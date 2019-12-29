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«Соккер.ру» любуется! Самые красивые девушки 2019-го в наших галереях

29 декабря 2019, 16:46

Поддерживаем предпраздничное настроение созерцанием прекрасного. Делать ничего не нужно, даже читать не придется — просто смотрите!

Январь и февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Больше красивых девушек и тысячи футбольных моментов ищите в фотогалереях «Соккер.ру», а блог «Красота футбола» прощается с вами до 2020 года. Пусть у вас в жизни всё будет красиво!

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Все комментарии
realmadrid92
realmadrid92
сегодня в 04:00
80-85 процентов ниочем.
LOpp
LOpp
вчера в 11:59
где фотки епт?
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:51
Фото нет
Nikola45
Nikola45 ответил spartach n1
вчера в 10:25
Это не Иван Царевич Прекрасный? )))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 02:04
Сидят два старика и вспоминают молодость.
– Вот помнишь, Петрович, раньше любая девка рядом пройдет – сразу петь хочется.
– Даа… Девки нынче не те…
за
за ответил 3ton
вчера в 00:21
А где фотки? Кроме стартовой не вижу не одной ))
такая же фигня!
3ton
3ton
вчера в 00:12
А где фотки?
Кроме стартовой не вижу не одной ))
post-navigator
post-navigator
29 декабря в 22:02
Краснодарочка (март №2) ничего так!
ARMENIAN
ARMENIAN
29 декабря в 20:20
Апрель, третья - очень хороша!
Footbolista
Footbolista
29 декабря в 20:01
Все хороши...если какие то таковыми не кажутся, значит фотограф ракурс не подобрал...или водки не долили...
Правдин Семён
Правдин Семён
29 декабря в 19:58
А так ноябрь 1-лучшая,наверное.
Правдин Семён
Правдин Семён
29 декабря в 19:56
Ростов рулит,если в целом.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил ZA POROGA
29 декабря в 19:54
Мдя... ежель это лучшие , то каковы простачки ??? совравши Вован Х...о , что на эрэфии женщины самые... в мире )))
Так и есть. Мне больше всех нравятся и ещё в Молдавии красотки и в Польше ничего.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил marvel777
29 декабря в 19:50
Хз многие и на середнячок еле тянут
А ты разбалованный)
Против_всех
Против_всех ответил spartach n1
29 декабря в 19:46
Сливки общества хе
Ozabot
Ozabot
29 декабря в 19:43
Когда уже мода на губы-лепешки пройдет? Ну, девушки, некрасиво же так качать губы? И разговаривают потом так по-дурацки.
Санчо Панса
Санчо Панса
29 декабря в 19:15
Ноябрь, вторая фотка сверху!
madinaak
madinaak
29 декабря в 18:51
Октябр
Месси-28-5
Месси-28-5 ответил Питерские гоблины
29 декабря в 18:39
Пару повторяется. Если брать - Природа. Женщина. Красота - Август! Первое фото. Всё натурально. И так же бы отметил - Сентябрь,второе фото, Динамовка. Чётко. Кто хоть немного разбирается в женщинах, оценят. Губы! Носик, брови. Ну и!! Та родимка!! Под глазом! Любую женщину можно Слепить! Не в любой есть тот неуловимый шарж. Который только её выделяет из сотен подобных.
На вкус и цвет товарищей нет! Некоторые в восторге от ноябрьской... Но более всего согласен с Вами, то ли девушка действительно лучше всех, то ли вкусы совпадают). Я о Сентябрь-Д., второе фото. Если говорить о натуральности, и вообще..., то август третье, первое фото. Хочешь заглянуть в душу-посмотри в глаза. Глаза-зеркало души. Так вот, август-третье фото, эта девушка ещё и очень хороший человек.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
29 декабря в 18:30
Они все в дочеря годятся. Показали бы бабку какую-нибудь..). Заценил).
ст_прапорщик
ст_прапорщик
29 декабря в 18:15
тема сисек не раскрыта)))
MaxRnD
MaxRnD
29 декабря в 17:45
Годные
ZA POROGA
ZA POROGA
29 декабря в 17:31
Мдя... ежель это лучшие , то каковы простачки ???
совравши Вован Х...о , что на эрэфии женщины самые... в мире )))
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
29 декабря в 17:23
Да хорошенькие вдул бы
spartach n1
spartach n1
29 декабря в 17:19
Питерские гоблины
Питерские гоблины
29 декабря в 17:13
Пару повторяется. Если брать - Природа. Женщина. Красота - Август! Первое фото. Всё натурально. И так же бы отметил - Сентябрь,второе фото, Динамовка. Чётко. Кто хоть немного разбирается в женщинах, оценят. Губы! Носик, брови. Ну и!! Та родимка!! Под глазом! Любую женщину можно Слепить! Не в любой есть тот неуловимый шарж. Который только её выделяет из сотен подобных.
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
29 декабря в 16:56
Больше всего понравилась с телефоном в руке.
Хорошая самочка!
marvel777
marvel777
29 декабря в 16:52
Хз многие и на середнячок еле тянут
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED ответил Ekkimukk
29 декабря в 16:51
Ноябрь -
Ноябрь sex!!!
Ekkimukk
Ekkimukk
29 декабря в 16:47
Ноябрь -
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