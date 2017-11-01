«Спартак» вырвал ничью у «Севильи» в Юношеской Лиге УЕФА

В матче 4-го тура Юношеской Лиги УЕФА «Спартак» сыграл вничью с «Севильей» со счетом 3:3. Предыдущая встреча между ними также завершилась вничью.

Севилья, стадион «Вьехо Нервион»

«Севилья» (до 19) (Испания) – «Спартак» (до 19) (Россия) – 3:3 (2:1)

Голы: Варгас 41, Вьедма 45, Шараф 52 – Игнатов 17, Руденко 54, Мазуров 90+3.

«Севилья» (до 19): Вакас, Родригес, Лопес, Риос (Лерида 70), Фатторе, Вьедма, Хосема, Варгас (Перес 67), Алонсо (Нуньес 83), Диури, Шараф.

Главный тренер: Димас Карраско.

«Спартак» (до 19): Максименко, Рассказов, Воропаев (Маркитесов 82), Миронов, Актисов, Орехов (Мазуров 53), Володкин (Пацев 90+6), Бакаев, Игнатов, Руденко, Прошляков.

Главный тренер: Алексей Лунин.

Предупреждения: Воропаев 27, Руденко 57, Игнатов 76, Шараф 86, Максименко 90+1, Володкин 90+1, Вьедма 90+1, Маркитесов 90+5.

Судья: Струкан (Хорватия).

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