надь 66, Новак 75, Чсаба 82.

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Все комментарии
Адвокат 76
сегодня в 19:35
Юношей Краснодара с победой!
Ver
сегодня в 19:22
А где их таблица, по ссылке только группы с ЛЧ открываются
DXTK
сегодня в 19:20
Клуб 77ед? какое название такой и счет......... 8-0.
Tommy Lee
сегодня в 19:12
Игнатьев покер, поздравляю.
konstantin_t
сегодня в 19:08
Нашли же говнед какой-то
Гус Пойет
сегодня в 19:07
Накормили Г-ноед до отвала
Serge Boykov
сегодня в 19:06
Ахахах!!! Вот где молодые таланты играют,в основу Краснодара их)
Нормально они так отгружают голов своим сверстникам)))
Ver
сегодня в 19:04
Что там у них с разницей забитых и пропущенных если только в последних 2-х турах +17 сделали...
AntiherQ1488
сегодня в 19:00
Молодцы быки. Красиво)
Гоша Великолепный
сегодня в 18:55
Я думал Гонвед только в Питере есть,оказывается ещё и в Венгрии!)Пацанов с победой!
Egorium
сегодня в 18:52
Похвально.
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