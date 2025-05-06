«Интер» уступает титул «тёмной лошадке». Никто не ждал сенсации – помог Конте и несколько факторов

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сегодня, 15:48

Конкуренты сами расчищают дорогу.

За три тура до финиша сезона Серии А «Интер» – всё ещё не лидер. И это уже не похоже на шутку. «Нерадзурри» прямо сейчас уступает в чемпионской гонке команде, от которой вообще никто не ждал такой феерии. Пока ничего не ясно, но перформанс «Наполи» стоит признать уже сейчас – реальным его сделали несколько факторов.

Стагнация «Интера»

Не может команда провести два одинаковых сезона. «Интер» – образец прагматичной чемпионской команды, в этом им не откажешь. При этом в прошлом сезоне у «нерадзурри» был перекос в сторону чемпионата (ранний вылет из ЛЧ – зато доминация в Серии А). Теперь – обратная ситуация. Миланцы долго запрягали, хотя всё, казалось, шло по плану – коллектив раскочегарился к середине сезона, а неопытные конкуренты стали допускать ошибки.

Дистанция показала, что «Интер» и сам не без греха. Под давлением борьбы за требл «нерадзурри» дрогнули. «Наполи» был кошмарно нестабилен для претендента на титул в феврале – миланцы с лихвой перекрыли это своими ошибками. Подопечные Симоне Индзаги в апреле сыграли вничью с «Пармой», уступили «Болонье» и «Роме». Также вылетели из Кубка. Так и получилось, что не самые надёжные неаполитанцы даже с периодическими осечками опережают «Интер» на три очка.

Вечно эффективный Конте

Летом Аурелио Де Лаурентис сделал рискованный, но очень важный для команды шаг – привёл в разбитую раздевалку тренера с чемпионскими амбициями. Неаполитанцы лишились стержня, проведя кошмарный сезон сразу после чемпионства. Конфликты, постоянные смены тренеров – всё это ударило по самооценке. Конте же – тот, кто способен сплотить коллектив и выжать из лидеров максимум.

Он подтверждал свои навыки в «Ювентусе», «Челси», «Интере». А теперь пришёл на руины «Наполи». И ведь сработало! Игроки переняли идеи менеджера и выдали импульс на старте. Периодически всплывали сигналы о том, что команда сделала аномальный скачок в результатах – и без побочных эффектов невозможно. Но из всех игровых спадов Антонио своих подопечных вытаскивал за уши. Тренер опять показал, что он лучший, если речь заходит о быстром результате.

Прощание с засидевшимися лидерами

Говоря о скверной атмосфере, нельзя промолчать о ситуации с лидерами команды. Виктор Осимхен и Хвича – те, кто не способствовал благоприятному микроклимату. Их вполне можно понять. Чемпионский состав рассыпался, Зелиньски ушёл в «Интер» за титулами, Ким Мин-Джэ отправился на повышение в «Баварию». Нигериец и грузин тоже хотели бы развития в карьере.

Виктор был узником стоимости своего трансфера в «Наполи». «Лиону» отдали почти 80 млн евро – за меньшие деньги его отпускать не собирались. У Хвичи же по действующему тогда контракту была зарплата уровня новичка – вингер заслуживал большего. Что касается центрфорварда, у него даже был конфликт с медиа-службой, представители Кварацхелии прямым текстом говорили о поиске другой команды.

То, что обоих пристроили в другие команды, неаполитанцам только на руку – в раздевалке стало спокойнее, коллектив сплотился.

Не сбывшаяся утопия Гасперини

Помимо «Интера» был ещё один конкурент – «Аталанта» в ноябре-декабре смотрелась шикарно. Что ни говори – а Гасперини умеет выжимать из команды максимум. Бергамаски при нём прыгнули выше головы, взяв ЛЕ . В то же время надо понимать: «Аталанта» в чемпионской гонке – утопия.

У Джан Пьеро армейские требования и железная дисциплина. Чтобы игроки не взвыли, требуется огромная выдержка и большая глубина состава – чтобы можно было освежить игру. Последнего скромному коллективу и не хватает. Как следствие, бергамаски не выдержали напора двух топ-турниров (играли в Серии А и ЛЧ ) – вылетели из главного еврокубка, сошли с дистанции чемпионской гонки в чемпионате. Печальный – но логичный итог.

Нет проблем, с которыми сталкивается конкурент

Конте мобилизовал просевший «Наполи» и заставил вспомнить о пока не утерянных чемпионских замашках. Плюс наладилась атмосфера с уходом Осимхена и Хвичи. Но преумножить этот эффект удалось благодаря более разгруженному календарю. В прошлом чемпионате «Наполи» финишировал 10-м. Остался без еврокубков – и получил дополнительное время на восстановление, пока «Интер» бодался с «Сити», «Арсеналом», «Лейпцигом» и другими. Чем дальше по сезону, тем сильнее сказывался этот фактор.

Особенно это видно сейчас. «Нерадзурри» надеялись бороться за требл – и как только об этом зашёл разговор, вся стабильность испарилась. «Милан» выбросил из Кубка Италии, в чемпионате начались ошибки. Неаполитанцам сейчас эти проблемы просто незнакомы.

Мощнейший аргумент за неаполитанцев – календарь на финише

Из последнего вытекает главный аргумент, который способен сделать «Наполи» чемпионом. Вернёмся к тому, что Индзаги – прагматичный тренер, а «Интер» – образец прагматичной тренерской команды. Миланцы уже упустили лидерство и отпустили «Наполи» на три очка. То есть в последних трёх турах нужно, чтобы конкурент допустил сразу две осечки, а «нерадзурри» выбили девять из девяти. Между тем неаполитанцам предстоит играть с аутсайдерами: «Дженоа», «Пармой» и «Кальяри». А вот у «Интера» после «Торино» – кусачий «Лацио» и рвущий на финише «Комо». Команда Фабрегаса выдала пятиматчевую победную серию, давно решила вопрос сохранения прописки – и готова закрепиться в топ-10, выдав мажорный финиш сезона.

Между тем в Лиге чемпионов – тяжелейший бой с «Барсой», в которой, кажется, выпал счастливый билет: ничья на «Камп Ноу» и ответный матч дома. Есть хорошие шансы на попадание в финал – и не стоит удивляться, если «нерадзурри» бросят все силы на еврокубки. «Наполи» это только на руку.