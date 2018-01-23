Санчес на Мхитаряна: главная перестановка зимы

Самая громкая сделка января на сегодняшний день – шустрый обмен, совершенный «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Блогер «Соккер.ру» Ivan1908 считает, что рокировка всем пойдет на пользу.

Алексис Санчес

За обмен. Чилиец стал самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии. Для многих футболистов и болельщиков одного этого аргумента достаточно, чтобы считать, что игрок полностью выиграл от перехода. По оценкам британских СМИ, Санчес будет зарабатывать от 450 до 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Это значительно больше, чем он получал в «Арсенале» и серьезно больше, чем получает предыдущий рекордсмен, который также принадлежит МЮ. Оклад Поля Погба составляет 290 тысяч фунтов в неделю.

Интересно, что у Ромелу Лукаку 250 тысяч, а у Златана Ибрагимовича – 220 тысяч. Первая четверка самых высокооплачиваемых футболистов в Премьер-Лиге играет за МЮ. Солидная зарплата чилийца и подписной бонус, превышающий 7 миллионов фунтов, обусловлены еще и тем, что «Юнайтед» не заплатил за него ни копейки чистых денег. Еще одним бенефициаром стоит назвать агента Алексиса Фернандо Фелисевича. Аргентинец ничуть не пожалел, что так долго вел дела Санчеса – с тех пор, когда тот еще был совсем безвестным парнем.

По данным английских СМИ, агент получил от 10 до 15 миллионов фунтов. Не исключено, что благодаря грамотной работе с Фелисевичем МЮ смог увести Санчеса у «Манчестер Сити». Вероятно, «горожане» не пошли на такое уж повышение ставок, хотя Арсен Венгер по старой традиции приписывает себе заслугу в том, что Санчес не перешел в «Сити». Дескать, посмотрите, как мы боролись, даже «горожанам» всесильным отказали.

Но, откровенно говоря, у «Арсенала» не было аргументов, которые на фоне интереса клубов из Манчестера и их денег могли бы удержать Алексиса в Лондоне. Это было неизбежно. Конечно, Санчес получает профит и в спортивном плане. Все же МЮ сколачивает могучую команду, которая способна бороться за титулы, тогда как «Арсенал» находится на границе смены эпох.

Против обмена. Откровенно говоря, негативных моментов можно мало отыскать. Разве что притянуть некоторые сомнения за уши. Например, в МЮ собралась солидная атака по именам, и Санчес не будет чувствовать в Манчестере себя непогрешимой первой скрипкой, как делал это в «Арсенале», где на него начинали молиться.

Да и Ибрагимович есть под боком, который если что по шапке надает. Есть фактурные Погба и Лукаку, юркие Лингард и Марсьяль с Рэшфордом – Санчесу нужно завоевывать место под солнцем. К тому же стиль игры МЮ кардинально отличается от манеры «Арсенала». К этому стоит приспособиться. Но это все больше из категорий временных трудностей.

«Манчестер Юнайтед»

За обмен. Утереть нос «Манчестер Сити», который вот-вот придет к чемпионству, - это особое удовольствие и эдакий бонус для МЮ. Безусловно, появление Санчеса в команде сильно укрепит позиции «Юнайтед» в атаке. Подбор исполнителей в передней линии теперь просто сумасшедший. При этом Санчес может подойти к контратакующей модели пружинистой атаки МЮ, которую использует Жозе Моуриньо.

Получить мяч, быстро им распорядиться, прорваться сквозь вражескую оборону, которая вынуждена отступать на высокой скорости – это все Алексис прекрасно может применять уже в действующей модели игры МЮ. Санчес внесет и качество в действия «Юнайтед», и разнообразие. С игровой точки зрения получение такого футболиста вместо списанного тренером со счетов – прекрасный вариант.

Против обмена. Тут тоже имеются только умозрительные возможные негативные аспекты. Например, давление на МЮ будет колоссальным. Моуриньо, которого и так многие критикуют за постоянные жалобы, граничащие с откровенным нытьем, теперь вряд ли сможет кивать на «Сити», заявляя о нехватке денег на фоне богатых соседей. Увели Санчеса именно у «горожан», имеют в атаке четырех самых высокооплачиваемых игроков в Англии.

