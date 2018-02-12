«Арсенал» хуже «Уотфорда». По игре в гостях

Арсен Венгер жалуется на ужасную игру «Арсенала» на выезде. «Соккер.ру» проверяет, так ли все плохо у «канониров», заодно проверяя их конкурентов.

За основу для сравнения, конечно, возьмем так называемую «большую шестерку», в которую переросла некогда известная «большая четверка». Удобно такое сравнение тем, что все эти шесть топовых клубов Англии и занимают позиции с первую по шестую.

1. «Манчестер Сити» - 72 очка

Домашние матчи – 1 место (40 очков), гостевые – 1 место (32 очка)

Сезон проходит под знаком тотального доминирования «горожан», поэтому нет ничего удивительного в том, что у этой команды первые места и по домашним, и по гостевым матчам. Причем на своем поле «Сити» практически безупречен. У команды только одна ничья, все остальное – победы. Тогда как в гостях есть две ничьи и поражение. Также стоит отметить, что ключевая разница в действиях в атаке. В защите «Манчестер» одинаково надежен и дома, и на выезде. А вот забивает более чем в полтора раза больше при поддержке родных трибун. Этот фактор и обусловливает домашнее превосходство. Как увидим, не у всех наблюдается подобная связь.

2. «Манчестер Юнайтед» - 56 очков

Домашние матчи – 2 место (32 очка), гостевые – 4 место (24 очка)

«Юнайтед» удалось исправить то, за что критиковали команду при Мойесе и ван Гале. Тогда ее обвиняли в том, что противники перестали бояться приезжать на «Олд Траффорд». Моуриньо в значительной степени восстановил принцип «мой дом – моя крепость». Дома МЮ всего в трех матчах терял очки, а пропустил лишь пять мячей – в два раза меньше того же «Сити». Но такая уверенность и стабильность на родном стадионе не проявляется на выезде. В гостях «Юнайтед» побеждает только в половине матчей, а пропускает почти в три раза больше, чем дома.

3. «Ливерпуль» - 54 очка

Домашние матчи – 5 место (27 очков), гостевые – 2 место (27 очков)

Очень боевой и эмоциональный футбол «Ливерпуля» создает любопытную статистику этой команде, которая одинаково играет и на выезде, и дома. Но для домашнего футбола топ-клуба игра «красных» плоховата, а для гостевого – достаточно хороша. Например, на своем поле «Ливерпуль» ни разу не проиграл – только «Сити» может этим же похвастаться. Однако у «красных» дома шесть ничьих. И разница мячей 27 – 9. Но на выезде у «Ливерпуля» хоть и три поражения, зато и побед больше, и статистика более разухабистая: разница мячей составляет 34 – 22. То есть подопечные Клоппа на чужом поле устраивают открытый бой, больше забивая и гораздо больше пропуская, чем оправдывают свой статус яркой боевой машины, работающей от души.

4. «Тоттенхэм» - 52 очка

Домашние матчи – 4 место (31 очко), гостевые – 5 место (21 очко)

«Тоттенхэм» же представляет собой сбалансированного представителя лидирующей группы. Тут все – в среднем, так сказать. В зависимости от того, свое поле или чужое, меняется и игра в атаке, и игра в обороне. Первая на выезде теряет в результативности, вторая – в надежности. Отсюда и десять очков разницы. При этом «Тоттенхэм» первый из топ-клубов, который в гостях выигрывает меньше половины матчей. Зато дома проиграл только один поединок при четырех ничьих. Стоит отметить, что на своем-то поле почти все представители лидирующей шестерки проиграли не более одной встречи. Есть лишь одно исключение – чуть ниже.

5. «Челси» - 50 очков (до домашнего матча с «Вест Бромвичем»)

Домашние матчи – 6 место (26 очков), гостевые – 3 место (24 очка)

Вот как раз «Челси» заметно проседает по качеству домашних матчей. Подход команды Антонио Конте не позволяет на «Стэмфорд Бридж» безусловно играть в давление и диктовать свои условия. Отсюда недобор очков дома. Только «Челси» в первой шестерке умудрился три раза проиграть на своем поле. Зато всего две ничьи. На выезде, кстати, «синие» смотрятся более достойно – почти на уровне «Ливерпуля». Там тоже три поражения и три ничьи. Так что, по сути, «Челси» оказывается единственной командой из группы лидеров, которой практически равноценно играть и дома, и на выезде.

6. «Арсенал» - 45 очков

Домашние матчи – 3 место (32 очка), гостевые – 9 место (13 очков)

Наконец добрались до проверки утверждения Венгера. И должны констатировать, что старина Арсен абсолютно прав, заявляя, что его ужасает статистика команды в выездных матчах. Он подчеркнул, что в этом сезоне «Арсенал» играет в гостях хуже, чем когда-либо под его руководством. Горькая правда. Дома «канониры» действуют прекрасно, больше них на своем поле забивает только «Манчестер Сити». Но нужно отметить, что и пропускают подопечные Венгера дома больше других лидеров. А в гостях «Арсенал» играет на уровне «Лестера», «Борнмута», «Бернли» и «Уотфорда». Так себе компания. Забивает более чем в два раза меньше, пропускает в полтора раза больше. То есть провал по всем линиям. В гостях у «Арсенала» всего три победы при семи поражениях.

Подробный анализ результативности и вообще эффективности игры команд на своем поле и на выезде дает немало интересной информации об их структуре игры и психологии. Например, особенности яркого поведения «Ливерпуля» Клоппа позволяют ему играть в другом стиле на выезде, что дает свои плоды. Заметно общее превосходство в классе со стороны «Манчестер Сити». Ощущается, какие есть трудности в стиле «Челси», что приводит к домашнему недобору очков. Наконец, легковесность того же «Арсенала» не позволяет ему играть в настоящий британский боевой футбол, где в гостях нужно сражаться с утроенной интенсивностью и концентрацией.