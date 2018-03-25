Премиальные для чемпионов. Сколько зарабатывают в ЛЧ, АПЛ и РФПЛ

Престижность турнира легко понять по его призовому фонду. «Соккер.ру» изучает футбольные премиальные и проводит параллели между турнирами.

Чемпионат и Кубок России

В РФПЛ для внутреннего пользования не создали призовой фонд, который заставил бы клубы драться за высокие места. Каждый сам по себе в финансовом море. В прошлом году чемпион России «Спартак» получил всего 5 млн долларов, что в разы меньше их годового бюджета, а также равно зарплате самого высокооплачиваемого игрока чемпионата. А премиальный бюджет всей РФПЛ - несчастные для профессионального футбола 40 млн долларов на 16 клубов.

Например, тринадцатая команда прошлого сезона «Оренбург» разбогатела всего на 1.48 млн, хотя расходы за год у клуба были в районе 907 млн рублей или 15.8 млн долларов. На «Оренбург» выбросили треть годового бюджета РФПЛ - мощно. А «Локомотив» с тратами в 5.4 миллиарда рублей получил от РФПЛ за прошлый сезон 2.2 миллиона долларов, что составляет всего 2% от их годового бюджета. Круто, правда? Если бы вы зарабатывали 2 тысячи в месяц, а тратили 100, то вам бы на день такого дохода не хватило!

А еще веселее, что за победу в Кубке России не были предусмотрены премиальные. Но на финал расщедрились, выделили бюджет - 10 млн рублей на две команды. Это 141 тысяча евро, хотя у одного Павлюченко в «Локомотиве» зарплата была в районе 2.2 млн. Победой в финале над «Уралом», за который Роман тоже играл, Семин смог бы заработать денег на две недели контракта с этим нападающим, мощный бонус.

Кубок России будет никому не нужен, если на кону в финале доля от 10 млн рублей, а у самой бедной команды РФПЛ бюджет в 40 раз больше. Только путевки в еврокубки спасают ситуацию, ведь 5 миллионов долларов для «Спартака» за самый успешный сезон за полтора десятилетия – форменное издевательство. Бюджет у москвичей в районе 140 млн долларов каждый год, разница на порядок. Скоро РФПЛ придет кирдык с таким дисбалансом? Нищая лига устанавливает правила для богатых клубов, логику не ищите.

Премиальные в топ-5 лигах

Лучше всех живет в финансовом плане АПЛ. Британцы с жиру бесятся, «Челси» за победу в чемпионате Англии получил 150 млн фунтов премиальных, что намного больше, чем отстегнули «Лестеру» годом ранее – 87.3 млн. В Англии продумали систему, которая помогает держаться на плаву и восстанавливаться, даже если не идут дела на поле. «Сандерленд» занял последнее место, вылетел из АПЛ, но получил в сумме 93.47 млн фунтов.

Всего АПЛ выплатила 20 клубам в прошлом сезоне 2.39 миллиарда фунтов, причем по 35 миллионов сразу получил каждый участник. А вот разница между местами небольшая. «Арсенал» финишировал на пятой строчке и заработал от АПЛ 139.6 млн фунтов. А «Ливерпуль» вышел в Лигу чемпионов и собрал 146.1 млн. Получается, сейчас уже нет существенной разницы между 2 и 3, 12 и 13 местами. Впрочем, 6-7 млн фунтов - это разве не деньги?

В Серии А тоже выстроили систему, которая позволяет неудачникам сезона не разориться. «Парашютные» премиальные составляют от 45 до 60 млн евро (размер зависит от того, как часто клуб светился в высшем дивизионе в последних сезонах). В Италии, хотя у лиги есть проблемы с развитием, чемпион «Ювентус» только за ТВ права может получить свыше 120 млн евро, а самая скромная выплата будет 30 млн евро – в шесть раз больше, чем платят чемпионам России.

