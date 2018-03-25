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Премиальные для чемпионов. Сколько зарабатывают в ЛЧ, АПЛ и РФПЛ

25 марта 2018, 16:00
Премиальные для чемпионов. Сколько зарабатывают в ЛЧ, АПЛ и РФПЛ

Престижность турнира легко понять по его призовому фонду. «Соккер.ру» изучает футбольные премиальные и проводит параллели между турнирами. 

Чемпионат и Кубок России

В РФПЛ для внутреннего пользования не создали призовой фонд, который заставил бы клубы драться за высокие места. Каждый сам по себе в финансовом море. В прошлом году чемпион России «Спартак» получил всего 5 млн долларов, что в разы меньше их годового бюджета, а также равно зарплате самого высокооплачиваемого игрока чемпионата. А премиальный бюджет всей РФПЛ - несчастные для профессионального футбола 40 млн долларов на 16 клубов. 

Например, тринадцатая команда прошлого сезона «Оренбург» разбогатела всего на 1.48 млн, хотя расходы за год у клуба были в районе 907 млн рублей или 15.8 млн долларов. На «Оренбург» выбросили треть годового бюджета РФПЛ - мощно. А «Локомотив» с тратами в 5.4 миллиарда рублей получил от РФПЛ за прошлый сезон 2.2 миллиона долларов, что составляет всего 2% от их годового бюджета. Круто, правда? Если бы вы зарабатывали 2 тысячи в месяц, а тратили 100, то вам бы на день такого дохода не хватило! 

А еще веселее, что за победу в Кубке России не были предусмотрены премиальные. Но на финал расщедрились, выделили бюджет - 10 млн рублей на две команды. Это 141 тысяча евро, хотя у одного Павлюченко в «Локомотиве» зарплата была в районе 2.2 млн. Победой в финале над «Уралом», за который Роман тоже играл, Семин смог бы заработать денег на две недели контракта с этим нападающим, мощный бонус. 

Кубок России будет никому не нужен, если на кону в финале доля от 10 млн рублей, а у самой бедной команды РФПЛ бюджет в 40 раз больше. Только путевки в еврокубки спасают ситуацию, ведь 5 миллионов долларов для «Спартака» за самый успешный сезон за полтора десятилетия – форменное издевательство. Бюджет у москвичей в районе 140 млн долларов каждый год, разница на порядок. Скоро РФПЛ придет кирдык с таким дисбалансом? Нищая лига устанавливает правила для богатых клубов, логику не ищите. 

Премиальные в топ-5 лигах

Лучше всех живет в финансовом плане АПЛ. Британцы с жиру бесятся, «Челси» за победу в чемпионате Англии получил 150 млн фунтов премиальных, что намного больше, чем отстегнули «Лестеру» годом ранее – 87.3 млн. В Англии продумали систему, которая помогает держаться на плаву и восстанавливаться, даже если не идут дела на поле. «Сандерленд» занял последнее место, вылетел из АПЛ, но получил в сумме 93.47 млн фунтов.

Всего АПЛ выплатила 20 клубам в прошлом сезоне 2.39 миллиарда фунтов, причем по 35 миллионов сразу получил каждый участник. А вот разница между местами небольшая. «Арсенал» финишировал на пятой строчке и заработал от АПЛ 139.6 млн фунтов. А «Ливерпуль» вышел в Лигу чемпионов и собрал 146.1 млн. Получается, сейчас уже нет существенной разницы между 2 и 3, 12 и 13 местами. Впрочем, 6-7 млн фунтов - это разве не деньги? 

В Серии А тоже выстроили систему, которая позволяет неудачникам сезона не разориться. «Парашютные» премиальные составляют от 45 до 60 млн евро (размер зависит от того, как часто клуб светился в высшем дивизионе в последних сезонах). В Италии, хотя у лиги есть проблемы с развитием, чемпион «Ювентус» только за ТВ права может получить свыше 120 млн евро, а самая скромная выплата будет 30 млн евро – в шесть раз больше, чем платят чемпионам России. 