Куда уж лучше? На что теперь жаловаться в случае неудач? Свинью может подложить игра в обороне, которая явно не очень хорошо укомплектована. Подписание Санчеса тут совсем не панацея, то есть ключевая проблема остается нерешенной. Хотя, конечно, непосредственно к этому обмену она не имеет отношения. Это скорее в целом к трансферной политике «Юнайтед».

Генрих Мхитарян

За обмен. Тут все вполне очевидно. Мхитарян в течение сезона несколько раз оказывался в опале у Моуриньо, поэтому практически не имел шансов восстановить реноме на «Олд Траффорд», несмотря на положительную репутацию среди болельщиков МЮ. Поэтому этим переходом Мхитарян просто перезагрузил свою карьеру и получил возможность лучшие годы проводить не на скамейке запасных, а на футбольном поле, в составе команды, которая борется за высокие позиции, исповедует подходящий Мхитаряну комбинационный футбол.

Вопрос только в том, выиграл ли в деньгах Генрих. Это под вопросом, поскольку «Арсенал» вообще не славится страстью к большим зарплатам. К тому же, по слухам из английских СМИ, именно вопрос зарплаты Мхитаряна был самым сложным во всей сделке. Представители полузащитника не хотели идти на понижение оклада. Остается гадать, какой компромиссный вариант нашли стороны.

Против обмена. Было заметно, как Мхитаряну не хотелось покидать «Олд Траффорд», ведь уход автоматически означает, что с этой карьерной вершиной полузащитник, привыкший прогрессировать и идти по нарастающей, не справился, не смог завоевать позицию в МЮ. Откат Мхитаряна может угнетать, а может стать новым вызовом. Очевидно, что в нынешнем состоянии «Манчестер» имеет больше турнирных возможностей, чем «Арсенал».

Поэтому это все-таки отступление. Да и в лондонском клубе грядут перемены, особенно если уйдет Венгер. Так что Мхитарян рискует оказаться не в мощном коллективе, готовом решать серьезные задачи, а в турбулентной компании, которую может метнуть в любую сторону.

«Арсенал»

За обмен. Пожалуй, «канониры» нашли самый оптимальный выход из очень сложного положения. Удержать Санчеса было невозможно, а летом чилиец ушел бы бесплатно. Продажа Алексиса в тот же «Сити» сейчас принесла бы деньги, но применить их оперативно за неделю оставшегося трансферного окна в условиях тяжелого зимнего рынка очень сложно. «Арсенал» потерял бы ключевого футболиста, не найдя никого взамен.

Так что приход Мхитаряна лишил «канониров» одной из головных болей. Генрих все-таки остается игроком с достаточно солидным именем в Европе, все понимали, что в МЮ у него не ладится не из-за плохих качеств футболиста, а из-за видения Моуриньо. «Арсенал» получил сильную боевую единицу – Мхитарян наверняка серьезно поможет команде во второй части сезона. К тому же по стилю игры он подходит «канонирам».

Против обмена. Как ни крути, но Санчеса терять никто не хотел. Для «Арсенала» Алексис даже в чемоданном настроении и в состоянии перманентного нытья по поводу отсутствия трофеев, в режиме периодических конфликтов с одноклубниками оставался ключевым исполнителем и главным вдохновителем атаки. Теперь «канонирам» нужно искать новую опору впереди, перестраиваясь по ходу сезона, что всегда непросто. В этом плане, конечно, «Арсенал» потерял больше, чем МЮ. Уход Мхитаряна никак не повлияет на «Юнайтед», а вот потеря Санчеса скажется на «Арсенале».

Так или иначе, эта сделка, которая могла бы стать редкой удачей в футбольном менеджере, несет больше пользы для каждого из фигурантов. Все получили дополнительные возможности или нашли выход из непростых положений. А главное, и Мхитарян, и Санчес буквально синхронно заявили, что их мечтой была игра за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» соответственно. Что же, мечты сбываются!