Бюджеты стадионов. Сколько Россия отдала за арены ЧМ-18?

До чемпионата мира по футболу осталось сорок семь дней, а «Соккер.ру» выясняет, сколько денег потратили на подготовку всех двенадцати стадионов будущего турнира.

Стадионы строят, сдают, проводят тестовые матчи, играют официальные. Осталось подбить бухгалтерию без эмоций, но с назидательными выводами, ведь в русскую рулетку играют бюджетными деньгами. Чемпионат мира по футболу – мировой праздник за государственные деньги, всегда интересно понимать, о каких суммах речь.

Поскольку рубль на международном рынке за три года упал в цене более чем в два раза, пересчет стоимости арен проводим в долларах с учетом рывков курса, что позволяет составить рейтинг по затратам. Не удивляйтесь, что стадионы отсортированы не по тратам в рублях – каждый строился в разные годы, пришлось учитывать резкие колебания курса.

В рублях стоимость может быть выше, а в долларах – ниже, и наоборот. Ведь миллиард рублей в 2014 и 2018 – очень разные деньги.

12 место. «Екатеринбург-Арена»

Вместимость: 35 000 зрителей

Стоимость: 13.1 млрд рублей (около 218 млн долларов)

Говорили, что повторная реконструкция будет проведена за 5 млрд, потом подняли до 11 млрд, а уложились всего в 13.1 млрд рублей. Причем в этом случае не строили стадион, а добавляли трибуну, обошлись 35 тысячами мест вместо 45, как планировали изначально. А потратили в рублях почти столько же, как Федун на всю «Открытие-Арену». Вот такие цены в славном городе Екатеринбурге. Наверное, еще придется доплатить за демонтаж секторов, обслуживать обновленный по второму кругу стадион тоже недешево.

11 место. «Волгоград-Арена»

Вместимость: 45 000 зрителей

Стоимость: 17.24 млрд рублей (около 290 млн долларов)

Стоимость этого стадиона обещали не менять, но не сдержались – увеличили на один миллиард с копейками. На этой арене пройдет финал Кубка России «Тосно» - «Авангард», и хотя собрать аншлаг можно будет, только раздавая билеты бесплатно, вопрос скорее к тем, кто построил в городе без клуба РФПЛ такую большую арену. Какой был смысл? На эксплуатацию объекта только с 2019 по 2023 год уйдет 1.6 млрд рублей. Проще говоря, за десять лет арена сожрет еще 3.2 миллиарда.

10 место. «Калининград»

Вместимость: 35 000 зрителей

Стоимость: 17.3 млрд рублей (около 300 млн долларов)

Где надо строить стадион, чтобы дешево? Правильно – на болоте. Причем возводить лучше долго, чтобы в рублях тратить меньше, а в долларах – больше. Важно доверять фирмам, которых позже обвинят в хищениях сотен миллионов. Стоимость одного места на этой арене подтягивается к стоимости места на «Эмирейтс». Только «Балтика» не соберет аншлаги и не сыграет в еврокубках. Миллиарды буквально зарыли в землю.

9 место. «Нижний Новгород»

Вместимость: 35 000 зрителей

Стоимость: 17.97 млрд рублей (около 300 миллионов долларов)

Только не смейтесь, но местные власти хвастались, что снизили стоимость объекта на 3 миллиона рублей. Победа! А так это обычный по стоимости стадион. В Нижнем Новгороде благополучно убили футбол уровня высшей лиги, но почти 18 миллиардов рублей на новое сооружение освоили. Поскольку почти все деньги потратили за последние два с половиной года уже при новом курсе, то в рублях дорого, а в долларах – как у всех.

8 место. «Самара-Арена» (Самара)

Вместимость: 45 000 зрителей

Стоимость: 19 млрд рублей (около 310 млн долларов)

В феврале на стадионе рухнула часть конструкции – крепко строили, на века. У Самары, пожалуй, проблем больше всего, поскольку огромный для провинции бюджет – «Крылья Советов» могли бы спокойно жить в РФПЛ десять лет на такие деньги, тратили настолько рационально, что загоняют студентов на уборку строительного мусора в две смены. На данный момент арена худо-бедно готова и на сегодня заявлен первый тестовый матч.

7 место. «Мордовия-Арена» (Саранск)

Вместимость: 44 000 зрителей

Стоимость: 16.5 млрд рублей (около 314 млн долларов)

Саранск – папа, Никосия – мама? Нет, ведь лучшие пилы растут не на Кипре, как раньше. Этот проект разрабатывали давно, стадион строили много лет, так что заявленные 16.5 млрд рублей куда ценнее, чем аналогичные траты в других городах. Успели закупить материалы при сильном рубле, поэтому всплыла сумма, которая означает, что в Саранске отгрохали арену, за которую каждый житель отдал по тысяче долларов. А кто там будет играть? Ветер.

6 место. «Ростов-Арена»

Вместимость: 45 000 мест

Стоимость: 19.9 млрд рублей (около 317 млн долларов)

Хорошо, что у «Ростова» новый и крутой стадион. Но неужели надо было вкладывать почти 20 миллиардов рублей, чтобы его построить? Что особенного в этой арене, если ее цена в долларовом эквиваленте на треть дешевле стоимости московского стадиона «Спартака»? Понятно, что эти деньги никогда не окупятся за счет футбола, и даже концерты местных рэперов не спасут. Поверим, что все до копейки вложили в арену? Когда узнаете цену следующей арены – засомневаетесь.