При этом зарплаты в Серии А, как известно, не намного выше, а часто даже ниже, чем в РФПЛ. Вот поэтому у «Ювентуса» есть деньги на Игуаина. Туринцы поставили рекорд по доходам, собрали 562.7 млн евро, а 42.6 млн евро - чистая прибыль. Во Франции, Испании и Германии ситуация похожая, хотя они телеправа продают заметно дешевле. Поэтому у ПСЖ сейчас большие проблемы – они могут получить всего миллионов 60 из общего пирога в 502 млн евро.

Хотя, судя по финансовым результатам «Реала» и «Барселоны», если написать законы под себя, то правильное распределение 937 млн евро на все команды Примеры может затащить вас в тройку самых доходных клубов планеты. «Реал» выбил себе 150 млн евро призовых, «Барселона» - 148 в прошлом сезоне. При этом гарантированная выплата каждому участнику составляет 50 млн евро – даже «Гранада» хорошо себя чувствует в такой компании. А в Германии делят примерно 817 млн евро в год. Причем 663 получают за счет продажи прав в собственной стране – самодостаточность полная.

Для сравнения: Прядкин заявил, что РФПЛ зарабатывает 1.59 млрд рублей за счет продажи всех телеправ. Внешняя оценка тех же прав чуть выше – 29 млн евро против 22. Получается, в Турции на телеправах зарабатывают минимум в десять раз больше - 286 млн евро против 29. Кажется, или где-то не умеют создавать привлекательные проекты? Получилась разница в 10 раз с турками, если верить годовому отчету УЕФА, почти в 80 раз меньше, если сравнивать с АПЛ.

Лига чемпионов и Лига Европы

Даже самые большие жадины в мире футбола – чиновники ФИФА, увеличили на 12% призовой фонд ЧМ-18 в России - до 400 млн евро. А со следующего сезона в УЕФА поднимут премиальные за победу или участие в Лиге чемпионов. Переход на новый формат гарантирует топ-5 больше мест, поэтому Чеферин рассчитывает на увеличение доходов в ближайшие годы. Сейчас за участие на групповом этапе дают 12.7 млн евро, со следующего сезона станут платить 15.

Растет цена побед и ничьих. Хорошо поднимут премиальные за выход в стадии плей-офф. Например, полуфиналы раньше оценивали в 7.5 млн евро, а сейчас заплатят 12. Победа в турнире даст 19 миллионов евро, а всего собираются раздать дополнительно 528 млн евро. Огромные деньги и серьезные ставки для победителей. Обладатель трофея может в сумме собрать 100 млн евро.

Впрочем, не обязательно побеждать для успехов. «Лестер» и «Ювентус» в прошлом сезоне подняли за счет ЛЧ 81.7 млн и 110.4 млн евро – больше, чем победитель «Реал», собравший 81 миллион. Сто миллионов даже для «Мадрида» - огромные деньги, ведь их доход равен 674.6 млн евро, а чистая прибыль всего 21.4 млн. Получается, если заработать 100 млн евро за победу в ЛЧ вместо 80, то можно удвоить прибыль такого мощного клуба, как «Реал».

Победа в Лиге Европы тоже может быть полезной, ведь именно благодаря успеху в турнире МЮ снова сумел обойти «Реал» и стал первым клубом мира по доходам. Даже простой участник группового этапа Лиги Европы получает по 2.6 млн евро до выхода на поле. «Локомотив» получил в разы больше за победу в Кубке России от УЕФА, чем от РФС. За каждые три очка или ничью, выход в плей-офф и высокие стадии снова платят, как помним по успеху «Ростова», заработавшего в Европе.

В этом сезоне максимум чистых премиальных для победителя Лиги Европы составляет 15.71 млн евро – без учета доли в рыночном пуле, которую считают отдельно. Это меньше, чем в Лиге чемпионов, но суммы постоянно растут. Призовой фонд составляет 399 млн евро для Лиги Европы, а когда говорите о Лиге чемпионов, то должны понимать – на кону 1.3 миллиарда евро, но призовой фонд еще увеличат. Финансово в УЕФА все замечательно, ведь в этом сезоне они оценили валовый доход от ЛЧ, ЛЕ и Суперкубка Европы в 2.35 млрд евро.