При этом зарплаты в Серии А, как известно, не намного выше, а часто даже ниже, чем в РФПЛ. Вот поэтому у «Ювентуса» есть деньги на Игуаина. Туринцы поставили рекорд по доходам, собрали 562.7 млн евро, а 42.6 млн евро  - чистая прибыль. Во Франции, Испании и Германии ситуация похожая, хотя они телеправа продают заметно дешевле. Поэтому у ПСЖ сейчас большие проблемы – они могут получить всего миллионов 60 из общего пирога в 502 млн евро.

Хотя, судя по финансовым результатам «Реала» и «Барселоны», если написать законы под себя, то правильное распределение 937 млн евро на все команды Примеры может затащить вас в тройку самых доходных клубов планеты. «Реал» выбил себе 150 млн евро призовых, «Барселона» - 148 в прошлом  сезоне. При этом гарантированная выплата каждому участнику составляет 50 млн евро – даже «Гранада» хорошо себя чувствует в такой компании. А в Германии делят примерно 817 млн евро в год. Причем 663 получают за счет продажи прав в собственной стране – самодостаточность полная. 

Для сравнения: Прядкин заявил, что РФПЛ зарабатывает 1.59 млрд рублей за счет продажи всех телеправ. Внешняя оценка тех же прав чуть выше – 29 млн евро против 22. Получается, в Турции на телеправах зарабатывают минимум в десять раз больше - 286 млн евро против 29. Кажется, или где-то не умеют создавать привлекательные проекты? Получилась разница в 10 раз с турками, если верить годовому отчету УЕФА, почти в 80 раз меньше, если сравнивать с АПЛ.  

Лига чемпионов и Лига Европы

Даже самые большие жадины в мире футбола – чиновники ФИФА, увеличили на 12% призовой фонд ЧМ-18 в России - до 400 млн евро. А со следующего сезона в УЕФА поднимут премиальные за победу или участие в Лиге чемпионов. Переход на новый формат гарантирует топ-5 больше мест, поэтому Чеферин рассчитывает на увеличение доходов в ближайшие годы. Сейчас за участие на групповом этапе дают 12.7 млн евро, со следующего сезона станут платить 15. 

Растет цена побед и ничьих. Хорошо поднимут премиальные за выход в стадии плей-офф. Например, полуфиналы раньше оценивали в 7.5 млн евро, а сейчас заплатят 12. Победа в турнире даст 19 миллионов евро, а всего собираются раздать дополнительно 528 млн евро. Огромные деньги и серьезные ставки для победителей. Обладатель трофея может в сумме собрать 100 млн евро.

Впрочем, не обязательно побеждать для успехов. «Лестер» и «Ювентус» в прошлом сезоне подняли за счет ЛЧ 81.7 млн и 110.4 млн евро – больше, чем победитель «Реал», собравший 81 миллион. Сто миллионов даже для «Мадрида» - огромные деньги, ведь их доход равен 674.6 млн евро, а чистая прибыль всего 21.4 млн. Получается, если заработать 100 млн евро за победу в ЛЧ вместо 80, то можно удвоить прибыль такого мощного клуба, как «Реал». 

Победа в Лиге Европы тоже может быть полезной, ведь именно благодаря успеху в турнире МЮ снова сумел обойти «Реал» и стал первым клубом мира по доходам. Даже простой участник группового этапа Лиги Европы получает по 2.6 млн евро до выхода на поле. «Локомотив» получил в разы больше за победу в Кубке России от УЕФА, чем от РФС. За каждые три очка или ничью, выход в плей-офф и высокие стадии снова платят, как помним по успеху «Ростова», заработавшего в Европе. 

В этом сезоне максимум чистых премиальных для победителя Лиги Европы составляет 15.71 млн евро – без учета доли в рыночном пуле, которую считают отдельно. Это меньше, чем в Лиге чемпионов, но суммы постоянно растут. Призовой фонд составляет 399 млн евро для Лиги Европы, а когда говорите о Лиге чемпионов, то должны понимать – на кону 1.3 миллиарда евро, но призовой фонд еще увеличат. Финансово в УЕФА все замечательно, ведь в этом сезоне они оценили валовый доход от ЛЧ, ЛЕ и Суперкубка Европы в 2.35 млрд евро. 

