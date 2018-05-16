«Атлетико»: суперклуб с характером

Привычные к финалам поклонники «матрасников» заждались нового трофея. Но «Соккер.ру» настаивает, что «Атлетико» - суперклуб, независимо от результата в Лионе.

Солидные европейские успехи

Два проигранных финала Лиги чемпионов вернули «Ювентус» к европейским грандам, чего даже десять побед в Серии А сделать не могли, если бы в Европе туринцы играли на уровне недавнего лондонского «Арсенала». А ПСЖ пока не утвердился в элитном статусе, ведь не дошел до заветного финала. «Манчестер Сити» тоже слабо помогают набирать вес в мире победы в АПЛ, пока нет успехов в больших еврокубковых финалах. Культовый статус иногда получает даже финалист, который на родине десятилетиями не первый – как «Ливерпуль» в Стамбуле.

«Атлетико», в отличие от «красных» при Бенитесе, не использовал ни одну из двух попыток в Лиге чемпионов – примерил костюм «Валенсии» Купера, нарвавшись на «Реал». Зато сумел запастись кубками УЕФА, которые вручают за победы в Лиге Европы. Но время летит быстро, поэтому многое подзабыли, что Симеоне праздновал дубль Фалькао и гол Диего шесть лет назад. А до него «Атлетико» брал Лигу Европы с Санчесом Флоресом и Форланом. У мадридцев четыре еврокубка за десять лет. У «Ювентуса», «Баварии» и МЮ в сумме столько же побед в континентальных финалах за аналогичное время. Если они сегодня победят, то обойдут вот такую тройку!

Идеальная трансферная служба

Феррейра-Карраско, поддавшийся на китайское искушение – замечательный футболист. И таких через «Атлетико» прошло несколько десятков. Много десятков, ведь Де Хеа, Рейес, Рауль Гарсия, Симау, Агуэро, Форлан, Куртуа, Миранда, Диего, Туран, Фалькао, Тьягу, Вилья, Манджукич, Джексон Мартинес, Алдервейрелд – отличные мастера, и таких же профессионалов сейчас у Диего Симеоне больше, чем мест в стартовом составе. «Атлетико» далеко не только продавец – хотя был сезон, когда раздали игроков на 162 млн евро.

Нет, грамотная финансовая работа позволяет им покупать прекрасных футболистов за большие деньги. Лучшие из которых дорастают до уровня Облака и Гризманна – людей из сборной мира. Впрочем, чем вам Годин не один из самых стабильных и лучших центральных защитников последних лет? Уругваец пришел давным-давно из «Вильярреала» за скромные 8 миллионов евро. Даже сейчас, хотя ему тридцать два, стоит не меньше 35 миллионов. Десятки подобных успехов и шикарных продаж позволяют «Атлетико» подобраться вплотную к главным игрокам на рынке, зарабатывая по 270 млн долларов в год, получая 10 % прибыли, что «Барселона» и «Реал» себе позволить не могут.

Армия болельщиков и новая арена

Современный стадион не означает, что клуб автоматически становится грандом, но в данном случае, поскольку «Атлетико» на старом стадионе в дни матчей заработал свыше 100 миллионов долларов, «Ванда» выручит. Большие проекты кричат о развитии больших клубов, когда речь об окупаемом стадионе. «Ванда Метрополитано» заработала для клуба 100 млн евро только благодаря названию, которое дали в честь китайской корпорации, которая входит в число акционеров клуба. Мадридцы понимают, что их проект привлекательный.

Судя по посещаемости новой 70-тысячной арены – в среднем 55 000 зрителей, что является третьим результатом Ла Лиги, фанатов у команды в самом Мадриде полно. Конечно, не каждый матч в вечно кризисной Испании собирает полные трибуны, а бренд «Атлетико» не равен торговым маркам «Реала» и «Барселоны» в мире, чтобы билеты разметали еще и туристы, если они вдруг остаются на рядовые матчи. Но 50 тысяч активных болельщиков – огромная армия поддержки. Даже у «Марселя» - народной французской команды, всего 46 000 болельщиков в среднем, хотя «Велодром» способен принять больше людей, а в городе нет местного «Реала», как в Мадриде.

Большой и верный главный тренер

«Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Челси», «Интер», ПСЖ и сборная Аргентины – короткий перечень клубов и федераций, которые подбивали клинья к Диего Симеоне за последние шесть лет. Тренер постоянно засыпан предложениями, поскольку построил машину «Атлетико». В Аргентине индейцев, получивших образование, называли «el cholo». Грубый, жесткий и смуглый парень получил именно такое прозвище, когда был футболистом. Но от того Диего мало что осталось, кроме страсти на бровке.

Даже с Бекхэмом, которого подставил двадцать лет назад, при случае обнимется и попросит прощения, как Дэдпул. Симеоне повзрослел, стал мудрее, смотрит на мир глазами наставника – переживает за карьеру своего сына Джованни, ведь тот растет приличным форвардом. Одновременно Симеоне не стареет душой, ведь два года назад его новая жена модель Карла родила дочурку. Первую девочку Диего после хет-трика из сыновей, жутко похожую на папу. И хотя в конце этого сезона Симеоне может принять решение об уходе – например, в «Челси», годами в Мадриде доказал верность «Атлетико». Бывший капитан клуба не подвел и как тренер.

Наличие стиля и сказочное мастерство

«Реалу» в финале ЛЧ мог проиграть любой клуб Европы, особенно в серии пенальти. Но даже у самих «сливочных» не всегда игра идет стильно, узнаваемо и уникально, полагаются на класс исполнителей. А вот команда Симеоне – четкая, тактически грамотная, не такая идеальная в защите, как раньше, зато с вратарем, которого сложно не выделить. Причем Диего делает все, чтобы «Атлетико» не приелся соперникам. Например, в трех последних матчах применил три разные схемы. Но его ребята в любом составе и при любой тактике остаются собой.

Стоят до конца, стоят ровно – «индейцы» стали примерным племенем, которое не сдается, теряя лидеров, не сгибается в борьбе с мировыми колонизаторами «Реалом» и «Барселоной». Пусть чемпионами «матрасники» были лишь раз, и в этом сезоне наравне с командой Зидана. А главное – даже в жесткости и грубости, даже в ошибках и стиле они честные. Это не притворство с игрой строго от обороны, чтобы завоевывать трофеи. Могут взять шестой трофей последних лет. Главное, чтобы невезучий в финалах француз Гризманн сыграл, как умеет!

Если симпатичному «Марселю» еще нужно заслужить в финале право на внимание – пока это симпатичная, но явно не топовая команда, то «Атлетико» - первый клуб в рейтинге УЕФА. У банды Симеоне и «Реала» равный коэффициент накануне главных финалов евросезона. Ниже «матрасников» все, кто знаменитее, ниже все, кто намного богаче. «Атлетико» - уникальное явление в футболе, и сегодня им важно закрепить успех победой в финале, где даже фаворитам редко бывает легко и просто.