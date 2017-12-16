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10 красивых жен и подруг игроков РФПЛ

16 декабря 2017, 18:31
10 красивых жен и подруг игроков РФПЛ

Узнайте, кто терпит Смолова, Самедова, Тарасова и Акинфеева дома! «Соккер.ру» рассказывает, с кем проводят сейчас отпуск на Мальдивах российские футболисты.

Анастасия, девушка Дмитрия Тарасова

Губа у Дмитрия не дура. Девушка Тарасова – эффектная особа, лицо красивое. И фотографы у Анастасии не криворукие. Сейчас, судя по фотографии и тегу, она с другом на Мальдивах, изменяют родным курортам в зимний период.

Юлия, жена Александра Самедова

У Самедова больше фотографий с Андреем Ворониным на странице, чем с женой. На днях был в Дюссельдорфе у друга:

Но татуированный одессит проигрывает жене хавбека «Спартака» Юлии в красоте. В гости к друзьям стоит захаживать, но и жену на романтические ужины приглашать полезно для семейного здоровья:

Катерина, жена Игоря Акинфеева

Дама, которую Акинфеев не выпустит из рук, если надо будет поймать. Родила Игорю сына, дарит актерам футболки и болеет за ЦСКА на стадионе. А еще цитирует Чехова и побеждает в «Что? Где? Когда?» вместе с мужем.

Валерия, невеста Жоаозиньо

Жоаозиньо улыбчивый и при этом ведущий себя довольно скромно парень, и в России ему повезло и в футболе, и в любви – у хавбека «Краснодара» милая подруга Лера, хорошеющая на глазах по понятной причине, за которую она держится руками. Жаль, свою страницу закрыла…

Алана, жена Павла Мамаева

Роковая дама и по совместительству – жена важного хавбека «Краснодара». Оставлю в стороне любовь к пластической хирургии – ЗОЖ лучше рискованных для здоровья увлечений, а вот глаза у Аланы выразительные от природы.

Юлия, девушка Федора Смолова

Федор после Лопыревой подружился сначала с одной девушкой, а потом с ростовской брюнеткой Юлией Левченко. Девушка эффектная, но немного переигрывает с образом взрослой мадам – когда просто улыбается, намного милее.

Екатерина, жена Сальваторе Боккетти

Давно вместе, обратила Боккетти в спартаковскую веру – а ведь мог уехать с концами. Нежная и вечно молодая внешность у Екатерины:

Ольга, жена Василия Березуцкого

Чувство юмора – вот что объединяет жену Ольгу и мужа Василия. Ну, и спортивные титулы, ведь речь о чемпионке России по синхронному плаванию в прошлом и участнице группы «Винтаж». Понятия не имею, что это за коллектив, но человек Ольга интересный!

Диана, жена Георгия Щенникова

Очень, очень милая девушка поддерживает Георгия в дни побед и поражений, травм и стабильных отрезков. Диана ходит на футбол вместе с сыном, а еще троллит мужа: «Георгий молодчина, классный матч у него выдался, как никогда ))»

Татьяна, жена Александра Беленова

Вот только не надо рассказывать, что Беленову не хватает татуировок и прически Смолова – мужиком быть можно и без «стиля». Как и жить с красавицей из русских народных сказок. Но тут важно не усердствовать с мейкапом. Всегда интереснее природная красота, особенно если она в наличии, как в этом случае:

 