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Все комментарии
m40
m40
27 марта в 15:54
Дивимся нищебродству нашей лиги, но при этом возмущаемся решению Матч ТВ показать матч Локомотив Спартак на канале ,,Матч футбол,,, который стоит 219 р. в месяц.
dinoel
dinoel
27 марта в 07:13
Пыжимся, пыжимся. А король-то голый
DonaDonni
DonaDonni
26 марта в 13:01
Сравнивать РФПЛ. С остальными розыгрышами не честно. Все строится на коммерческой составляющей. Со следующего сезона предлагаю набирать команды в премьеру по спортивно-финансовой составляющей. Тогда отойдут клубы банкроты и без стадионов.
Shagrath82
Shagrath82 ответил Jum13
25 марта в 23:25
Jum13:
Спой лучше любимую песенку Карреры "Когда убегал из Самары без оглядки шлепали "шлеп-шлеп" мои пятки"
    Jum13
    Jum13 ответил Shagrath82
    25 марта в 23:21
    Shagrath82:
    А что сразу не было понятно?? Я ж не знал что Вы такой ранимый и иронию не можете уловить.
    Спой лучше любимую песенку Карреры "Когда убегал из Самары без оглядки шлепали "шлеп-шлеп" мои пятки"
    Shagrath82
    Shagrath82 ответил Jum13
    25 марта в 22:52
    Jum13:
    А - уже ирония? В общем слился. Пока, свинка )))
    А что сразу не было понятно?? Я ж не знал что Вы такой ранимый и иронию не можете уловить.
    Jum13
    Jum13 ответил Shagrath82
    25 марта в 22:36
    Shagrath82:
    То была ирония, неужели это трудно понять лашатка Степка?
    А - уже ирония? В общем слился. Пока, свинка )))
    Shagrath82
    Shagrath82 ответил Jum13
    25 марта в 22:34
    Jum13:
    Я не знаю? О боже, ты хоть читаешь, что сам пишешь? Понимаю, что у тебя очень слабые нейронные связи. В третий раз повторю то, что ты написал. ======================================================= Из Кубка России конечно же, не напомнишь от какого дна? Мои пруфы ниже, взяты из оф. источника. Ну так лашатки оттуда вылетели со свистом. не от лондонского Арсенала случаем? ======================================================= У тебя лондонский Арсенал у нас в ФНЛ играет? Ладно пигги, релакс. Видимо для тебя это очень сложно - читать что пишешь )))
    То была ирония, неужели это трудно понять лашатка Степка?
    Jum13
    Jum13 ответил Shagrath82
    25 марта в 22:28
    Shagrath82:
    Так ты даже не знаешь от кого ЦСКА вылетел в КР)) О чем тут можно говорить)
    Я не знаю? О боже, ты хоть читаешь, что сам пишешь?
    Понимаю, что у тебя очень слабые нейронные связи. В третий раз повторю то, что ты написал.

    =======================================================
    Из Кубка России конечно же, не напомнишь от какого дна? Мои пруфы ниже, взяты из оф. источника.

    Ну так лашатки оттуда вылетели со свистом. не от лондонского Арсенала случаем?
    =======================================================

    У тебя лондонский Арсенал у нас в ФНЛ играет? Ладно пигги, релакс. Видимо для тебя это очень сложно - читать что пишешь )))
    Shagrath82
    Shagrath82 ответил Jum13
    25 марта в 22:26
    Jum13:
    Я знал что ты сольешься, так что даже и не старался
    Так ты даже не знаешь от кого ЦСКА вылетел в КР)) О чем тут можно говорить)
    Jum13
    Jum13 ответил Shagrath82
    25 марта в 22:22
    Shagrath82:
    Все ясно лашатка. Слив защитан, Как и ожидалось
    Я знал что ты сольешься, так что даже и не старался
    Shagrath82
    Shagrath82 ответил Jum13
    25 марта в 22:19
    Jum13:
    Милейший - вы написали абсурд. ========================================= Из Кубка России конечно же, не напомнишь от какого дна? Мои пруфы ниже, взяты из оф. источника. Ну так лашатки оттуда вылетели со свистом. не от лондонского Арсенала случаем? ====================================================== Так что расслабься
    Все ясно лашатка. Слив защитан, Как и ожидалось
    Jum13
    Jum13 ответил Shagrath82
    25 марта в 22:14
    Shagrath82:
    Милейший. я Вам все ниже расписал. Так что жду ответа
    Милейший - вы написали абсурд.

