10 красивых жен и подруг игроков РФПЛ

Узнайте, кто терпит Смолова, Самедова, Тарасова и Акинфеева дома! «Соккер.ру» рассказывает, с кем проводят сейчас отпуск на Мальдивах российские футболисты.
Анастасия, девушка Дмитрия Тарасова
Губа у Дмитрия не дура. Девушка Тарасова – эффектная особа, лицо красивое. И фотографы у Анастасии не криворукие. Сейчас, судя по фотографии и тегу, она с другом на Мальдивах, изменяют родным курортам в зимний период.
Юлия, жена Александра Самедова
У Самедова больше фотографий с Андреем Ворониным на странице, чем с женой. На днях был в Дюссельдорфе у друга:
Но татуированный одессит проигрывает жене хавбека «Спартака» Юлии в красоте. В гости к друзьям стоит захаживать, но и жену на романтические ужины приглашать полезно для семейного здоровья:
Катерина, жена Игоря Акинфеева
Дама, которую Акинфеев не выпустит из рук, если надо будет поймать. Родила Игорю сына, дарит актерам футболки и болеет за ЦСКА на стадионе. А еще цитирует Чехова и побеждает в «Что? Где? Когда?» вместе с мужем.
Валерия, невеста Жоаозиньо
Жоаозиньо улыбчивый и при этом ведущий себя довольно скромно парень, и в России ему повезло и в футболе, и в любви – у хавбека «Краснодара» милая подруга Лера, хорошеющая на глазах по понятной причине, за которую она держится руками. Жаль, свою страницу закрыла…
Алана, жена Павла Мамаева
Роковая дама и по совместительству – жена важного хавбека «Краснодара». Оставлю в стороне любовь к пластической хирургии – ЗОЖ лучше рискованных для здоровья увлечений, а вот глаза у Аланы выразительные от природы.
Юлия, девушка Федора Смолова
Федор после Лопыревой подружился сначала с одной девушкой, а потом с ростовской брюнеткой Юлией Левченко. Девушка эффектная, но немного переигрывает с образом взрослой мадам – когда просто улыбается, намного милее.
Екатерина, жена Сальваторе Боккетти
Давно вместе, обратила Боккетти в спартаковскую веру – а ведь мог уехать с концами. Нежная и вечно молодая внешность у Екатерины:
Ольга, жена Василия Березуцкого
Чувство юмора – вот что объединяет жену Ольгу и мужа Василия. Ну, и спортивные титулы, ведь речь о чемпионке России по синхронному плаванию в прошлом и участнице группы «Винтаж». Понятия не имею, что это за коллектив, но человек Ольга интересный!
Диана, жена Георгия Щенникова
Очень, очень милая девушка поддерживает Георгия в дни побед и поражений, травм и стабильных отрезков. Диана ходит на футбол вместе с сыном, а еще троллит мужа: «Георгий молодчина, классный матч у него выдался, как никогда ))»
Татьяна, жена Александра Беленова
Вот только не надо рассказывать, что Беленову не хватает татуировок и прически Смолова – мужиком быть можно и без «стиля». Как и жить с красавицей из русских народных сказок. Но тут важно не усердствовать с мейкапом. Всегда интереснее природная красота, особенно если она в наличии, как в этом случае: