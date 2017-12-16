10 красивых жен и подруг игроков РФПЛ

Узнайте, кто терпит Смолова, Самедова, Тарасова и Акинфеева дома! «Соккер.ру» рассказывает, с кем проводят сейчас отпуск на Мальдивах российские футболисты.

Анастасия, девушка Дмитрия Тарасова

Губа у Дмитрия не дура. Девушка Тарасова – эффектная особа, лицо красивое. И фотографы у Анастасии не криворукие. Сейчас, судя по фотографии и тегу, она с другом на Мальдивах, изменяют родным курортам в зимний период.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Авг 3 2017 в 10:04 PDT

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Дек 14 2017 в 9:43 PST

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Ноя 7 2017 в 6:12 PST

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Авг 31 2017 в 8:56 PDT

Юлия, жена Александра Самедова

У Самедова больше фотографий с Андреем Ворониным на странице, чем с женой. На днях был в Дюссельдорфе у друга:

Публикация от Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84) Дек 11 2017 в 11:30 PST

Но татуированный одессит проигрывает жене хавбека «Спартака» Юлии в красоте. В гости к друзьям стоит захаживать, но и жену на романтические ужины приглашать полезно для семейного здоровья:

Публикация от Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84) Июл 24 2017 в 9:44 PDT

Публикация от Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84) Мар 8 2017 в 9:49 PST

Публикация от Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84) Фев 18 2017 в 12:25 PST

Катерина, жена Игоря Акинфеева

Дама, которую Акинфеев не выпустит из рук, если надо будет поймать. Родила Игорю сына, дарит актерам футболки и болеет за ЦСКА на стадионе. А еще цитирует Чехова и побеждает в «Что? Где? Когда?» вместе с мужем.

Публикация от Katy Gerun (@katygerun) Мар 19 2015 в 11:08 PDT

Публикация от Katy Gerun (@katygerun) Ноя 26 2013 в 5:11 PST

Публикация от Katy Gerun (@katygerun) Окт 2 2017 в 2:01 PDT

Публикация от Katy Gerun (@katygerun) Сен 15 2017 в 3:41 PDT

Валерия, невеста Жоаозиньо

Жоаозиньо улыбчивый и при этом ведущий себя довольно скромно парень, и в России ему повезло и в футболе, и в любви – у хавбека «Краснодара» милая подруга Лера, хорошеющая на глазах по понятной причине, за которую она держится руками. Жаль, свою страницу закрыла…

Публикация от Joao2222 / Жоаозиньо (@joaobuiu) Окт 10 2017 в 10:19 PDT

Публикация от Joao2222 / Жоаозиньо (@joaobuiu) Дек 4 2017 в 10:46 PST

Алана, жена Павла Мамаева

Роковая дама и по совместительству – жена важного хавбека «Краснодара». Оставлю в стороне любовь к пластической хирургии – ЗОЖ лучше рискованных для здоровья увлечений, а вот глаза у Аланы выразительные от природы.

Публикация от Аlana🌴 (@alana_mamaeva) Июн 5 2017 в 4:22 PDT

Публикация от Аlana🌴 (@alana_mamaeva) Окт 6 2017 в 3:45 PDT

Публикация от Аlana🌴 (@alana_mamaeva) Июл 8 2017 в 11:39 PDT

Публикация от Аlana🌴 (@alana_mamaeva) Июл 7 2017 в 6:17 PDT

Юлия, девушка Федора Смолова

Федор после Лопыревой подружился сначала с одной девушкой, а потом с ростовской брюнеткой Юлией Левченко. Девушка эффектная, но немного переигрывает с образом взрослой мадам – когда просто улыбается, намного милее.

Публикация от Yulianna Ys (@yulianna_ys) Ноя 11 2017 в 1:01 PST

Публикация от Yulianna Ys (@yulianna_ys) Июл 15 2017 в 10:22 PDT

Публикация от Yulianna Ys (@yulianna_ys) Ноя 5 2017 в 1:50 PST

Екатерина, жена Сальваторе Боккетти

Давно вместе, обратила Боккетти в спартаковскую веру – а ведь мог уехать с концами. Нежная и вечно молодая внешность у Екатерины:

Публикация от Salvatore Bocchetti (@salvatorebocchetti) Май 13 2017 в 7:19 PDT

Публикация от Salvatore Bocchetti (@salvatorebocchetti) Авг 8 2017 в 5:08 PDT

Публикация от Salvatore Bocchetti (@salvatorebocchetti) Окт 30 2015 в 11:16 PDT

Публикация от Salvatore Bocchetti (@salvatorebocchetti) Окт 14 2015 в 9:08 PDT

Публикация от Salvatore Bocchetti (@salvatorebocchetti) Авг 6 2015 в 11:14 PDT

Ольга, жена Василия Березуцкого

Чувство юмора – вот что объединяет жену Ольгу и мужа Василия. Ну, и спортивные титулы, ведь речь о чемпионке России по синхронному плаванию в прошлом и участнице группы «Винтаж». Понятия не имею, что это за коллектив, но человек Ольга интересный!

Публикация от Olga Berezutskaya😉 (@olga_berezutskaya) Дек 15 2017 в 12:37 PST

Публикация от Olga Berezutskaya😉 (@olga_berezutskaya) Сен 13 2017 в 10:37 PDT

Публикация от Olga Berezutskaya😉 (@olga_berezutskaya) Авг 20 2017 в 12:14 PDT

Публикация от Olga Berezutskaya😉 (@olga_berezutskaya) Авг 19 2017 в 11:34 PDT

Публикация от Olga Berezutskaya😉 (@olga_berezutskaya) Сен 10 2017 в 6:38 PDT

Диана, жена Георгия Щенникова

Очень, очень милая девушка поддерживает Георгия в дни побед и поражений, травм и стабильных отрезков. Диана ходит на футбол вместе с сыном, а еще троллит мужа: «Георгий молодчина, классный матч у него выдался, как никогда ))»

Публикация от Diana Schennikova (@di_schennikova) Ноя 22 2017 в 11:44 PST

Публикация от Diana Schennikova (@di_schennikova) Ноя 27 2016 в 12:50 PST

Публикация от Diana Schennikova (@di_schennikova) Фев 21 2016 в 1:13 PST

Татьяна, жена Александра Беленова

Вот только не надо рассказывать, что Беленову не хватает татуировок и прически Смолова – мужиком быть можно и без «стиля». Как и жить с красавицей из русских народных сказок. Но тут важно не усердствовать с мейкапом. Всегда интереснее природная красота, особенно если она в наличии, как в этом случае:

Публикация от Татьяна Беленова (@abramochka) Авг 29 2017 в 4:27 PDT

Публикация от Татьяна Беленова (@abramochka) Дек 14 2017 в 2:35 PST

Публикация от Татьяна Беленова (@abramochka) Май 14 2017 в 8:12 PDT