    =========================================

    Из Кубка России конечно же, не напомнишь от какого дна? Мои пруфы ниже, взяты из оф. источника.

    Ну так лашатки оттуда вылетели со свистом. не от лондонского Арсенала случаем?

    ======================================================

    Так что расслабься
    Shagrath82
    Shagrath82 ответил Jum13
    25 марта в 22:12
    Jum13:
    А что с твоими? Опять один пустой трёп. Релакс, Степка
    Милейший. я Вам все ниже расписал. Так что жду ответа
    Jum13
    Jum13 ответил Shagrath82
    25 марта в 22:10
    Shagrath82:
    Забавный конь, я все же жду пруфы что Зенит заработал Спартака в еврокубках. пруфы Билли, то бишь Степашка
    А что с твоими? Опять один пустой трёп. Релакс, Степка
    Shagrath82
    Shagrath82 ответил Jum13
    25 марта в 22:09
    Jum13:
    Откуда вылетели? ЦСКА уже сыграл с Арсеналом в 1/4 ЛЕ? Пруф или типичный спартач. Ой - так ты же и есть типичный спартач, расслабься )))
    Забавный конь, я все же жду пруфы что Зенит заработал Спартака в еврокубках. пруфы Билли, то бишь Степашка
    Jum13
    Jum13 ответил Shagrath82
    25 марта в 21:08
    Shagrath82:
    Из Кубка России конечно же, не напомнишь от какого дна? Мои пруфы ниже, взяты из оф. источника. Ну так где подтверждение того что Зенит заработал больше Спартака лашатка?
      Shagrath82
      Shagrath82 ответил Jum13
      25 марта в 21:01
      Jum13:
      Откуда вылетели? ЦСКА уже сыграл с Арсеналом в 1/4 ЛЕ? Пруф или типичный спартач. Ой - так ты же и есть типичный спартач, расслабься )))
      Из Кубка России конечно же, не напомнишь от какого дна? Мои пруфы ниже, взяты из оф. источника. Ну так где подтверждение того что Зенит заработал больше Спартака лашатка?
      Jum13
      Jum13 ответил Shagrath82
      25 марта в 20:56
      Shagrath82:
      Ну так лашатки оттуда вылетели со свистом. не от лондонского Арсенала случаем? И вообще вроде говорили о том что Зенит заработал больше Спартака. Пруфы или Степка Питейный?
      Откуда вылетели? ЦСКА уже сыграл с Арсеналом в 1/4 ЛЕ? Пруф или типичный спартач. Ой - так ты же и есть типичный спартач, расслабься )))
      Shagrath82
      Shagrath82 ответил Jum13
      25 марта в 20:50
      Jum13:
      Что будет - увидим скоро. Как никак ЦСКА играет с грандом АПЛ, а спартак с грандом ФНЛ )))
      Ну так лашатки оттуда вылетели со свистом. не от лондонского Арсенала случаем? И вообще вроде говорили о том что Зенит заработал больше Спартака. Пруфы или Степка Питейный?
      Jum13
      Jum13 ответил Shagrath82
      25 марта в 20:45
      Shagrath82:
      С МЮ тоже играли.. и с Арсеналом так же будет
      Что будет - увидим скоро. Как никак ЦСКА играет с грандом АПЛ, а спартак с грандом ФНЛ )))
      Shagrath82
      Shagrath82 ответил Jum13
      25 марта в 20:44
      Jum13:
      ЦСКА в 1/4 ЛЕ играет с лондонским Арсеналом, а спартак в 1/4 КР будет играть с равными по уровню командами из ФНЛ
      С МЮ тоже играли.. и с Арсеналом так же будет
      Jum13
      Jum13 ответил Shagrath82
      25 марта в 20:43
      Shagrath82:
      А с Бней Йегудой как сыграли? Ну да ладно.. теперь считай 12.7 миллионов (можно ничьи с победой убрать) против 2.6 миллиона? Даже можно приплюсовать 5 побед и ничью.. в уме посчитаешь?
      Выиграли по результатам 2-х игр. Как Атлетик у спартака. Ну чтобы тебе понятней было.