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик
24 декабря 2017 в 14:06
красивые девушки!!! А что следят за собой - дополнительный +
Chestor
Chestor
23 декабря 2017 в 08:45
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответил Karkaz
    22 декабря 2017 в 23:48
    Karkaz:
    Мне интересно, ниже отписавшиеся действительно любят полненьких с жиром на боках, щеках, ляшках или они прикалываются просто? Есть еще третий вариант, у меня всё равно такой не будет, поэтому буду их обс...ть и внушу себе что чем меньше похожа на доску тем лучше. Возьмём к примеру первую девушку, где она в купальнике. Всё в норме. Добавить говорите 10-15 кг? Потом еще после родов добавит 10-15 кг и еще потом добавит. А потом идёт дядя с толстой женой и смотрит на девку с модельной внешностью. п.с. только не надо рассказывать про то, какой человек хороший или плохой, про любовь и т.п. речь идёт чисто о внешности.
    бабы как правило безвольны, стервозны и с вакуумом в черепе. если есть какие то изъяны, уже не изменится, дохлый номер
    dimarik_86
    dimarik_86
    21 декабря 2017 в 09:01
    А где подруга Мамаева?палец сосет,не до фоток)
    Багров-брат
    Багров-брат
    21 декабря 2017 в 01:12
    Вот уже сбежалась молодёжь. Завидует...)))
    Злой_Гений_Мауринья
    Злой_Гений_Мауринья
    20 декабря 2017 в 16:55
    Ещенко как так забыли?
    Apsny
    Apsny
    20 декабря 2017 в 09:26
    Равшаны и Джамшуты накладывали штукатурку)))
    mat73
    mat73
    20 декабря 2017 в 05:34
    Если снять макияж, косметику, и прочую шелуху с штукатуркой, то все превратятся в Воронина как у Самедова на фотографии)))
    Red_team
    Red_team ответил Karkaz
    19 декабря 2017 в 23:18
    Karkaz:
    Мне интересно, ниже отписавшиеся действительно любят полненьких с жиром на боках, щеках, ляшках или они прикалываются просто? Есть еще третий вариант, у меня всё равно такой не будет, поэтому буду их обс...ть и внушу себе что чем меньше похожа на доску тем лучше. Возьмём к примеру первую девушку, где она в купальнике. Всё в норме. Добавить говорите 10-15 кг? Потом еще после родов добавит 10-15 кг и еще потом добавит. А потом идёт дядя с толстой женой и смотрит на девку с модельной внешностью. п.с. только не надо рассказывать про то, какой человек хороший или плохой, про любовь и т.п. речь идёт чисто о внешности.
    Сам не понимаю что там некоторые несут за дичь про худощавость, любители пышек и гости из эпохи Возрождения тут собрались? Тут только Мамаева - сестра Кощея Бессмертного, у остальных идеальные/почти идеальные фигуры. Первая и последняя девушки - огонь просто
    fcspartak
    fcspartak
    19 декабря 2017 в 12:14
    у мамаева разве не кокорин в девушках?
    Cules2013
    Cules2013
    19 декабря 2017 в 10:06
    Всё, как обычно. Я бы не сказал, что красавицы, но большинство мужиков от таких бы не отказались. В общем и целом, достаточно красивые, но сами понимаете, современная мода: у кого-то уже и пластика есть, кто-то переборщил с диетами и похудением, ну и в общем-то все "Мисс-Инстаграм" с кучей косметики на лице.
    У Жоазиньо наверное всё же самая красивая (нашла себе кошелёк), хотя у Бокетти тоже...
    denmig
    denmig
    18 декабря 2017 в 12:06
    все в прекрасной форме!
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    18 декабря 2017 в 00:14
    Все хороши! Ни чем не уступают за бугорным половинкам футболистов. Здоровья, счастья, добра и быть надёжным тылом своим мужьям).
    D.vil
    D.vil
    17 декабря 2017 в 21:46
    Самая женственная у Жоазиньо!) У Бокетти тоже жена красивая.)
    Как сюда попала Мамаева?) Анорексией попахивает...
    Absinthe6
    Absinthe6
    17 декабря 2017 в 20:01
    У Акинфеева самый стрём)
    Компас
    Компас
    17 декабря 2017 в 19:54
    Сделайте рейтинг «10 самых страшных жён и подруг игроков РФПЛ».
    112910415
    112910415
    17 декабря 2017 в 19:46
    ура! кое-что в нашем футболе совсем как в Европе!
    вованыч 80
    вованыч 80
    17 декабря 2017 в 18:02
    Сколько воронин заплатил соккеру,чтобы попасть в этот фотоколлаж?
    Утконос
    Утконос
    17 декабря 2017 в 17:41
    Фу фу Юлия чернильница
    Karkaz
    Karkaz
    17 декабря 2017 в 17:10
    Мне интересно, ниже отписавшиеся действительно любят полненьких с жиром на боках, щеках, ляшках или они прикалываются просто? Есть еще третий вариант, у меня всё равно такой не будет, поэтому буду их обс...ть и внушу себе что чем меньше похожа на доску тем лучше.
    Возьмём к примеру первую девушку, где она в купальнике. Всё в норме.
    Добавить говорите 10-15 кг? Потом еще после родов добавит 10-15 кг и еще потом добавит. А потом идёт дядя с толстой женой и смотрит на девку с модельной внешностью.

    п.с. только не надо рассказывать про то, какой человек хороший или плохой, про любовь и т.п. речь идёт чисто о внешности.
    alex-dsi
    alex-dsi
    17 декабря 2017 в 17:01
    Это у которых солнце вертится вокруг земли)))
    cska.78
    cska.78 ответил Девижн
    17 декабря 2017 в 16:30
    Девижн:
    Без обид, но Лера, наверное, точно не по любви... Просто если бы он был каким-нибудь рабочим, то... Правда, могу ошибаться...
    Разумеется из-за бабок!
    Девижн
    Девижн
    17 декабря 2017 в 15:55
    Без обид, но Лера, наверное, точно не по любви...
    Просто если бы он был каким-нибудь рабочим, то...
    Правда, могу ошибаться...
    Alex-96
    Alex-96
    17 декабря 2017 в 15:27
    Самая симпатичная жена у самедова по фамилии воронин))))))))))))))))))))))
    Старлей84
    Старлей84 ответил Кирилл Сергеев
    17 декабря 2017 в 14:24
    Кирилл Сергеев:
    Это как бабки нужно любить,чтобы с обезьянкой мутить
      CSKA2012
      CSKA2012
      17 декабря 2017 в 13:13
      Как из сказки) все как на подбор)) стандартные красотки куклы барби))
      старина
      старина
      17 декабря 2017 в 12:14
      Мамай свою не кормит чтоли?
      cpartak60
      cpartak60 ответил valt134
      17 декабря 2017 в 10:35
      valt134:
      Килограмм по 10-15 каждой набрать, глядишь и на женщин станут похожи.
      ну да!а то некоторые как узницы бухенвальда!
      Кирилл Сергеев
      Кирилл Сергеев
      17 декабря 2017 в 10:10
      Это как бабки нужно любить,чтобы с обезьянкой мутить
      MaxForCSKA
      MaxForCSKA ответил valt134
      17 декабря 2017 в 06:08
      valt134:
      Килограмм по 10-15 каждой набрать, глядишь и на женщин станут похожи.
      дико плюсую, ненавижу настолько худых
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