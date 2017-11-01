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Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор
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«Спартак» вырвал ничью у «Севильи» в Юношеской Лиге УЕФА

сегодня, 17:58
Севилья (до 19)Севилья (до 19)3 : 3Спартак (до 19)Спартак (до 19)Матч завершен

В матче 4-го тура Юношеской Лиги УЕФА «Спартак» сыграл вничью с «Севильей» со счетом 3:3. Предыдущая встреча между ними также завершилась вничью.

Севилья, стадион «Вьехо Нервион»

«Севилья» (до 19) (Испания) – «Спартак» (до 19) (Россия) – 3:3 (2:1)
Голы: Варгас 41, Вьедма 45, Шараф 52 – Игнатов 17, Руденко 54, Мазуров 90+3.

«Севилья» (до 19): Вакас, Родригес, Лопес, Риос (Лерида 70), Фатторе, Вьедма, Хосема, Варгас (Перес 67), Алонсо (Нуньес 83), Диури, Шараф.
Главный тренер: Димас Карраско.

«Спартак» (до 19): Максименко, Рассказов, Воропаев (Маркитесов 82), Миронов, Актисов, Орехов (Мазуров 53), Володкин (Пацев 90+6), Бакаев, Игнатов, Руденко, Прошляков.
Главный тренер: Алексей Лунин.

Предупреждения: Воропаев 27, Руденко 57, Игнатов 76, Шараф 86, Максименко 90+1, Володкин 90+1, Вьедма 90+1, Маркитесов 90+5.

Судья: Струкан (Хорватия).

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Все комментарии
Заполярный
сегодня в 18:09
МОЛОДЦЫ ЮНОШИ. ВЕРИЛ ЧТО СРАВНЯЮТ. ОЧЕНЬ НЕ ХОРОШО ВЕЛИ СЕБЯ ИСПАНСКИЕ ДЕВОЧКИ, ПОЛ ТАЙМА НА ПОЛЕ ПРОЛЕЖАЛИ, ЗА ЧТО И ПОПЛАТИЛИСЬ.
Т34
сегодня в 18:07
Молодежь рубилась по настоящему. Молодцы, не опустили руки после 1:3 и ушли от поражения. Испанцы, как девочки валялись последние пятнадцать минут, тянули время и были наказаны. Спартаковцы показывают пример, как надо бороться до последней минуты.
С победой, ребята! Вы молодцы!
drug01
сегодня в 18:07
Это хороший пример для старших !!!!
Правнук Сталина
сегодня в 18:05
Вырвал очко у севильи)))))))) Пишите название новостей своими именами)))))))))))
AntiherQ1488
сегодня в 18:05
Очко уже отобрали. Теперь дело за основой, надеюсь, отберет еще и очки.
kolyma999
сегодня в 18:04
Спартак юноши красавы,испанцы за два матча проявили себя во всей красе...симуляции,провокации в общем правильной дорогой идёт толерантная Гейропа
Foxes
сегодня в 18:03
Камбэк от мол Спартака!
Супервайзер
сегодня в 18:03
Это была игрища! Просто бойцы наша молодежка. Шпанцы валялись по полю, как попкорн в кинотеатрах после просмотра фильма. Драка, в которой Максименко ринулся в бой, как лев. Последние усилия и ничья 3:3 равносильная победе.
Спартак чемпион!
Прохорович
сегодня в 18:03
Молодцы. взрослым тоже не меньше ничьи
Валерыч
сегодня в 18:01
Молодцы, ребята! Дали бой! Настоящие спартаковцы растут!
ФАРТ0ВЫЙ
сегодня в 18:01
Ждём сегодня от основы минимум такого же результата и огненного матча.
Exodus
сегодня в 18:00
Браво! Горели 1-3 и сравняли, молодцы, юные спартаковцы.
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