5 место. «Лужники» (Москва)

Вместимость: 81 000 мест.

Стоимость: 26.6 млрд рублей (около 409 млн долларов).

Из-за резкого падения курса рубля получается, что Федун построил «Открытие-Арену», потратив больше «твердой валюты», чем городские власти Москвы, капитально реконструируя «Лужники». Это вправду самый дешевый проект из подобных сооружений. Потратили примерно 26.6 млрд рублей, но не тех, что «Спартак» – по 30-40 за доллар, а тех, что с 2015-го года – по 60. Также не забываем о стоимости эксплуатации – от 1.1 до 1.2 млрд рублей в год. За 10 лет через «Лужники» официально потратят 11-12 млрд рублей. Как думаете, смогут столько зарабатывать?

«Лужники» открылись и поставили рекорд!

4 место. «Открытие-Арена» (Москва)

Вместимость: 45 379 мест.

Стоимость: 14.5 млрд рублей (около 420 млн долларов).

Стадион построила международная компания, которая зарабатывает много миллиардов за счет российских недр. Плюс эта арена - как ориентир, ведь это редкий случай, когда можно доверять заявлению, что деньги вправду вложили в стены и крышу. Впрочем, есть тут и подвох. «Спартак» и Федун строили стадион при старом курсе, но рубль начал падать, сметы корректировали. Впрочем, если стадион на 45 тысяч в дорогой столице возвели за 420 млн долларов, то есть вопросы по соседним проектам из провинции.

3 место. «Казань-Арена»

Вместимость: 45 379 мест.

Стоимость: 15.5 млрд рублей (около 467 млн долларов).

Говорили, что арена дешевле. А оказалось, что смета выросла на 3 миллиарда, в итоге составила не «около 15», а 15.5 млрд. Полмиллиарда – копейки? Как обычно, дальше начинаются кивки на «Крестовский» - посмотрите, в Санкт-Петербурге вообще бакланы вместо драконов. А какая разница? «Казань Арена» выросла в цене в три раза, а поскольку была заявлена стоимость одного места в долларах – знаем, что стадион обошелся в 467 миллионов.

2 место. «Фишт» (Сочи)

Вместимость: 47 659 мест.

Стоимость: 27.5 млрд рублей (около 845 млн долларов).

Трагикомедия – классика жанра. Построили олимпийский стадион за 779 млн долларов, а через пару лет оказалось, что он не пригоден для чемпионата мира по футболу – пришлось заявлять, что потратят еще 1 млрд рублей, но освоили вместо этого 4 млрд на «глубокую реконструкцию». При этом все понимают, что арена за 845 млн долларов городу без футбольного клуба РФПЛ не нужна. Да и с клубом не нужна, ее невозможно окупить.

1 место. «Санкт-Петербург»

Вместимость: 67 800 мест.

Стоимость: 43 млрд рублей (около 955 млн долларов).

Когда стоимость арены растет с 6.66 млрд рублей до 43 млрд, то получаем памятник коррупции - мнение прокуратуры, ведь за растраты судят часть подрядчиков. «Зенит» получил стадион за 1 рубль в год, народ Санкт-Петербурга заплатил за арену почти 1 миллиард долларов, а клуб еще и доделывал многое за строителями, причем за 10 лет на эксплуатацию могут потратить от 13 до 28 млрд рублей. Если вторую сумму, то это дороже большинства объектов в списке.

Сколько стоят все стадионы в сумме и большие ли это для России деньги?

Выбор городов хозяев и подхода к строительству много где сомнительный, поэтому столько криминальных дел о хищениях и претензий со стороны ФИФА. С учетом невероятно высокой стоимости эксплуатации, многие арены будут висеть камнем на шее бюджетов годами. Но даже «Зенит», выручая в сезон в районе 20 млн евро доходов в день матчей, потратить на поддержание стадиона «Санкт-Петербург» в приличном виде может даже больше.

Причем все суммы называют официально, никто не задает себе вопрос, почему «Лужники» отгрохали почти от фундамента вдвое дешевле, чем «Санкт-Петербург»? И зачем в Саранске разрешили возводить арену, которая лишь на четверть дешевле многих пятизвездочных стадионов Европы? Вопросов много, но пора суммировать все траты на арены, ведь их всего двенадцать, а строили их в непростое для экономики время.

На стадионы отдали в рублях 248 миллиардов, а в долларах примерно 5 миллиардов. Поскольку подготовка к ЧМ-18 заняла много лет, никто и никогда не узнает точно, сколько миллиардов отдали в каждом городе до копейки. Зато точно знаем, что Галицкий потратил на стадион «Краснодара» менее 20 млрд рублей (с учетом начала стройки при сильном рубле и завершения при слабом), но этого красавца решили не задействовать, хотя могли сэкономить большие деньги для бюджета.

Благими намерениями – провести в России крупный футбольный турнир, выстелена дорога в черную финансовую дыру, где уютно растворились миллиарды государственных средств. Разве нельзя было потратить меньше, получив те же стадионы, ту же инфраструктуру, но меньше скандалов и уголовных дел? Вопрос без ответа, ведь все замыкается на чистоплотности и квалификации ответственных лиц. 12 арен, 5 миллиардов – хорошо погуляли.