      И еще раз для твоих медленных нейронов.
      Спартак смог заработать только за сам факт участия в ЛЧ. Я и говорю - гордитесь этим )))
      Shagrath82
      Shagrath82 ответил Jum13
      25 марта в 20:40
      Jum13:
      Ну посчитай, свинюха. У спартака - 3 ничьи и победа. У Зенита - 5 побед плюс ничья. Плюс квалы, плюс выход в 1/8. Спартак смог заработать только за сам факт участия в ЛЧ. Я и говорю - гордитесь этим )))
      А с Бней Йегудой как сыграли?
      Ну да ладно.. теперь считай 12.7 миллионов (можно ничьи с победой убрать) против 2.6 миллиона? Даже можно приплюсовать 5 побед и ничью.. в уме посчитаешь?
      Jum13
      Jum13 ответил Shagrath82
      25 марта в 20:39
      Shagrath82:
      . Случайная победа у мертвого ЦСКА была над такой же Бенфикой
      ЦСКА в 1/4 ЛЕ играет с лондонским Арсеналом, а спартак в 1/4 КР будет играть с равными по уровню командами из ФНЛ
      Jum13
      Jum13 ответил Shagrath82
      25 марта в 20:38
      Shagrath82:
      . Случайная победа у мертвого ЦСКА была над такой же Бенфикой
      Ну посчитай, свинюха. У спартака - 3 ничьи и победа. У Зенита - 5 побед плюс ничья. Плюс квалы, плюс выход в 1/8. Спартак смог заработать только за сам факт участия в ЛЧ. Я и говорю - гордитесь этим )))
      Shagrath82
      Shagrath82 ответил Jum13
      25 марта в 20:36
      Jum13:
      Гордись этим. 3 ничьи и случайная победа - предел мечтаний
      . Случайная победа у мертвого ЦСКА была над такой же Бенфикой
      Jum13
      Jum13 ответил Shagrath82
      25 марта в 20:34
      Shagrath82:
      Да неужели "Что касается 32 участников группового этапа ЛЧ-2017/18, каждый получит как минимум 12,7 млн евро. Каждая победа на групповой стадии приносит дополнительно 1,5 млн евро, ничья - 500 тысяч." "Каждый из 48 участников группового этапа Лиги Европы-2017/18 получит как минимум по 2,6 млн евро. Каждая победа на групповой стадии приносит дополнительно 360 тысяч евро, ничья - 120 тысяч. За выход в 1/16 финала победители групп заработают еще по 600 тысяч, а обладатели вторых мест - по 300 тысяч евро." Теперь сиди считай
      Гордись этим. 3 ничьи и случайная победа - предел мечтаний
      борька
      борька
      25 марта в 20:07
      Но , хоть не средняя российская зарплата, 11000 руб.
      Shagrath82
      Shagrath82 ответил Jum13
      25 марта в 20:05
      Jum13:
      Это математика
      Да неужели
      "Что касается 32 участников группового этапа ЛЧ-2017/18, каждый получит как минимум 12,7 млн евро. Каждая победа на групповой стадии приносит дополнительно 1,5 млн евро, ничья - 500 тысяч."

      "Каждый из 48 участников группового этапа Лиги Европы-2017/18 получит как минимум по 2,6 млн евро. Каждая победа на групповой стадии приносит дополнительно 360 тысяч евро, ничья - 120 тысяч. За выход в 1/16 финала победители групп заработают еще по 600 тысяч, а обладатели вторых мест - по 300 тысяч евро."
      Теперь сиди считай
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